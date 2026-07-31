Cuatro olas de calor y 26 noches tropicales consecutivas: Estos son los datos de récord del mes de julio en el Bajo Aragón Histórico

El Bajo Aragón Histórico ha vivido un mes de julio con temperaturas por encima de la media habitual. El territorio ha encadenado 4 olas de calor durante el primer mes estival, una a la semana. Las alertas por altas temperaturas han sido conversación habitual entre los vecinos sofocados por el calor que siempre esperan que sea la última.

En localidades como Caspe o Alcañiz la temperatura media de este mes se ha situado en 29,7º y 28,7º, respectivamente, unos valores muy altos a pesar de la época del año. Además de las medias tan elevadas, las temperaturas máximas han sido varios días lo picos de la comunidad. Ambas localidades han atravesado 6 días con valores superiores a la barrera de los 40º. En Caspe la máxima se alcanzó el día 7 con 42,3º, mientras que en Alcañiz se llegó al pico el día 23 con 41,8º.

Por las noches tampoco han disminuido en demasía los valores, haciendo muy difícil conciliar el sueño en muchas localidades. En Castellote se ha vivido una situación totalmente anómala para los habitantes. El municipio del Maestrazgo ha encadenado 26 noches tropicales consecutivas, una racha que arrastran desde el 7 de julio. Además, durante dos noches la temperatura no ha descendido de los 25º, considerándose así noches ecuatoriales, con su pico el día 15 con 26,1º.

Otras localidades como Caspe tampoco se quedan atrás con otras 25 noches tropicales seguidas y 28 en total. Las temperaturas tan solo han sido menores de 20º en tres días de todo el mes. También en Andorra o Alcañiz han sufrido durante 14 días este tipo de noches.

Modificaciones laborales por el calor

Durante estas cuatro olas de calor consecutivas, los trabajadores que realizan sus labores al aire libre han tenido que modificar horarios y rutinas para poderse adaptar. Trabajos como la hostelería, la agricultura o la construcción han sido los más afectados al exponerse durante ratos muy prolongados al sol.

En el Bar Goya de Alcañiz desde mediados de Julio se ha suprimido el servicio de terraza para preservar la salud de los camareros. Por su parte, muchos agricultores han tenido que madrugar más e irse a dormir más tarde para no trabajar en las horas centrales del día. También han tenido que adaptar sus trabajos debido a las alertas rojas por incendio.

Las altas temperaturas han afectado a los incendios

Durante el mes de julio, el Bajo Aragón Histórico ha sufrido graves momentos de tensión debido a los incendios. Ejulve, Peñarroya o La Cerollera han sido los más grandes. Entre los tres han arrasado más de 3000 hectáreas, una situación que se ha visto agravada por los episodios de altas temperaturas que ha vivido el territorio.

Durante este mes, todo Aragón ha estado prácticamente a diario en alerta roja por riesgo de incendios. Esto ha conllevado varias prohibiciones con respecto ciertas labores agrícolas como la cosecha y el empacado o la posibilidad de encender cualquier tipo de fuego en espacios abiertos.