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19 JUL 2026|

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Un conato de incendio en el polígono de La Puebla de Híjar origina una aparatosa columna de humo negro

El fuego se ha originado en una nave industrial privada y los equipos de emergencia han conseguido extinguirlo en media hora

La columna de humo negro era visible desde la carretera. / Cedida
La columna de humo negro era visible desde la carretera. / Cedida

La COMARCA19 07 2026

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Incendios

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Susto esta tarde en el polígono industrial de La Puebla de Híjar tras declararse un conato de incendio en una nave privada. A pesar de que una densa columna de humo negro era visible desde lo lejos, la rápida intervención de los equipos de emergencia ha evitado que el fuego fuera a más, quedando extinguido en apenas media hora.

El aviso ha movilizado de inmediato a los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, así como a una cuadrilla de Agentes de Protección de la Naturaleza. Al lugar de los hechos también se han desplazado dos patrullas de la Guardia Civil para asegurar la zona y colaborar en las tareas de control.

Según ha informado el alcalde del municipio, Pedro Bello, las llamas ha afectado a una zona concreta dentro de la propiedad afectada. Gracias a la celeridad de los efectivos de extinción, el fuego se ha perimetrado con rapidez y no se ha registrado ninguna afección forestal en los alrededores del polígono.

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