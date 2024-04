Cuatro librerías y diez recomendaciones: los 40 títulos para regalar este Día del Libro

En esta jornada tan señalada, pero con el objetivo de que el hábito lector se extienda el resto del año, las cuatro librerías del Bajo Aragón Histórico lanzan las recomendaciones a los lectores de todas las edades que deben tener en cuenta para disfrutar de una buena lectura. Además, cada uno de ellos expone una reflexión del motivo de su elección y de los beneficios de esta para el público. Las personas que pasan el día entre libros, al tanto de las novedades y sin perder de vista los clásicos, son las que han seleccionado con dedicación 40 libros para regalar a otras personas o a una misma. Algunas de las librerías estarán en la calle este San Jorge y todas ellas tienen su puerta abierta durante todo el año tanto como punto de lectura como de dinamización y agitación social y cultural.

Librería Santos Ochoa de Alcañiz

Los diez libros recomendados desde Santos Ochoa de Alcañiz, por Eugenio Ramo. / L.C.

Ahí van diez prescripciones sin receta, muy ricas en vitaminas, sabrosas como la fruta madura y para toda la familia. Empiezo por el que para mí es el libro más bello que he leído en mucho tiempo: ‘La vida en miniatura’ (Impedimenta) de Mariana Sández, una auténtica JOYA. Su protagonista, una señora de 59 años llamada Dorothea Dodds, es un personaje inolvidable heredera del Akaki de Gógol o el Bartleby de Melville.

Un asombro similar sentí con el debut de Gabriela Escobar Dobrzalovski: ‘Si las cosas fuesen como son’ (Hurtado y Ortega), una narración que recomiendo con la misma determinación y que también tiene un personaje femenino portentoso: La Tumbona.

En cuanto a los sempiternos aniversarios, este año se cumplen cien años de la muerte de Franz Kafka y es una buena excusa para sumergirnos en sus ‘Cuentos completos’ (con nueva traducción a cargo de Alberto Gordo) y recién publicados en una preciosa edición con prólogo de Andrés Neuman por Páginas de espuma. Una novela despampanante antes de pasar con la chavalada, para quien quiera dar un giro de timón en sus lecturas y acercarse a algo sin parangón, su libro es ‘Garravento. La garra al viento’ de Álvaro Cortina, en Jekyll & Jill.

¡Voy con la gente menuda! Nuestra infalible Sandra Araguás acaba de lanzar un nuevo álbum ilustrado por Virginia Ogalla titulado ‘La cartica coloradica’. ¡Precioso! También se ha reimpreso ‘El cerdito’, de Arnold Lobel, para quienes ya lean de forma autónoma y quieran descubrir la historia de un cerdo, «el mejor del mundo» según sus granjeros, que escapa en busca de un lodazal.

Y ahora dos dobletes con nombre y apellidos: Kitty Crowther y Heinz Janisch. La primera es una ilustradora belga de 54 años que, para mí es la numero uno. Todos los niños y niñas deberían disfrutar de sus libros. Por suerte, la editorial logroñesa Fulgencio Pimentel e Hijos está publicando su obra en unas ediciones exquisitas. Leedles a vuestros hijos ‘Ana del Lago’ o ‘Farwest’ (este último con textos de Peter Elliott) y veréis con qué cara se quedan.

Y para finalizar, otros dos libros del reciente ganador del Premio Hans Christian Andersen (el equivalente al Premio Nobel de la literatura infantil), Heinz Janisch. El austriaco ha publicado numerosos libros ilustrados (todos sensacionales) pero me quedo con el fascinante ‘Mejillas rojas’ (ilustrado por Aljoscha Blau) y el profundo y reflexivo ‘El rey y el mar’ con las ilustraciones de Wolf Erlbruch. Ambos publicados en Lóguez. ¡Feliz Día del Libro! ¡Os esperamos en la plaza!

Librería El Reino del Revés de Andorra

Los diez libros recomendados desde El Reino del Revés, por Adriana Galve. / L.C.

23 de abril, ya está aquí San Jorge, el día del libro, el día de Aragón. Este 2024 es muy especial para nosotras, ya que El Reino acaba de cumplir 10 añitos hace unos pocos días, y claro que sí, vamos a celebrarlo durante los próximos meses. Por primera vez, vamos a desdoblarnos y realizaremos actos en Andorra en la librería, y estaremos, cómo siempre, en Zaragoza en paseo de Independencia celebrando Aragón y los libros.

