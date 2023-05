Cristian Poblador sólo pactará con el PSOE si le dan la alcaldía de Caspe

Los tres concejales de Somos Caspe tienen la llave de gobierno en la Ciudad del Compromiso para decantar el futuro gobierno de la ciudad hacia el PP, el partido más votado con seis ediles o el PSOE, con cinco. Con estas aritméticas, el pacto más claro sería el Partido Popular y Somos Caspe, que sumarían los 9 concejales necesarios para gobernar.

No obstante, también cabría la posibilidad de que este partido llegase a un acuerdo con PSOE y CHA para lograr la mayoría aunque no con los socialistas liderando la coalición. «La alcaldía debería ser para Somos Caspe», así lo dejó claro Cristian Poblador, el líder de la formación independiente. Cabe tener en cuenta en esta aritmética que el PSOE ha gobernado la localidad en los últimos cuatro años y el líder de Somos Caspe, Cristian poblador, ha sido el líder de la oposición desde su antiguo partido, Ciudadanos. «El cambio en el municipio solo pasa por no tener al PSOE en el gobierno o que, al menos, este partido no sea relevante. La única posibilidad de pacto con los socialista y con CHA sería llevando nosotros la alcaldía. Si nosotros no tomásemos esta dirección no se daría el cambio que los vecinos han manifestado en las urnas», ha afirmado Poblador.

Asimismo, este medio ha intentado contactar con Abraham Martínez, líder del PSOE en Caspe, segunda fuerza más votada con 5 concejales obtenidos en las urnas del 28M, pero no ha sido posible al cierre de esta edición.

Respecto al pacto entre Somos Caspe y PP, Poblador ya ha puesto sobre la mesa su interés por llegar a un acuerdo aunque las dos fuerzas todavía no se han reunido. No obstante, Ana Jarque, la candidata del PP, no descarta la gobernanza en solitario con el apoyo de al menos una fuerza política en la investidura.