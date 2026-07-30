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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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30 JUL 2026|

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Noches ecuatoriales en el Bajo Aragón Histórico: Andorra no baja de los 25,3º y registra la noche más cálida de la comunidad

Alcañiz, con 41,3º, fue la segunda temperatura máxima más elevada de la comunidad autónoma. Se mantiene la alerta roja por riesgo de incendios forestales

Mapa de alerta roja por incendios en Aragón durante la ola de calor / INFOAR
Mapa de alerta roja por incendios en Aragón durante la ola de calor / INFOAR

David Boj30 07 2026

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Medio AmbienteSociedad

Las temperaturas no dieron respiro durante la madrugada del martes al miércoles. El territorio volvió a vivir una noche ecuatorial -con mínimas superiores a 25º- en varias localidades. Andorra y Montalbán registraron temperaturas de 25,3º y 25,0º, respectivamente, siendo las más elevadas de la comunidad. Por su parte, en Castellote, con 24,1; en Caspe, con 23,8; y en Híjar, con 21,4, se vivió una noche tropical – temperaturas que no bajan de los 20º-.

Durante las horas centrales del día los termómetros volvieron a superar la barrera de los 40º en varios puntos del territorio. En Alcañiz se alcanzó la segunda temperatura más elevada de Aragón, solo por detrás de Quinto, con 41,3. Otras localidades vecinas tampoco se quedaron lejos como en el caso de Calanda, con 40,4, e Híjar y Montalbán, con 40,3.

La alerta naranja por altas temperaturas se mantiene hasta el viernes en el Bajo Aragón – Caspe . En el resto de las comarcas se reducirá el aviso a nivel amarillo ese mismo día. De cara al fin de semana las temperaturas volverán a valores más habituales para estas fechas con cifras que se espera que no superen los 38º en la mayoría de pueblos.

Se mantiene la alerta roja por incendios

En cuanto a la situación de los incendios, se mantiene la alerta roja en todo Aragón. La disponibilidad de combustible muerto es prácticamente total en toda la comunidad, por lo que se prohíbe encender fuego en espacios abiertos, arrojar objetos en combustión o usar cualquier tipo de material pirotécnico.

La propagación de los fuegos tendrá como principal factor el viento que será flojo por la mañana con rachas de 20 km/h y por la tarde moderado con rachas de hasta 54 km/h en Caspe, donde se espera la mayor incidencia del viento.

Prudencia con la exposición al sol durante la ola de calor

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol, reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible.

También se aconseja beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar; realizar comidas ligeras; evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas; y no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados.

Protección Civil recuerda además la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. El Gobierno de Aragón insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

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