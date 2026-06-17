Un convenio impulsará la catalogación y conservación de oliveras centenarias en el territorio

La Asociación Aragonesa de Amigos de las Oliveras Centenarias y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceite Bajo Aragón formalizaron la semana pasada un convenio de colaboración para el fomento, reconocimiento y difusión de las oliveras centenarias presentes en el territorio por donde está implantada la DOP.

Son setenta y siete municipios del Bajo Aragón Histórico distribuidos por varias comarcas de las provincias zaragozana y turolense, en donde se pretende continuar, por parte de la asociación, con la catalogación de las grandes y singulares oliveras.

El acuerdo, que fue firmado en la sede de la DOP por parte de los presidentes de ambas instituciones, busca el reconocimiento del árbol y su conservación como elemento singular del patrimonio natural agrario, mediante la entrega del premio 'Empeltre del año'. Este premio, creado en 2026, distingue a una de las oliveras singulares catalogadas bajo el amparo de la DOP de la variedad Empeltre. La entrega del reconocimiento se realiza por la DOP en el evento anual a los mejores AOVEs.

En esta primera edición el galardón fue entregado a los propietarios de la Olivera del Pitongo, sita en Calanda. A través de esta alianza, la DOP facilitará los trabajos de catalogación que se lleven a cabo por parte de la asociación en su ámbito territorial, con la intención de continuar con la actualización del catálogo aragonés de oliveras singulares.

El convenio, que tendrá una vigencia indefinida, recoge también otros aspectos de la colaboración, entre los que se encuentran la participación de la DOP en las actividades de difusión que organice la asociación, así como la posibilidad de obtener analíticas de muestras minoritarias de las oliveras catalogadas distintas de la variedad empeltre.