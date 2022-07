Crece la presión para que el Ministerio aplique las ayudas al funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria

Tras más de 7 meses de la aprobación del la fiscalidad diferenciada en los PGE 2022, la presión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para que aplique las ayudas autorizadas por la Comisión Europea en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria continúa creciendo. Parlamentarios de Teruel Existe y Soria Ya! tuvieron este miércoles una reunión con la ministra Teresa Ribera para exigirle un Real Decreto Ley que sirva para implementar de forma «inmediata» la medida.

Las formaciones lamentan lo que consideran «falta de determinación por parte del Gobierno», y así se lo trasladaron a la ministra. Además, anunciaron próximas movilizaciones en las tres provincias «si no se cumple con estas ayudas». De hecho, cabe recordar que Teruel Existe ya amenazó el pasado viernes con retirar su apoyo al Gobierno si no cumple con una de sus «líneas rojas» en el acuerdo de investidura. La resolución de estas bonificaciones fue asimismo aprobada por amplia mayoría hace dos semanas en el Debate del Estado de la Nación.

Con el mismo objetivo de agilizar la aplicación de las ayudas se reunieron a finales de junio la consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, y el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez-Guijarro, con la titular del Miteco. Ambos presionaron sobre la aplicación de estas ayudas «de forma urgente». El Gobierno de Aragón había aprobado con anterioridad un acuerdo por el que se instaba al Ejecutivo Central a establecer los mecanismos oportunos para que puedan aplicarse las bonificaciones de hasta el 20% en la Seguridad Social autorizadas por la Comisión Europea en el marco del Mapa Regional sobre Ayudas Estatales. En todos los casos los responsables del Ministerio, con Teresa Ribera a la cabeza, explicaron que todavía tienen que cerrar el marco operativo para la aplicación de estas ayudas, estudiando «todos los factores que intervienen», además de contemplar unas modificaciones de varios decretos de Hacienda para hacerlo posible.

Asimismo, detallaron que se van a aplicar «otro tipo de ayudas», las de la inversión, el FEDER y también a la innovación territorial y bioeconomía forestal. El Ministerio insistió en cerrar un mapa «con visión nacional», de todo el país, pensando en todas estas ayudas. Transmitieron además que «tienen pendiente» una reunión con las tres comunidades autónomas para ver qué rol juegan en estas ayudas.

Desde Teruel Existe y Soria YA! hicieron hincapié al Ministerio que la aplicación de las bonificaiones, permitida por la Unión Europea,proporcionaría a España una ventaja competitiva para atraer proyectos, de la que no dispone ningún otro país del sur de Europa. «España no puede permitirse no aprovecharlo», reivindicaron las formaciones. Por su parte, desde el Departamento de Presidencia explicaron mediante un comunicado que los gobiernos demandantes no han cesado en sus reclamaciones.

Manifiesto a Moncloa

Por su parte, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que agrupa a los territorios de las tres provincias, también se unió a principios de esta semana al manifiesto firmado por un total de 244 representantes institucionales, diputaciones, gobiernos regionales, ayuntamientos y otras entidades sociales, para solicitar que estas ayudas se apliquen de forma inmediata. El documento ya había sido enviado a Moncloa la semana pasada.

De forma concreta, el escrito exige que la aplicación de estas ayudas se haga efectiva antes del 31 de diciembre, fecha en la que acaba la vigencia de los Presupuestos Generales del Estado que reconoce su aplicación, con carácter retroactivo además.

Las Confederaciones de Empresarios de Cuenca, FOES y CEOE Teruel trasladaron así el fuerte respaldo social que recibió esta iniciativa en sus tres provincias a Pedro Sánchez, mostrando el «clamor existente» para que estos territorios puedan generar actividad económica y empleo, «imprescindible para combatir la despoblación que tanto sufren», manifestaron.

Dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, es el Gobierno central el que debe establecer las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de las ayudas existentes para la zonas con una densidad de población muy baja. En concreto, aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. También debe velar por el desarrollo de «planes de acción concretos» que permiten contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas.