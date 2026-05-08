De Aguaviva a conquistar Europa: Andrei Ratiu se clasifica con el Rayo Vallecano para la final de la Conference League

El Rayo Vallecano ha logrado plantarse en la final de la Conference League después de imponerse al Estrasburgo con un 2 a 0 en la eliminatoria global. Una proeza europea de la que el aguavivano Andrei Ratiu ha tenido mucha responsabilidad. El internacional rumano, de 27 años de edad, se ha convertido en una de las piezas determinantes para el conjunto dirigido por Íñigo Pérez y ya forma parte de los libros de historia del club.

El 7 de mayo de 2026 quedará siempre en la memoria de los aficionados vallecanos. El Rayo Vallecano consiguió ponerse por delante en la eliminatoria el pasado 30 de abril en el Estadio de Vallecas gracias a un tanto de Alemao en la segunda parte. Todo se debía decidir en el Stade de la Meinau. Y Ratiu, junto al resto de sus compañeros, cumplieron con su cita con la historia.

El guardameta Penders firmó una gran actuación e hizo todo lo posible para desbaratar cualquier ocasión de peligro del Rayo. A punto estuvo de hacerlo en la jugada del gol, pero Alemao estuvo atento y recogió el rechace para anotar el tanto más importante de la historia del humilde equipo.

Indiscutible en un proyecto europeo

Después de varios años en la cantera del Villarreal C.F., Andrei Ratiu recaló en la temporada 2021/2022 en la Sociedad Deportiva Huesca. El aguavivano fue de más a menos y terminó demostrando que estaba preparado para la máxima competición nacional. Llegó al Rayo por 400.000 euros tras dos años en la entidad azulgrana. En ese momento nadie podía imaginarse la explosión que iba a protagonizar en Vallecas.

Titular indiscutible en un proyecto europeo, pieza fundamental del esquema de Íñigo Pérez en el lateral e internacional consolidado con Rumanía. El futbolista aguavivano ha disputado 822 minutos en 11 partidos de Conference League. Además, se convirtió en el protagonista logrando el empate definitivo en el descuento contra el Häcken (2-2) en fase de grupos.

El lateral de moda entre los mejores

Actuación tras actuación, Ratiu ha visto disparado su valor de mercado y son muchos los clubes que ya han preguntado por él. Tiene una cláusula de rescisión de 25 millones. Aunque algunos clubes como el Wolverhampton ya ofrecieron 18 millones de euros por el futbolista durante el pasado verano.

Sin ir más lejos, los rumores sobre su futuro no dejan de multiplicarse gracias a sus buenas actuaciones y su presencia en Europa. El más llamativo es el reciente que lo relaciona con el F.C. Barcelona. Diversas informaciones sitúan que el club catalán estaría interesado en el jugador rumano como posible refuerzo para el próximo mercado de fichajes.