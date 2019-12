El cortometraje poblano ‘El sueño de Ezequiel’ será un cómic

Con teatro de la compañía alcorisana despidió La Puebla de Híjar su semana cultural, una cita que se celebra desde hace décadas en el puente de diciembre. Este año no fue monográfica y la variedad pasó por talleres de cosmética o fotografía además de música y deporte, entre otras disciplinas.

Buen balance hicieron, tanto el alcalde, Pedro Bello, como el concejal del área, Pedro Arrabal que con esta edición pasa a tomar las riendas de festejos. Ana Guevara retoma Cultura como en la anterior legislatura. «A la colaboración de las asociaciones locales se suma la de otras poblaciones y eso nos gusta, hacer territorio», valoraron.

Cine, literatura, rap…



Ana Asión Suñer se encargó de unificar cine y literatura en la tarde del sábado con la presentación de ‘Cuando el cine español buscó una tercera vía (1970-1980)’. Si en el anterior se centraba en cine y Transición, en este recoge esa especie de camino de en medio que tomaron algunos directores para hacer un cine fuera de lo establecido en la época: La tercera vía. Para ello, y a raíz de un congreso celebrado con la Universidad de Zaragoza, se sirvió de entrevistas con los protagonistas. «Recoger la tradición oral me parece muy importante y en este trabajo contamos con voces que ahora mismo ya no están y que quedan en este libro», dijo y señaló directamente a 2012 cuando en la misma semana cultural presentó el documental sobre La Azucarera de La Puebla. «De ahí me viene. Para ese trabajo usamos el mismo método, recogimos las voces de los que vivieron la época», añadió.



La poblana siempre llega con novedades y adelantó una sobre el cortometraje ‘El sueño de Ezequiel’, trabajo audiovisual acerca del derribo del Casino que presentó en la semana cultural de 2017. «Ahora esa historia se va a convertir en cómic de la mano de Josema Carrasco para un proyecto sobre la España vaciada. La Puebla quedará plasmada en este formato», añadió despertando la expectación de su gente.

Many, en plena acción, en el concierto de rap que se celebró en la noche del sábado y en el que el que se rodeó de invitados y amigos.

La noche de sábado corrió por cuenta de Many ‘Poeta Manyático’, joven rapero afincado en Castelnou y muy vinculado a La Puebla. De hecho, no es el primer concierto que da ante los suyos. José Muñoz es la persona que está detrás de Many y derrocha ilusión cuando habla de su proyecto que ya tiene formato disco. Lo ha editado de forma independiente y también está disponible en todas las plataformas digitales. «Empecé como todos, subiendo canciones a internet, vídeos… Pero a mí me gusta el formato físico, es lo que se recuerda y lo que queda», explicó. «Aunque tengo uno que creo que me define más, no nos cerramos a estilos y ahora que empezamos hay de todo un poco», añadió antes de salir a defender sus temas en escena.