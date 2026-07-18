La oleada de incendios evidencia la falta de medios: «Si Peñarroya y Cinco Villas llegan a coincidir no hubiésemos llegado a tiempo»

Si el incendio de Peñarroya de Tastavins llega a coincidir con el que está sufriendo las Cinco Villas, no se hubiese llegado a tiempo. Así de contundentes se muestran los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) del territorio, quienes estos días encadenan jornadas maratonianas con guardias de 24 horas. Calculan que necesitarían casi un centenar de efectivos más de los actuales para poder trabajar en la extinción de incendios sin dejar de lado los descansos requeridos.

La oleada de incendios que vive ahora mismo la comunidad vuelve a evidenciar un problema que se lleva arrastrando años. Así lo han denunciado igualmente desde el sindicato CSIF, quienes relacionan el accidente que dos bomberos de la DPT sufrieron volviendo del incendio de Peñarroya con la falta de descanso tras más de 24 horas de servicio ininterrumpido.

Después de haber vivido una semana volcados en el incendio de Peñarroya, muchos de ellos están ahora doblando turnos como parte del operativo que intenta apagar el fuego declarado en Orés, el cual ha arrasado ya 15.400 hectáreas. Esta situación deja prácticamente descubierta la zona del Bajo Aragón Histórico. «En caso de que coincidiera un incendio aquí, estaríamos completamente desbordados», denuncia José Matute, presidente de la Asociación de APN en Aragón.

La preocupación en el colectivo es tal que incluso han remitido una carta al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para exigir soluciones. Insisten en que no se puede seguir esperando a que cada verano ocurra la misma situación. "Que para un incendio de 3.000 hectáreas haya que recurrir a la UME es una clara muestra de esa falta de medios", apunta Matute.

8 incendios en solo 2 semanas de julio

Frente a los 405 agentes forestales que operaban en el año 1989, ahora hay 360 y un 15% de la plantilla está compuesta por interinos; es decir, con agentes que todavía no están formados para acudir a los incendios. Y todo ello bajo unas condiciones meteorológicas que son cada vez más agresivas. Solo en estas dos últimas semanas de julio en el Bajo Aragón Histórico han habido 8 pequeños incendios y conatos, además del fuego que ha arrasado en Peñarroya más de 350 hectáreas.

Afortunadamente, los últimos sucesos en la zona se han quedado en sustos que podrían haber desencadenado desastres que el territorio todavía no ha olvidado. En 2009, coincidiendo con el trágico incendio de Horta de Sant Joan, varios fuegos calcinaron más de 12.000 hectáreas a lo largo del Bajo Aragón Histórico, entre ellos el que arrasó más de 7.656 hectáreas en Ejulve, La Zoma Cañizar del Olivar, Villarluegno y Aliaga. Hubo tantos focos activos que los medios no daban abasto y fueron los propios vecinos los que tuvieron que salir a intentar a apagar los fuegos.

Y no sería improbable volver a vivir el caos de aquel año. «Hasta que uno de nosotros se muera, no se hará nada. Es algo de lo que tenemos que hablar», lamenta Matute, quien defiende que cada año se sigue recordando la memoria de los seis bomberos de la Brigada Helitransportada de Alcorisa que en 2011 murieron mientras se dirigían a sofocar un incendio en Villel.

En ese sentido, señalan que ya no es solo la falta de medios, sino también la de descanso. Los agentes forestales se encargan de dirigir las cuadrillas forestales en los incendios, y no es lo mismo realizar esas tareas cuando se llevan días enteros entre llamas de 20 metros. Señalan, además, el estrés psicólogico que llegan a vivir. "Se nos está deshumanizando, nadie puede aguantar casi 24 horas seguidas en esas condiciones, y bajo esa tensión. Es normal que haya compañeros que tengan que recurrir a las bajas", concluye Matute.

Insisten, además, en que no basta con agradecer su trabajo cuando llegan los grandes incendios: "No somos héroes, no necesitamos que nos den las gracias por hacer nuestro trabajo. Lo que necesitamos son condiciones dignas".