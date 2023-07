El corte de la carretera de Castellote deja a tres pueblos a 50 kilómetros de su Centro de Salud

Siete kilómetros de obras en la carretera TE-38 entre Castellote y Molinos están causando importantes afecciones en localidades como Cuevas de Cañart, Dos Torres de Mercader o Ladruñán. La Diputación de Teruel comenzó el lunes la rehabilitación de la vía, para lo que han cortado la circulación hasta, al menos, el 15 de septiembre. Ante ello, los vecinos piden que se lleve a cabo sin impedir la circulación completa o que se habilite un paso alternativo, ya que, los ofrecidos por la DPT les obligan a dar un recorrido «muy pronunciado» o a ir por una vía «intransitable».

Diego Espada, Alcalde pedáneo de Ladruñán./ L.C. Comienzan la casa por el tejado, en el peor momento y con prisas, cortan la circulación sin preguntar y después dan soluciones que no son viables. Diego Espada. Alcalde pedáneo de Ladruñán

El corte de la vía, denuncian, deja «prácticamente incomunicados» a cientos de vecinos, dificultando el camino hasta Castellote, localidad que necesitan a diario para ir al banco, echar gasolina o comprar. También explotaciones ganaderas ven como los camiones no pueden llegar. «Estamos cabreados, y es normal, están empezando la casa por el tejado, hacen las obras y luego dan soluciones, llegan con prisas de un día para otro y sin avisar», ha denunciado Diego Espada, alcalde pedáneo de Ladruñán. Sin embargo, desde la institución provincial explican que, por las particularidades de los materiales, se ha de cortar la carretera totalmente, y no se puede habilitar un carril, que la medida adoptada es «la mejor que se ha considerado».

En Cuevas de Cañart, a 17 kilómetros de Castellote, ahora, con la alternativa propuesta desde Diputación, le separan 70 kilómetros al tener que ir por Molinos, Berge, Alcorisa y Mas de las Matas. Mientras que el Centro de Salud más cercano, en Mas de las Matas, está a 50 kilómetros. Al igual que en Ladruñán, donde para ir a Castellote tienen que hacer 61 kilómetros en lugar de 19. «Si tenemos una urgencia, no hace falta ni que venga la ambulancia, porque en el tiempo que tardará, ya está todo perdido», ha expresado muy crítica la alcaldesa, Rafaela Liébana.

No se ha tenido en cuenta a los vecinos, si tenemos una urgencia médica y hay que esperar a la ambulancia estamos perdidos. Rafaela Liébana. Alcaldesa de Cuevas de Cañart

La otra vía alternativa para evitar el extenso recorrido es la antigua carretera del pantano, aunque, por su mal estado, tampoco la consideran una opción: «Lleva 40 años de abandono total, está intransitable», ha explicado Raquel Benedí, alcaldesa de Castellote, quien coincide con Liébana: «Tendría que estar prohibido circular, si pasan dos coches, uno se va abajo». En Ladruñán, por su parte, algunos vecinos ya la utilizaban, pero ahora ven que hay tres veces más tráfico y apuntan que puede llegar a multiplicarse por diez. «Es una carretera muy estrecha, y ahora con el aumento de tráfico hay miedo de accidentes. Para nosotros era una opción, pero si se desvía el tráfico por ahí va a ser intransitable para todos».

La alcaldesa de Cuevas también apunta que la situación se agravará aún más en verano con la llegada de segundos residentes y turistas, y es que la entidad menor alberga a 400 habitantes, cinco veces más que en invierno, cuando hay empadronados 70 vecinos: «Vienen turistas al hotel y no sabemos dónde mandarlos, siempre van hacia Mirambel y Cantavieja, pero hay que pasar por Castellote y ahora no sabemos que decirles, si estamos así, en verano no sabemos qué pasará». Por ello, consideran que no es la «mejor época» para hacer obras que suponen un corte del tráfico.

Las demandadas obras de la vía comenzaron el lunes por la empresa Tragsa. /D.E.

Búsqueda de soluciones

El miércoles se reunieron responsables de la Diputación con el teniente de alcalde de Cuevas de Cañart y el alcalde pedáneo de Ladruñán, entre otros afectados, para buscar soluciones y ver que pista se puede acondicionar. Desde la institución se ofrecen a arreglar dos pistas alternativas, una de 6 km entre Cuevas y Seno, y otra entre Santolea y Las Planas de Castellote, sin embargo, no se recibe como una alternativa «viable». «Los turistas no lo van a utilizar, por lo que no va a descongestionar el tráfico, además son pistas de tierra, en cualquier tormenta van a ser mares de barro, no se pueden cruzar dos vehículos en muchos tramos y menos el transporte pesado», ha remarcado Espada. Aunque los transportes de arcillas se han desviado, continúa habiendo camiones de granjas, de la basura o transportistas. Además, la DPT no han aceptado la propuesta de los vecinos, habilitar un desvío por debajo de la carretera en obras.

El repentino arreglo del vial tras años de demandas hace que los vecinos sospechen de «intereses ocultos» para facilitar la instalación de los parques eólicos y minas de arcilla proyectadas. «En octubre empiezan a instalar los aerogeneradores, además, el fin de la obra de la carretera coincide con el entrador de las minas y donde empezarán los molinos, nos hace sospechar», ha remarcado Espada.

Tras muchos años de abandono, ahora llegan por sorpresa, y esto hace sospechar de intereses ocultos, pero, ¿a quién pedimos explicaciones? Raquel Benedí. Alcaldesa de de Castellote

La sensación de «abandono» entre los vecinos, se agrava al llegar en un momento de inestabilidad por la transición entre la diputación saliente y la entrante. «Es responsabilidad de la diputación saliente que se han marchado y han dejado aquí el marrón, pero mientras tanto a quien pedimos explicaciones», ha señalado el alcalde de Ladruñán. Mientras esperan una solución viable, y con el miedo de que el verano empeore la situación, los afectados de Castellote y sus barrios continúan gritando a viva voz «no se nos ha tenido en cuenta, no somos ciudadanos de tercera, si no de cuarta». Aunque indignados, continuarán peleando por unos derechos que son básicos, el acceso digno a sus localidades: «Va a ser muy difícil, pero seguiremos luchando por conseguir una alternativa, si no la conseguimos, no tendremos más que tragar y que pasenrápido», ha concluido Diego Espada.