Tenemos la fortuna que durante todo un año pasan libros, libros y más libros por nuestras manos. Libros de todo tipo, infantiles, álbum ilustrado, juveniles, novelas, novela gráfica, ensayos… Ojeamos muchos de ellos, e intentamos acertar en lo que leemos (muchos libros para tan poca vida) guiándonos en nuestras elecciones por distintos factores como autor, editorial, recomendaciones de clientes, de amigos, y tirando mucho de instinto.

Aquí van algunos de los que más nos han sorprendido este año, algunas novedades y otros no tan nuevos, que estaban en nuestras listas de pendientes, y por fin, les ha tocado su turno. Estas son nuestras recomendaciones para este día (o para cualquier otro).

El mundo actual de la literatura infantil es amplio, hermoso y aborda innumerables temáticas. Os traemos cuatro recomendaciones, las hemos elegido porque nos han removido, nos han divertido, nos han transportado a nuestra infancia, nos han sobrecogido. ‘Sapo y Sepo. Cuentos para toda la vida’, ‘Palabra de cabra’, ‘Pelusina bigotina. Explosión de monería’ y ‘Lo que no le gusta a la guerra’.

Por suerte los jóvenes leen, y cada vez más. Tienen claros sus gustos e influencias, y saben lo que vienen a buscar a la librería. Pero nos atrevemos a recomendarles estos dos títulos, ‘La chica Alce’ aborda el inicio de la adolescencia con los miedos y las ilusiones de esta fase de la vida, y ‘Todos los hombres del rey’, fantasía pura para viajar a otros mundos.

Dos novelas que nos han gustado mucho este año son ‘La hermana de desván’, la relación de dos hermanas en el interior de Noruega, un libro duro y una prosa exquisita. Y ‘Un año en los bosques’, la relación con el bosque de una mujer en búsqueda de su felicidad. Dos historias totalmente distintas sobre mujeres solitarias en la naturaleza.

Y por último dos libros curiosos, diferentes y sorprendentes, ‘Geo gráficos’, un libro que une arte y geografía, explicando geografía mediante gráficos geométricos con mucho color, y ‘Rock & Roll. La historia del rock en comic’, un recorrido a través del comic de 64 artistas del rock de la mano de más de 50 autores, una auténtica maravilla.

Nuestra gran recomendación final es que visitéis bibliotecas y librerías, rodearos siempre de libros y lectores. Que los libros os guíen y acompañen, y que todos los días sean días de libros. Feliz día del libro.

Librería Miguel Ibáñez de Alcañiz

Los diez libros recomendados por Miguel Ibáñez de Alcañiz. / L.C.

Alguien afirmó: «Quien diga que el dinero no puede comprar la felicidad, obviamente nunca ha estado en una librería». Y es cierto, puesto que si hay algo que he interiorizado en todos estos años de librero es que el objeto que se vende en una librería (el libro) no es tal: allí se venden páginas llenas de letras y dibujos que, como mágicos elixires, emanan emociones, sentimientos, susurros de felicidad. En esas páginas bullen risas, llantos, odios, esperanzas y temores, intrigas y venganzas, sueños imposibles, sabidurías legendarias… y, sobre todo, la Belleza de la Felicidad. Pedacitos de felicidad que podemos acumular hasta el fin de nuestro tiempo. Si alguno de vosotros dudáis qué pedacito de felicidad podéis apropiaros para estos días, ahí van algunas recomendaciones que espero que os sirvan de guía.

Podemos empezar con uno de los mejores libros de relatos que se han escrito en estos último tiempos y que, además, están adscritos a nuestra breve y cercana tierra: ‘Los seres imposibles’ de nuestro aragonés de adopción Antón Castro. O seguir con otro libro de relatos vividos o imaginados, pero que, de alguna manera, son una forma de pago a las deudas contraídas por la historia hacia quienes siguieron luchando cuando ya lo tenían todo perdido: los maquis; relatados por Abraham García en: ‘Segar los cielos’. O podemos dejarnos cautivar por la vida de un piano que se convierte en metáfora del poder redentor del amor, de la amistad, de la belleza y, por supuesto, de la música, en: ‘Historia de un piano’; novela escrita por el gran divulgador musical Ramón Gener.

