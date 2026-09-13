Crece la FP en el territorio y Alcañiz estrena edificio para aumentar la oferta

El curso escolar 2026-2027 ha arrancado en el territorio con el foco puesto en el impulso de la Formación Profesional. En toda Aragón se ha conseguido una matrícula récord de 25.407 alumnos, unos 2.000 más que en 2025 y a los que todavía se tienen que sumar más matrículas durante los próximos días. El impacto positivo también se ha notado en cabeceras comarcales como Alcañiz, donde se ha incrementado el número de estudiantes frente al curso anterior y, además, se estrenará el nuevo aulario de FP que prevé servir de «empujón» para esta oferta educativa.

La Formación Profesional también arranca curso con un mayor número de opciones formativas. Concretamente, se incorporan 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas, casi la mitad vinculadas a las ramas tecnológicas o STEAM. En el territorio, las novedades llegan al IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas, que estrena el Grado Superior de Mecatrónica Industrial y el curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial. Además, también innovará este curso el IES Matarraña de Valderrobres con la Doble titulación de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración.

El inicio de curso se ha retrasado en la capital bajoaragonesa debido a las fiestas patronales, pero en el resto del territorio aragonés las aulas volvieron a llenarse en todos los niveles formativos a lo largo de la última semana. En total, con 193.391 alumnos y más de 17.000 docentes a lo largo de toda la Comunidad.

Y en el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz el arranque será todavía más especial este lunes porque los estudiantes empezarán a dar clases en el ya terminado aulario, una infraestructura que supondrá un «importante desahogo». Los trabajos para la segunda fase que se estrena ahora conllevaron una inversión de 1,6 millones de euros.

El centro ha conseguido el 100% de su capacidad en la mayoría de los grados básicos y medios y también ha ganado interesados en grado superior. «En ciclos como Electricidad teníamos una matrícula más baja que ahora hemos conseguido igualar con otras opciones», celebra Diego López, director del CPIFP.

La dirección confía, además, en que el nuevo edificio sirva para seguir creciendo en opciones educativas de cara al futuro. «Todavía es pronto, pero nos abre un abanico en el que se podrían estudiar ampliaciones de oferta a horario vespertino», defiende López.

A día de hoy, la oferta global de FP en Aragón alcanza más de 600 ciclos formativos activos en 112 centros sostenidos con fondos públicos. Los ciclos con mayor demanda son Gestión Administrativa, Administración y Finanzas y Administración de Sistemas Informáticos en Red. No obstante, se quiere trabajar para que «la educación de futuro pueda seguir creciendo». «Es una enseñanza estratégica para Aragón porque responde directamente a las necesidades de nuestro tejido productivo y genera oportunidades de empleo para nuestros jóvenes», destacó el lunes el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada.

En ese sentido, desde el CPIFP se quiere seguir trabajando de forma paralela a las empresas de la zona. «Los empresarios tienen demandas que nos hacen llegar, y nuestro objetivo es que puedan conseguir a trabajadores formados en el territorio», concluye López.