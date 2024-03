Cuenta atrás para Tamboríxar, la feria soñada por todo percusionista

El mestizaje volverá a las calles y plazas hijaranas desde este viernes hasta el domingo, porque un Domingo de Ramos no sería lo mismo sin Tamboríxar y sin la tensión y nervios del Concurso Nacional de Tambores y Bombos. Ritmos actuales con otros llegados del Caribe se fusionarán el sábado especialmente con pasacalles y actuaciones de escenario, porque la percusión une y es un lenguaje universal. Este año como novedad el premio Repercusión se entregará el sábado a las 18.00 en la plaza y no en la jornada inaugural del viernes. Damian Aguilella lo recibirá en una parada del pasacalles que empezará una hora antes desde la avenida del Carmen guiado por los tambores afrocolombianos del grupo Kimbaya.

Las inclemencias del tiempo echaron a perder algunas actuaciones en la edición pasada, que se han vuelto a programar este año confiando en que sí se pueda disfrutar de ellos. Una vez termine el pasacalles, a las 20.00 saldrá a escena el dúo de bateristas de Katay Drums que harán bailar al ritmo de los temas más actuales y comerciales en el escenario del bar Losilla. El cierre de madrugada correrá a cargo de Deivhook en el escenario frente al bar Papi. Hará vibrar con su fusión de electrónica y batería.

Este show pondrá el broche a la jornada de sábado de una cita que comenzará ya este viernes 22 con la inauguración oficial en el pabellón multiusos a cargo de Pasatrés & Co, grupo de música tradicional aragonesa que está formado por Diego Escolano y Jonás Gimeno, que en 2015 fue reconocido con el premio Repercusión. Ofrecerán una actuación muy bajoaragonesa porque, en la presentación de su disco ‘+20’ contarán con la colaboración del albalatino Fernando Gabarrús a la voz y percusión, con la de José Javier ‘Litri’ Gracia a la guitarra, con Josemi Pasamar al bajo y contarán también con varios músicos de Híjar.

Damian Aguilella Miralles, un habitual en el Concurso Nacional de Híjar con el grupo de Almassora. / L.C.

Damian Aguilella, premio Repercusión

Desde que recibió la llamada para decirle que iba a ser premiado en Híjar, Damián Aguilella Miralles no puede ocultar la alegría que esto le produce. Se le nota en cada palabra en cuanto se le pregunta por lo que supone para él que el sábado en XX Tamboríxar vaya a recibir el Premio Repercusión. El castellonense es fijo en el Concurso Nacional de Tambores y Bombos con Almassora desde el año 2000 y han levantado el trofeo en más de una ocasión.

El Ayuntamiento por unanimidad ha decidido que este año se iría de Híjar con el premio. Y es que Aguilella es uno de los que ha plantado la semilla tamborilera en Almassora. Es presidente y director de Tambors de Passió y director de la sección de tambores y bombos de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de Almassora. Y es un hijarano más. «El pique es muy sano y la rivalidad se queda ahí. Compites porque vas a un concurso a ganar, pero todo eso se queda ahí. A mí el tambor me ha dado mucho, me ha dado amigos», dice. «Me llamó Gabriel Ariño, concejal de Semana Santa, y me hizo más ilusión aún porque era un niño cuando empezamos a ir y lo he visto crecer con el tambor», sonríe. «Estoy feliz, participar en el concurso nacional más antiguo e importante lo valoramos mucho nosotros, que no tenemos esa tradición de tambor de la Ruta. Ir y, además, ganar es lo máximo y poder tocar en esa plaza que tiene la acústica más espectacular que me he encontrado. Ya cuando pasamos con el autobús por Alcañiz y vemos el cartel de la Ruta se nos pone la piel de gallina», apunta.

Especialmente con la cuadrilla de Las Angustias por edad, hizo amistades que le llevaron a vivir desde dentro la Semana Santa. «Hasta que empezamos a organizar nuestros actos en el pueblo y me quedo, me iba a Híjar y he comido, dormido y salido en procesiones llevando peana y hasta de alabardero. Yo tengo mucho cariño al pueblo y creo que si han pensado en mí es porque hay mucho respeto y la humildad por ambas partes, porque gane quien gane el concurso el trato humano prevalece», reflexiona.

Puesto de artesanía en la feria Tamborixar./ A.G.

Artesanos de la percusión en la avenida del Carmen

En la avenida del Carmen se colocarán las casetas para los artesanos de la percusión en la feria que estará abierta el sábado desde las 15.00 hasta la noche, y el domingo toda la mañana mientras en la plaza se libra la edición 57 del Concurso Nacional de Tambores y Bombos que empezará a las 11.00 con las cuadrillas infantiles, juveniles y adultos. Este año la feria contará además con una exposición de tambores antiguos a cargo de Said Royo. Además, el Museo de la Semana Santa del edificio Tambor podrá visitarse la mañana de sábado.

Programa de Tamboríxar

Viernes 22 de marzo

19.30 Inauguración de Tamboríxar con la actuación del grupo Pasatrés & Co, grupo de música tradicional aragonesa formado por Diego Escolano y Jonás Gimeno. Habrá participación de músicos hijaranos. En el pabellón multiusos.

Sábado 23 de marzo

11.00 Apertura del Museo de la Semana Santa que podrá visitarse hasta las 13.00.

15.00 Apertura de las casetas artesanas de la avenida del Carmen. Habrá exposición de tambores antiguos a cargo de Said Royo.

17.00 Pasacalles del grupo Kimbaya y sus ritmos afrocolombianos con salida en la avenida.

18.00 Entrega del premio Repercusión 2024 a Damian Aguilella Miralles, de Almassora. En la plaza de España en medio del pasacalles.

20.00 Concierto de Katay Drums. Escenario junto al bar Losilla en la avenida.

01.30 Actuación de Deivhook (David Serrano) en el escenario frente al bar Papi.

Domingo 24 de marzo

11.00 LVII Concurso Nacional de Tambores y Bombos. En la plaza de España.

14.00 Clausura de la Feria.