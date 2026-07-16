Jornadas de 24 horas que terminan en accidente: Denuncian las condiciones laborales de los bomberos de la DPT

El sindicato CSIF denuncia la falta de personal en la plantilla de Bomberos de la Diputación de Teruel la mala gestión y el exceso horario a la que se enfrentan los efectivos en plena ola de incendios en la comunidad autónoma. Lamentan que en muchas ocasiones los bomberos hacen jornadas de más de 24 horas de servicio ininterrumpido, poniendo en riesgo su salud.

Relacionan esta problemática con el accidente acontecido el pasado 13 de julio, cuando dos bomberos de la DPT sufrieron un accidente en la carretera N-211, a la altura de Los Olmos, al volcar su camión cuando regresaban del incendio de Peñarroya de Tastavins y se dirigían al parque de Montalbán. Los dos sufrieron lesiones de gravedad -un traumatismo cranoencefálico y una herida abierta- y tuvieron que ser trasladados en helicóptero a Zaragoza y Alcañiz.

“Es inadmisible que la plantilla se vea obligada a realizar jornadas extenuantes de más de 24 horas, poniendo en peligro su vida. La falta de personal para cubrir los mínimos exigidos obliga a los bomberos a prolongar sus jornadas”, denuncia Jesús Vilchez, responsable del sector de Administración Local de CSIF en Teruel. “Sufrimos la falta de personal y un problema de gestión de recursos humanos. Hay una parálisis administrativa”, señala.

La plantilla de bomberos de la DPT tiene actualmente 114 bomberos, de los que cinco están de baja y

cinco plazas se encuentran vacantes. El 80% de los bomberos son interinos, una cuestión que el sindicato achaca a "la mala planificación de la Administración". Añaden que desde principios de 2025 hay dos procesos selectivos iniciados (con 40 plazas de bombero y 10 plazas de oficial), pendientes de resolverse. Mientras tanto, estos puestos están cubiertos de forma temporal y hasta que no se resuelvan estos procesos, no se pueden convocar nuevos paraincrementar la plantilla.

Al menos otros 20 bomberos

El sindicato considera que a la plantilla le hace falta al menos la incorportación de otros 20 bomberos. Así, CSIF exige la ampliación de la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento hasta alcanzar las dotaciones mínimas exigidas por el Decreto de 2014 del Gobierno de Aragón; la resolución urgente de los procesos selectivos pendientes, la convocatoria de nuevas plazas; conductores de refresco tras las jornadas de 24 horas; auditoría de los protocolos de seguridad sobre condiciones laborales y horarios en los traslados tras grandes incendios forestales.

Antes las acusaciones de los sindicatos, la Diputación Provincial de Teruel defiende que "se ha cumplido con los protocolos establecidos" y añaden que la intención de la institución es "seguir trabajando para mejorar las condiciones de trabajo".