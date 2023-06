¿De quién dependen los pactos en las seis comarcas bajoaragonesas?

De las seis comarcas bajoaragonesas, tan solo dos tienen ya un color claro y las otras cuatro deben conllevar pactos.

La única comarca en la que está segura la presidencia es el Matarraña. El PP cuenta, a día de hoy, con 10 consejeros por lo que obtiene, no solo la primera mayoría absoluta de la historia del consejo comarcal del Matarraña, si no que le permitirá gobernarla por primera vez desde 2003. Los populares nunca han gobernado la institución comarcal exceptuando la primera presidencia eventual en 2002 de Ángel Meseguer, entonces alcalde de Mazaleón y que presidió la Comarca durante algunos meses antes de la convocatoria electoral de mayo de 2003 en la cual ya no concurrió.

Hasta este momento, los diferentes consejos comarcales se han regido por coaliciones entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés que han ostentado la presidencia y la vicepresidencia respectivamente. Solo en la legislatura que ahora finaliza se unió el consejero de Chunta Aragonesista que pasó a formar parte del consejo comarcal del Matarraña. Se desconoce, hasta el momento, qué candidato podría proponer el PP para presidir la institución comarcal.

Comparación de los resultados de las elecciones de 2023 y 2019 en la comarca del Matarraña./ L.C.

En la Comarca del Bajo Martín, la suma de concejales de los nueve pueblos dan 8 consejeros al PP, otros 8 al PSOE y 3 a GANAR-IU. Son unos resultados con los que se reeditaría el acuerdo de gobernabilidad de presidencia y vicepresidencia entre PSOE y GANAR-IU respectivamente, que lleva en marcha desde 2011, cuando GANAR-IU consiguió representación con un consejero. Los socialistas ostentan la presidencia comarcal desde los inicios de la institución y este año suma un consejero respecto a 2019, cuando obtuvieron 7. El PSOE, que arrebata tres alcaldías al PP, gobierna en seis ayuntamientos, ya que a los que ya tenía y revalida como son Jatiel, Azaila y Samper con mayorías absolutas, se suman Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén y Vinaceite. GANAR-IU, que mantiene la alcaldía en La Puebla de Híjar, pero pierde la mayoría absoluta, se mantiene con 3 consejeros en la Comarca como sucede desde 2015.

Los populares mantienen los mismos de la anterior legislatura a pesar de haber perdido tres ayuntamientos pero continúan como mayoría absoluta en Híjar y logran dos ediles en La Puebla como novedad.

Comparación de los resultados de las elecciones de 2023 y 2019 en la comarca del Bajo Martín./ L.C.

En el Bajo Aragón el Partido Popular es el partido más votado y podría terminar con cinco legislaturas de gobiernos PAR-PSOE o PSOE-PP. Los populares tan solo estuvieron al frente de la Comarca el año de su creación con el alcalde de Alcañiz Carlos Abril (2002-2003). Los triunfos en los tres municipios más grandes, Alcañiz, Calanda y Alcorisa y otras pequeñas localidades le han dado al partido más consejeros que socialistas y aragonesistas juntos. No obstante, ahora deberán pactar para lograr el sillón de mando en la Comarca del Bajo Aragón. Para ello necesitaría a los tres representantes de Teruel Existe o sumar con PAR (2) y Vox (1).

Por su parte, el PSOE (12) también podría gobernar con TE (3), PAR (2) y Ganar (2).

Comparación de los resultados con pactómetro de las elecciones de 2023 y 2019 en la comarca del Bajo Aragón./ L.C.

En la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos el PSOE se mantiene como principal fuerza y vuelve a obtener el mayor número de consejeros-un total de nueve-aunque pierde uno respecto a 2019, cuando los socialistas sumaron 10. No obstante, dependerán de pactos para gobernar. El partido podría volver a aliarse con el PAR-que pierde un consejero y se queda 3 tras estas elecciones– aunque esta vez no llegarían a sumar los 13 necesarios para formar gobierno. Frente a ello tendrían que optar por un tripartito con una tercera fuerza que podría ser Teruel Existe-que logra irrumpir con tres consejeros- o Ganar Izquierda Unida, formación que mantiene sus tres representantes. A su vez, otro pacto de izquierda también podría darse si los socialistas llegaran a formar gobierno dejando de lado al PAR para unirse en cambio con TE y IU.

Comparación de los resultados con pactómetro de las elecciones de 2023 y 2019 en la comarca del Andorra-Sierra de Arcos./ L.C.

El Bajo Aragón-Caspe el PP contará con 10 consejeros; el PSOE tendrá 9; CHA se queda con 2, Somos Caspe con otros dos consejeros; uno será de Vox y otro para Aragón Existe (por la candidatura Impulsa Fabara). Entre todos la institución comarcal suma un total de 25 consejeros. No obstante, para formar un gobierno en esta comarca son necesarios 13 consejeros, lo cuales no tiene ninguna fuerza política. Por lo tanto, se tendrán que dar también en esta institución los pactos.

Todo dependerá del Ayuntamiento caspolino porque Somos Caspe (2) tiene la llave. Podría unirse al PP (10) y Aragón Existe (1) o al PP y VOX (1). También podría pactar a la izquierda con PSOE (9), CHA (2) y Aragón Existe.

Comparación de los resultados con pactómetro de las elecciones de 2023 y 2019 en la comarca del Bajo Aragón-Caspe./ L.C.

En la Comarca del Maestrazgo el Partido Aragonés logra, al igual que el Partido Socialista, la alcaldía en cinco localidades del Maestrazgo, sin embargo, cae en las grandes localidades de la comarca y en pueblos históricos del partido como Castellote o Villarroya de los Pinares. Todo ello influye en gran medida en la institución comarcal, donde, a falta de sentarse para negociar y buscar los pactos, todo apunta a que el partido no será necesario para constituir Gobierno. PP o PSOE, ninguno alcanzaría la mayoría con el PAR, mientras que sí lo haría con Teruel Existe.