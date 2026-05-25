Cretas, La Fresneda y Aguaviva se convierten en el plató de la primera película infantil rodada en la provincia de Teruel

Cretas, La Fresneda y Aguaviva acogieron la semana pasada la grabación de la primera película infantil rodada en la provincia de Teruel. Las tres localidades bajoaragonesas junto a Albarracín serán las protagonistas del próximo film de lasaga familiar 'De Club van Sinterklaas', una serie y franquicia infantil muy famosa en los Países Bajos basada en la tradición de Sinterklaas (la versión neerlandesa de San Nicolás). El film lleva por nombre ‘De Club van Sinterklaas & Paniek in het Pietendorp’ y se proyectará del 1 de octubre al 5 de diciembre de este año en los cines de los Países Bajos y Bélgica.

La producción contó con un equipo de 100 personas que tuvieron su campamento base en Cretas. "La producción contó con la enorme apertura y colaboración de los ayuntamientos implicados y de los propios vecinos demostrando una vez más que la provincia de Teruel es 'filmfriendly'", destacan desde la Film Commision en sus redes sociales.

Las primeras tomas se realizaron el martes 19 en Aguaviva, donde se rodó una escena con el encuentro y diálogo de dos de los personajes junto al río Bergantes con el puente de Cananillas de fondo. El miércoles 20 el equipo se trasladó a La Fresneda, donde se grabaron diversas escenas musicales y de acción. El desembarco del equipo fue para preparar todo lo necesario para el film. Se cortó el tráfico de vehículos desde las 5.00 a las 20.00 por la plaza Pilar, calle Pilar desde la plaza, calle Empedrada hasta Fantasma y calle Rey Alfonso y Subida la Iglesia. En algunos momentos del rodaje también fue necesario impedir el paso a los peatones. La Casa Consistorial permaneció cerrada al público por grabaciones en la lonja y en interiores.

En Cretas, el campamento base se situó en el recinto ferial, donde el martes 19 y miércoles 20 se realizaron los preparativos previos. El jueves 21 comenzó el rodaje, que se desarrolló durante dos días. En la primera jornada ocuparon la mayor parte del día la plaza España con el rodaje de músicas y escenas de grupo y a partir del mediodía, la acción también se desarrolló en las calles San Antonio de Padua y Virgen del Pilar.

El viernes 22 la actividad se desarrolló del mediodía a la madrugada. El film también ocupó la plaza España y la calle Mayor de la Villa. Por la noche, el equipo se trasladó a la calle Orden de Calatrava tal y como se especifica en el bando municipal para informar a los vecinos.

Más rodajes en el Matarraña

Esta película holandesa llegó al Matarraña de la mano de la Teruel Film Commision y no es la única producción que se rodará en la comarca este año, donde hay previstas más grabaciones importantes. Aguaviva también acogió a mediados de abril otro rodaje para la plataforma de alquileres turísticos Airbnb.

'De Club van Sinterklaas' empezó como una serie de televisión en 1999 y después se convirtió también en películas, espectáculos teatrales, canciones y un canal de YouTube que sigue las aventuras de Sinterklaas y a sus ayudantes («Pieten») mientras preparan la llegada de regalos para los niños. Suelen mezclar comedia, música y aventuras para niños pequeños, muy al estilo de las películas navideñas familiares.