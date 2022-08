Viviendas desalojadas y vecinos confinados en Oliete por el intenso humo de un incendio forestal

Decenas de vecinos de Oliete han sido desalojados y otros confinados en sus casas a causa del fuerte humo provocado por un incendio forestal. Por el momento, la mayoría habrían sido trasladados al pabellón los olietanos de las zonas altas del municipio y se está analizando el desalojo a otro pueblo, aunque en principio parece descartado. El alcalde de Alloza ha ofrecido el pabellón para el desalojo, pero en estos momentos se encuentran valorando los riesgos.

El municipio, de 343 habitantes censados, se encuentra en plenas fiestas patronales, por lo que la densidad de población es mayor. El fuego habría estado provocado por la caía de un rayo durante una tormenta se ha desatado en la tarde de este miércoles en las cercanías del casco urbano. El fuerte viento de dirección cambiante mantiene en alerta a toda la zona de Andorra Sierra de Arcos, en la que hay varios municipios pendientes del suceso.

El fuego se ha extendido en un área de monte bajo cercana al embalse de Cueva Foradada, y en principio no estaría cerca de los cascos urbanos. No obstante, fuentes del operativo valoraron que la situación no era halagüeña por las dificultades de acceso al entorno.

Se ha movilizado un amplio despliegue de medios humanos para la extinción. Hasta el lugar del incendio se han desplazado varias cuadrillas forestales y tres helicópteros contraincendios, que se han retirado al caer la noche.

La gran cantidad de humo en el casco urbano de Oliete ha provocado que desde Ayuntamiento y Comarca alertados por las autoridades, se pidiera a los vecinos permanecer confinados en sus casas al menos hasta que se mitigase. Durante el inicio del fuego, los vecinos se encontraban viendo el espectáculo de jotas en el frontón cuando comenzó el incendio.

Un olietano ha explicado que el fuego se ha declarado a unos dos kilómetros de Oliete, desde donde se aprecia perfectamente la humareda provocada por el incendio. La misma fuente ha explicado que esta tarde se ha desatado una tormenta sobre la localidad y, aunque parecía que iba a llover mucho, «solo han caído cuatro gotas y se ha quedado una tarde con mucho bochorno». No obstante, al caer la noche comenzaba a llover aunque muy débilmente en Oliete y también en Alacón, que aunque más alejado del lugar del fuego también preocupaba que el humo llegase hasta allí.

Una fuente del Departamento de Medio Ambiente señaló que el incendio parece «serio», lo que ha motivo el amplio despliegue de medios de extinción.

Las llamas han sido visibles desde las poblaciones de Oliete y Alcaine. El fuego se ha originado en la Sierra de los Moros, en una estribación de la Sierra de Sancho Abarca. Se trata de una ubicación cercana al pantano de Cueva Foradada y de orografía de muy difícil acceso. Lo que estaba ardiendo al caer noche es área de matorral bajo pero cerca hay pinares. La evolución del fuego es variable especialmente debido al viento.

*Noticia en actualización