Podemos optar también por: ‘El círculo de mujeres de la doctora Tan’, una conmovedora y maravillosa ficción histórica inspirada en la vida de una médica china del siglo XV, de la escritora Lisa See. O explorar en: ‘La estrella más hermosa’, una novela inédita hasta ahora en castellano del gran Yukio Mishima -una comedia negra de ciencia-ficción-, la idea de si el ser humano, que está destruyendo este bello planeta, merece existir. O trasladarnos a Yalos, un pequeño pueblo al sur del Peloponeso griego, y revivir su invasión primero por Mussolini y luego por los nazis, y hacerlo con la mirada tierna, compasiva y llena de humor de Theodor Kallifatides, el genial novelista de ‘Campesinos y señores’. También podemos volver a la infancia y disfrutar y volver a reír y enternecernos con las ‘Historias de Winny de Puh’, el entrañable personaje que creó A.A. Milne y que es una obra maestra de la literatura que emociona en cualquier edad. También tengo un hueco para la poesía, y este lo relleno con Yolanda Castaño, una de las voces más bellas y originales de la poesía gallega, que con su poemario ‘Materia’ acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía.

Y otro hueco para deleitarnos con un clásico, uno de los más grandes: Lev Tolstói, que a los setenta años escribió una de las mejores novelas de todos los tiempos, una de las más bellas y que es, a la vez, uno de los testimonios más desgarradores sobre la injusticia y un enorme clamor por la defensa de los derechos de los más humildes y desfavorecidos: ‘Resurrección’, que os recomiendo en la inigualable edición de Reino de Cordelia. Y por último, quiero terminar con una obra de arte, un cómic que ilustró el británico Raymond Briggs en plena Guerra Fría y que se ha convertido a lo largo del tiempo en la obra clave del antibelicismo, pues nadie como él ha sabido trasladar la interrupción de la vida por causa de la guerra; simpática, tierna y desgarradora, esta maravilla sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en los años 80: ‘Cuando el viento sopla’. Imprescindible. Ya sabéis, amigos, pedacitos de Felicidad ahí cerca, al alcance de la mano.

Librería De bat a bat llibres de Calaceite

Los diez libros recomendados desde De bat a bat llibres de Calaceite, por Teresa Claramunt Adell. / L.C.

De bat a bat llibres es un nueva librería, espacio cultural y social que abrió sus puertas en Calaceite en febrero. Está situada a escasos metros del museo en un antiguo molino de aceite. El aceite es símbolo de nuestra cultura; da sabor a nuestras vidas, nos vincula a la tierra, a nuestro pasado, pero también a nuestro presente, a lo que somos y a lo que queremos ser.

Asimismo, sobre la rueda del viejo molino podéis encontrar libros que os conectarán con otros espacios, con otros tiempos, con otras gentes y también con vosotros mismos. Allí podréis descubrir a Milena Jesenská en ‘Soy Milena de Praga’, una novela que retrata el ambiente intelectual de Viena en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Milena fue amiga y traductora de Kafka, una fascinante mujer que se movió por amor y por su ideal de libertad: su compromiso con la resistencia anti nazi la llevó hasta Auschwitz.

Una colección de artículos publicados por Quim Gibert bajo el título ‘Allà d’allà’ conforman una reflexión sobre diversos temas universales partiendo del ámbito local y una denuncia de la precaria situación que sufre la lengua catalana en la Franja. ‘Blackwater’, una saga editada en castellano y en catalán, a modo de novela por entregas, un título cada quincena, en pequeño formato. Narra una historia de poder, de intrigas familiares, de ambiciones y traiciones. Adictiva.

El último libro de Jesús Carrasco, ‘Elogio de las manos’, es una maravilla para aquellos que quieren algo más que una historia. En un mundo en el que todo lo tenemos al alcance de un clic, la experiencia del proceso de creación, de la espera, del tiempo dilatado nos ofrece una impagable enseñanza de vida. Una novela gráfica, ‘El abismo del olvido’, de Paco Roca, sobre la represión franquista en Valencia o en cualquier lugar de España. Porque no hay que olvidar.

La finlandesa Sofi Oksanen vuelve con una historia valiente, como todas las que escribe ella: ‘Dos veces en el mismo río’, una narración sobre el sufrimiento de las mujeres en la Rusia de Putin, su desprotección en las guerras y su lucha por sobrevivir.

La periodista Miriam Tirado está en racha con sus libros para mamás. ‘El hilo invisible/ El fil invisible’ es un álbum para toda la familia, para hablar con nuestros hijos de aquello que nos une. También hay un hilo invisible en la novela de Roser Vernet, ‘Lo mig del món’, un encuentro con la tierra, con sus orígenes en el Priorat, un libro lleno de imágenes poéticas, de bellezas rescatadas. Pura emoción. Una de las últimas publicaciones sobre la Guerra Civil, ‘Érem Feres’, ensayo basado en cartas de combatientes, un testimonio impagable, humanismo y barbarie en los campos de batalla. Y para acabar, un libro de investigación que no te dejará indiferente: ‘Mujeres turolenses sometidas a consejo de guerra (1936-1941)’.