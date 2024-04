Los compromisarios de Caspe juran elegir al futuro rey de Aragón ante cientos de testigos

En el mismo templo que es a día de hoy la Colegiata pero en una fecha más lejana, el 17 de abril de 1412, siete de los nueve compromisarios, que eligieron al rey del trono de Aragón, juraron ante el Lignum Crucis y los Santos Evangelios escoger al futuro monarca según su «buena conciencia y rectitud».

Así lo presenciaron también, el pasado sábado, los caspolinos y visitantes que asistieron al acto de reconstrucción de este hecho histórico, organizado por el Ayuntamiento de la Ciudad del Compromiso y que fue la actividad central del programa de actividades del Juramento de los Compromisarios.

«Queremos crear una inmersión porque la historia no se puede recrear, no podemos comprender con nuestra mentalidad del s. XXI cómo pensaban en el siglo XV. Lo que intentamos a través de la reconstrucción es entender por qué hicieron lo que hicieron. Y decimos que es una inmersión porque el gótico de la Colegiata es el mismo que se encontraron los compromisarios », explicó el director del Juramento de los Compromisarios, Darío Español, minutos antes de comenzar el acto.

Toda la puesta en escena se cuidó hasta el mínimo detalle, desde la indumentaria y su confección, realizada por la Asociación Histórica Vestimentum; hasta las lenguas en las que se recitaron los juramentos y la Eucaristía -latín, aragonés medieval y catalán medieval-. «Intentamos no tomarnos ninguna licencia y ser lo más fieles posibles a la época y a los hechos. Aunque, por ejemplo, la duración de la Eucaristía se ha recortado para que sea más atractivo», indicó Español. En total, participaron cerca de 70 recreadores para hacer posible esta representación.

La alcaldesa caspolina, Ana Jarque, señaló que el balance fue «muy positivo» y aseguró que el equipo de gobierno trabajará en «potenciar este acto y que sea todavía más importante. Conocer el pasado nos ayuda a prosperar y ser mejores». El organizador Español se unió a este positivo balance añadiendo que, en esta edición, «ha habido más visitantes que en anteriores».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo Manuel Blasco, presenció por primera vez esta reconstrucción histórica. «Me ha parecido extraordinario, una representación rigurosa de la historia de Aragón que luego derivó en la historia de España. Ya tengo una deuda saldada porque no conocía in situ la recreación previa al Compromiso y me voy con una satisfacción enorme»

Blasco añadió que el turismo vinculado con la cultura y el patrimonio «es muy importante y la historia se está convirtiendo en un reclamo turístico porque hay que buscar un sentido al turismo«, es decir, una razón para la que los turistas elija un destino.

Talleres y recreaciones

Durante la jornada del sábado, también se realizaron otras actividades previas al acto principal del Juramento. La toma de posesión de la Colegiata y el Castillo del Compromiso por parte de Domingo Ram, obispo de Huesca y compromisario, se pudo volver a ver este año y se sumó una nueva actividad en la que se mostró la vestimenta de un rey de la época y se le colocó, en directo, una armadura de guerra.

Por otro lado, desde las 10.00 los visitantes pudieron recorrer los espacios ambientados en la vida cotidiana, militar y cancilleresca de principios del siglo XV, ubicados en el jardín norte de la Colegiata.

Los más pequeños practicaron su tiro con arco y se emocionaron en la exhibición de aves rapaces. De entre ellos, destacó el inquieto Leo Pisonero, que no solo mejoró su puntería sino que también pudo resolver todas sus dudas sobre las rapaces como, por ejemplo, de qué manera se lavan o por qué giran tanto el cuello.

Los mayores, por otro lado, descubrieron en el espacio militar los distintos tipos de flechas que se empleaban en el medievo y sostuvieron con sus propias manos armas como las lanzas. Al inicio del recorrido por los espacios, además, un escribano mostraba la técnica de escritura de antaño en directo y los materiales que se utilizaban.

Además de las actividades del sábado, el Ayuntamiento también quiso ampliar la habitual programación cultural y didáctica en torno a este hecho histórico con un ciclo de conferencias y un concierto didáctico.

El ciclo estuvo formado por tres charlas que impartieron los distinguidos doctores Juan Manuel Cacho (‘ El maestre Juan Fernández de Heredia: su amor por los libros y su aragonesismo’), Francisco Gimeno (‘El Juramento de los Compromisarios y el diario de sesiones del Compromiso. Análisis de las discrepancias textuales entre el original y las sucesivas copias’) y José Luis Corral (‘Noticias falsas de la Historia’).

En esta última conferencia, celebrada el pasado viernes, Corral expuso varios hechos históricos que actualmente se ha demostrado, a través de diversa documentación e investigación, que fueron falseados en su época para beneficiar a las figuras de poder que regían en ese momento. Por ejemplo, según Ramsés II, la batalla de Qadesh frente al imperio hitita fue un claro éxito de los egipcios y así lo ilustraron en varios jeroglíficos en las paredes de los templos. Sin embargo, el repliegue del territorio egipcio tras esa batalla y recientes documentos demuestran que fueron los hititas quienes se hicieron con esa victoria.

En el concierto didáctico, que también se realizó el pasado viernes, Pilar Almalé y Pablo Morales mostraron y explicaron distintos instrumentos típicos del siglo XV. Los asistentes disfrutaron de su musicalidad al mismo tiempo que descubrían las particularidades y características de estos instrumentos.