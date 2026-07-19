Un conato de incendio en el polígono de La Puebla de Híjar origina una aparatosa columna de humo negro

Susto esta tarde en el polígono industrial de La Puebla de Híjar tras declararse un conato de incendio en una nave privada. A pesar de que una densa columna de humo negro era visible desde lo lejos, la rápida intervención de los equipos de emergencia ha evitado que el fuego fuera a más, quedando extinguido en apenas media hora.

El aviso ha movilizado de inmediato a los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, así como a una cuadrilla de Agentes de Protección de la Naturaleza. Al lugar de los hechos también se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil para asegurar la zona y colaborar en las tareas de control.

Según ha informado el alcalde del municipio, Pedro Bello, las llamas ha afectado a una zona concreta dentro de la propiedad afectada. Gracias a la celeridad de los efectivos de extinción, el fuego se ha perimetrado con rapidez y no se ha registrado ninguna afección forestal en los alrededores del polígono.