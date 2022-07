La Comunidad del Civán aprueba la primera fase de modernización de su regadío

La Comunidad de Regantes de Civán aprobó la primera fase del proyecto de modernización del regadío el pasado viernes. En una asamblea extraordinaria, los propietarios de las 2.000 hectáreas que abarca la primera fase fueron convocados para votar o bien a favor de una continuación, o bien por una paralización del proyecto. Esta superficie supone casi la mitad de la comunidad, ya que Civán consta de 4.500 hectáreas en terrenos de Caspe y Chiprana. La modernización en sí de toda la cuenca de Civán ya había sido aprobada anteriormente, pero en esta ocasión, faltaba dar el visto bueno al proyecto redactado con los nuevos presupuestos tras la subida de los precios de los materiales.

Esta modificación fue «menor a lo esperado, solo de un 2,8% del total», explicó Antonio Vicente, presidente de Civán, ya que en el anteproyecto redactado se tuvo en cuenta un futuro aumento de precios. «Los materiales que más han subido su coste se han sustituido por otros, de manera que hemos logrado presentar un presupuesto ajustado a lo que expusimos al resto de integrantes de la comunidad el pasado año», aclaró Vicente.

Junto a esto, se prestó atención también a la ayuda por parte del Gobierno de Aragón de 4,5 millones de euros y que la comunidad de regantes ya ha comenzado a recibir. Esta cantidad supone más de un 40% del presupuesto de la primera fase de la modernización del regadío. La ayuda de la DGA se irá remitiendo a la comunidad en varias anualidades hasta 2025, año en el que está prevista la finalización de la obra de la primera etapa. El actual proyecto ya aprobado se presentará al Gobierno de Aragón esta semana para continuar con la tramitación de las ayudas. Además de este dinero, los agricultores deberán abonar 3.265 euros por hectárea, financiados en 25 años.

En la asamblea celebrada el pasado viernes hubo bastante afluencia, según aseguró el presidente de Civán. Debían acudir todos los propietarios de las 2.000 hectáreas que se verán afectadas en esta primera fase. Sin embargo, «podrían haber ido más agricultores, ya que este es un tema muy importante y que repercute mucho en el futuro de la comunidad», sentenció Antonio Vicente. No obstante, entre los regantes presentes salió el proyecto aprobado por mayoría.

Una vez celebrada esta votación, falta esperar a que el Gobierno de Aragón dé el visto bueno y, posteriormente, desde Civán comenzarán a tramitar los permisos de licitación de obra y demás aspectos de la actuación, según explicó el presidente de la comunidad de regantes. «Todos estos trámites llevan sus plazos», subrayó Vicente, por lo que se prevé que la primera fase comience sus obras de modernización en un año «como mínimo».

La medida que facilitaría la actuación del nuevo regadío sería la concentración parcelaria, tal como expuso el presidente de Civán. «Esto es muy difícil de llevar a cabo, pero deberíamos trabajar en hacer agrupaciones o unidades de cultivo mínimas para intentar explotar las parcelas en conjunto», señaló.

Beneficios de la modernización

La actuación consiste en un cambio total del sistema de regadío para las explotaciones agrarias de buena parte del término de Caspe y todo el de Chiprana. «Esta es la dirección hacia la que se debe ir, tenemos que evolucionar o desapareceremos», aventuró Antonio Vicente.

En el regadío con el que se trabaja actualmente en esta cuenca los agricultores dedican mucho tiempo a gestionar los cultivos y el riego (a manta) pero que no se corresponde con las producciones obtenidas, según aclara Vicente. El presidente, además, considera que esa productividad «no tiene comparación» con la que se obtendría una vez instaladas las nuevas infraestructuras, con un sistema de riego presurizado (a goteo o a aspersión). Insistió en que esta actuación es fundamental tanto para los agricultores como para el futuro del medio rural, ya que «si no hacemos ese cambio, se acabarán abandonando las explotaciones de esta zona porque no serán rentables».

Este nuevo tipo de riego que se quiere instaurar en la zona ya es conocido por el resto de regantes de la comunidad en otras de sus explotaciones, por lo que no supone una novedad para ellos.