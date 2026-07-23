Declarado un incendio entre La Cañada de Verich y La Cerollera, que obliga a cortar la carretera TE-53

Un incendio se ha declarado este jueves entre La Cañada de Verich y La Cerollera, a las 17.05, en un terreno de pinar y que podría estar afectando a granjas ubicadas en la zona noreste del término municipal de La Cerollera. Además, el fuego ha obligado a cortar la carretera TE-53, entre el punto kilométrico 0 y 4. Se desconoce la extensión del área calcinada, aunque la gran columna de humo que está generando es visible desde localidades como Alcañiz, a 25 kilómetros de distancia del foco aproximadamente.

Hasta el lugar se han desplazado, por parte de los medios del Gobierno de Aragón de INFOAR, la helitransportada de Teruel con otro helicóptero medio, la de Ejea también con un helicóptero medio, la de Brea con un helicóptero ligero, la de Calamocha con un helicóptero ligero y la de Alcorisa con otro de las mismas características. Asimismo, hay cinco brigadas terrestres, seis autobombas y un bulldozer; junto con bomberos de la Diputación de Teruel. Se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado Ligero con un director de extinción y se ha asignado personal de apoyo (Gadex).

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno Central se ha dirigido una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con dos helicópteros, un avión de coordinación (AC0), dos más de carga de tierra (Tango) y un anfibio Alfa.

De otras comunidades autónomas, se ha destinado un helicóptero bombardero de la Generalitat de Catalunya y una brigada helitransportada de la de Valencia.

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Este es el aspecto que presenta el incendio a la llegada del equipo @BrifDaroca pic.twitter.com/V8Fe96S0Zx — ATBRIF (@AT_Brif) July 23, 2026

Según ha podido saber LA COMARCA, nada más ver el humo, los vecinos de Belmonte de San José y la autobomba del Matarraña han acudido al flanco que avanzaba hacia la localidad, logrando frenarlo inicialmente. Los testigos señalaban que el fuego parece avanzar en dirección sureste hacia Monroyo y Aguaviva.

El cambio en la dirección del viento y la intervención de los medios han evitado que las llamas también se acercaran al núcleo urbano de La Cerollera. El Ayuntamiento ha puesto en preaviso a los vecinos ante un posible desalojo si las condiciones meteorológicas cambian, aunque de momento está descartado. "Llevamos preocupados semanas, sobre todo desde el incendio de Peñarroya de Tastavins. En La Cerollera estamos temblando, el riesgo es máximo en nuestro término municipal porque es casi todo forestal y de gran densidad", ha destacado el concejal Miguel Ángel Bosque, mientras se dirigía hacia el Puesto de Mando. Bosque ha añadido que, pese a que hay caminos forestales, los accesos en la zona son "difíciles".

Este nuevo foco se origina en el marco del tercer día de la ola de calor que comenzó el martes y que ha registrado en esta jornada las máximas más elevadas. Se junta con el incendio que comenzó el martes en Ejulve y que se encuentra estabilizado desde el miércoles a las 21.30.

*Noticia en actualización