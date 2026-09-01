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01 SEP 2026|

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Cuatro jóvenes de Alcañiz compiten en el Campeonato de España de Pádel de Menores

Jorge Salafranca, Pablo Martínez, Valentina Martínez y Julia Morera representan al Bajo Aragón en una cita que ha reunido a más de 1.700 jugadores en la Comunidad Valenciana

Jorge Salafranca, Pablo Martínez, Valentina Martínez y Julia Morera representando al Bajo Aragón en el Campeonato de España / Cedida
Jorge Salafranca, Pablo Martínez, Valentina Martínez y Julia Morera representando al Bajo Aragón en el Campeonato de España / Cedida

Jesús Burgos01 09 2026

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Alcañiz

Deporte

El pádel base bajoaragonés tuvo representación en el Campeonato de España de Menores Trofeo Babolat, celebrado del 24 al 30 de agosto en la Comunidad Valenciana. La competición reunió a 1.724 jugadores, distribuidos en 862 parejas, que pelearon por los títulos nacionales en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Junior.

Entre los participantes estuvieron cuatro jóvenes jugadores de Alcañiz: Jorge Salafranca y Pablo Martínez, en categoría Infantil masculina, y Valentina Martínez y Julia Morera, en Infantil femenina. Los cuatro iniciaron su participación desde la fase de preprevias y afrontaron una competición marcada por el elevado nivel de los participantes.

Salafranca avanza hasta la tercera ronda

Jorge Salafranca formó pareja con el gerundense Pau Vico y protagonizó una buena trayectoria en las primeras rondas. En su debut se impusieron por 6-0 y 6-2 a Fernández Rubio-Martínez Moreno, mientras que en la segunda ronda volvieron a sumar una victoria, esta vez por 6-2 y 6-2 frente a Cabrero Lamas-Sánchez Rotaru.

En la tercera ronda se cruzaron con la pareja andaluza formada por González Tapia y Nogueras Cuenca. El encuentro terminó con derrota por 6-1 y 7-6. Tras un primer set complicado, Salafranca y Vico mejoraron sus prestaciones en el segundo parcial y llegaron a disponer de opciones para forzar el tercer set, aunque finalmente no pudieron prolongar su participación.

Martínez también alcanza la tercera ronda

Pablo Martínez, acompañado por el navarro Ohian Resano, comenzó el torneo con un triunfo ante Girón Clavijo-Martínez Amat por 6-2 y 7-6. En segunda ronda volvieron a superar a sus rivales, en este caso Cogolludo Campillo-Gamero Jiménez, por 7-6 y 6-4.

La pareja alcanzó así la tercera ronda, donde se enfrentó a Pérez Fraile-Vegas Molina. El partido concluyó con un 6-2 y 6-2 que puso punto final a su recorrido en el Campeonato de España.

Valentina Martínez y Julia Morera pasan a consolación

En el cuadro femenino, Valentina Martínez y Julia Morera se enfrentaron en primera ronda a González Varela-Otazu Urrmenta. La pareja alcañizana cayó por 6-1 y 6-2 y pasó al cuadro de consolación.

Ya en esta fase, sus siguientes rivales fueron Gil Ledesma-Hernández Mira, ante quienes cedieron por 4-1 y 4-0, quedando eliminadas definitivamente de la competición.

Experiencia para seguir creciendo

La participación en una cita nacional de estas características supone un nuevo aprendizaje para los cuatro jugadores alcañizanos. El Campeonato de España reunió a una amplia representación del pádel de base y permitió a los jóvenes medir su nivel ante algunas de las mejores parejas de sus respectivas categorías.

Además, el próximo año afrontarán nuevamente la categoría Infantil como jugadores de segundo año. Esta circunstancia les permitirá acumular más experiencia y competir con mayor conocimiento ante unos rivales y un campeonato que cada temporada presentan un nivel más elevado.

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