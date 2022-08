Cruz Roja Bajo Martín lanza un SOS porque necesita voluntarios

Disponer de carné de conducir, de al menos una mañana libre a la semana y, sobre todo, tener compromiso. Estos son los requisitos que se precisan para ser voluntario en Cruz Roja Bajo Martín. Son pocos pero no aparecen manos dispuestas a ayudar y eso pone en peligro la continuidad de los servicios que prestan. Su labor consiste en cubrir los traslados de personas mayores desde sus casas a las consultas médicas en el Centro de Salud de Híjar y al Hospital de Alcañiz en su mayoría pero también a Zaragoza. Cuentan con más de 30 usuarios y todos de edad avanzada, por lo que estas visitas son unas cuántas. «Si hubiera dos o tres voluntarios, con una mañana disponible que tuviera cada uno sería suficiente», dice Francisco Bes.

Es el presidente de la agrupación desde hace más de una década y está viendo cómo el servicio peligra si se alarga esta situación de escasez de ayuda que ya viene de lejos. «Necesitamos gente. Lo ideal sería que fueran de todos los pueblos pero lo hemos pregonado tantas veces… No sale nadie y este transporte es muy necesario para nuestros mayores que no tienen más opciones», advierte.

Quien se anime a colaborar, solo tiene que contactar con las oficinas de Cruz Roja en Híjar en la Comarca del Bajo Martín, rellenar un cuestionario y empezar. «No hace falta ni cursillo», señala Bes. Las nuevas incorporaciones se sumarían a un equipo que ahora está compuesto por una persona en despacho, y por otra que es la que realiza el grueso de los viajes y a la que Bes refuerza cuando no llega a cubrirlos todos. «Soy autónomo y a veces aparco trabajo para hacer viajes y eso no debe ser así porque ya no es voluntariado pero si no, ¿qué hacemos? No podemos dejar a la gente tirada», reflexiona.

El transporte se realiza con una única furgoneta, ya que disponen de otra pero continúa averiada desde hace un tiempo. En dos años, el vehículo que emplean marca casi los 70.000 kilómetros. «Lo mejor de todo es la gratitud de la gente. No admitimos propinas pero siempre viene alguno con alguna bolsa de madalenas o pastas. A eso no se puede decir que no… Para ellos es un alivio saber que tienen este transporte y muchas veces también agradecen el rato de conversación», sonríe el hijarano desde la puerta del Hospital en Alcañiz uno de los días de ruta. Esa mañana realizó dos viajes: uno de Albalate al Centro de Salud de Híjar y regreso y otro de Albalate al Hospital de Alcañiz y regreso.

Secuelas tras el confinamiento

El 60% de los viajes que realizan tienen como destino consultas de psicología o psiquiatría. Antes de pandemia no era así, pero esta es la nueva realidad tras los confinamientos. En ese periodo Cruz Roja siguió dando servicio de transporte con Bes y su familia al frente, ya que los voluntarios de más de 60 años tampoco podían colaborar debido a las restricciones sanitarias por edad. «Se pasó fatal, no teníamos ni protección ni nada, pero salimos adelante aunque han quedado secuelas entre los usuarios, porque la mayoría de las personas mayores que llevamos sigue teniendo mucho miedo y sale de casa lo imprescindible», apunta.

Durante el confinamiento también ayudaron a la Comarca del Bajo Martín a repartir comidas a domicilio con el furgón de Cruz Roja como apoyo. Como parte de la UCOCAL, Cruz Roja fue una de las entidades que recibió una de las placas de gratitud que entregó la Comarca hace unos días por el trabajo de esos días. En ese tiempo, para poder seguir con los viajes al médico, ellos a su vez recibieron apoyo desde la agrupación de Cruz Roja de Andorra para atención telefónica y planificación de rutas. «Sin esta ayuda no lo hubiéramos podido hacer», agradece.