El Consejo Escolar del colegio Emilio Díaz escoge este martes su nuevo nombre en base a la Ley de Memoria Democrática

El Consejo Escolar del colegio Emilio Díaz escogerá este martes el nuevo nombre del centro para cumplir con la Ley de Memoria Democrática de Aragón para dejar de nombrarse como uno de los principales dirigentes del franquismo en el Bajo Aragón y alcalde de la ciudad durante 13 años (1942-1955).

Es el consejo-formado por Ayuntamiento, AMPA, familias, claustro y personal de administración- el que tiene la competencia de designar el nuevo nombre, que se escogerá entre las propuestas presentadas.

La candidatura del Ayuntamiento que defiende el equipo de gobierno es Concepción Gimeno en honor a la desconocida pionera del feminismo español nacida en la localidad y que se convertiría en la primera mujer en dar nombre a un colegio de Alcañiz.

El AMPA del centro organizó un concurso para que el alumnado participara en este cambio llevando una propuesta al Consejo Escolar. Los dos nombres escogidos son CEIP La Amistad y CEIP Las Cañas. En total se recibieron 325 propuestas de las que aproximadamente la mitad no pudieron tenerse en cuenta por no ajustarse a los requisitos de las bases de participación (lugares, nombres, valores universales y otros aspectos.. ). El jurado tuvo en cuenta las propuestas más repetidas, seleccionando aquellas que no estuvieran ya usadas en otro edificio público de Alcañiz, y que no fueran las ya realizadas por el claustro de profesores, Ayuntamiento de Alcañiz y Diputación Provincial de Teruel.