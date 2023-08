Conoce a las 13 Caspolinas que representan al tejido asociativo en las patronales de San Roque

«Voy a disfrutar mucho de estos días y estoy muy contenta por poder vivirlos así»

Acudir a todos los actos programados de estas fiestas es una cuestión que a Paula Gómez entusiasma bastante. Ella quiere vivir las fiestas de una manera especial, como Caspolina Infantil, y asegura que está «muy contenta» por poder representar a la Rondalla Compromiso durante estos días. El pasado sábado ya se le impuso la banda con la que asume esta responsabilidad para los próximos días. Y, a partir de ahí, esta caspolina no tiene dudas de que serán unos momentos muy especiales. La propia presentación ya le hizo mucha ilusión. Por lo que, no puede dejar de pensar en cómo serán los próximos actos desde esta perspectiva. De hecho, Paula cree que la ofrenda de flores será «muy bonita» y que le gustará especialmente de entre toda la programación. Por su puesto, los juegos infantiles no se los perderá.