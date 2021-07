Desautorizan a Berta Zapater por el «pacto» con Cs en la DPT

Las duras críticas de alcaldes electos, concejales y otros cargos del PAR tras el acuerdo anunciado por la portavoz del PAR en la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Berta Zapater, y el portavoz de Ciudadanos en dicha institución, Ramón Fuertes, no han cesado desde el jueves en lo que ya se ha convertido en toda una tormenta política que ha sorprendido a los militantes de ambos partidos, especialmente aragonesistas. Desde el PAR denuncian que el acuerdo no se había compartido ni anunciado a nivel interno y que ha sido decisión de los tres diputados críticos, Antonio Pérez, Julio Esteban y Berta Zapater, liderados por esta última el jueves en rueda de prensa en Teruel. El pacto con Cs sí tenía el visto bueno de Daniel Pérez Calvo, coordinador de Cs en Aragón y vicesecretario general del partido; no del presidente del PAR, Arturo Aliaga.

Los alcaldes de municipios como Peñarroya de Tastavins, Vadealgorfa o Alloza; el vicepresidente de la comarca del Bajo Aragón; o el teniente de alcalde de la Villa Minera han expresado su malestar y amenazan con retirar los avales a los diputados críticos. «Me ha parecido una actuación vergonzosa. No se ha consultado con los alcaldes y lo que pienso es que estas personas están poniendo sus intereses personales por encima de los del partido», declaró Miguel Ángel Aranda, alcalde de Alloza, quien en su día no avaló a estos diputados. «Si tuvieran un poco de dignidad, deberían dimitir», zanjó con indignación.

Especialmente molesto se mostró el vicepresidente de la comarca del Bajo Aragón, José Manuel Insa, que recordó que hace dos años apoyó la lista alternativa a la DPT porque creyó que era «lo mejor para el PAR y para nuestros pueblos». «Lamentablemente, hoy nos encontramos con una portavoz que sin ningún respaldo, ni de los que avalamos esa lista ni de ningún otro, anuncie un tipo de acuerdo que no compartimos», señaló. Lamentó sentirse «responsable» de la situación por haber defendido en su día a los críticos y adelantó que pondrá su cargo a disposición del partido.

En el Matarraña, comarca en la que el PAR gobierna actualmente en 6 municipios, todos los alcaldes consultados prefirieron esperar a la decisión que tome en este caso la dirección del partido y optaron por no pronunciarse o, por lo menos, no hacerlo de forma oficial. Sin embargo fue notoria su «estupefacción» y rechazo ante un hipotético apoyo por parte de la formación aragonesista hacia el partido naranja, por lo que, se descarta que ningún primer edil matarrañense apoye un movimiento de acercamiento hacia Ciudadanos.

La alcaldesa de Fuentespalda y portavoz del PAR en la comarca del Matarraña, Carmen Agud, no ocultó su rechazo y malestar por lo sucedido el pasado jueves. Por ello reiteró su apoyo a las declaraciones que, en ese sentido, haga el presidente del partido, Arturo Aliaga, y respaldó la decisión que pueda tomar la dirección del partido al respecto. «Estaremos con lo que diga la dirección del partido y nuestro presidente», apuntó Agud. En la misma línea se manifestó el alcalde de Peñarroya de Tastavins, Ricardo Blanch. «Estamos para trabajar por nuestros pueblos y hechos como estos no ayudan. Solo queremos que no nos dificulten más el trabajo y por ello no acabo de entender todo lo ocurrido en los últimos días», dijo Blanch.

Otro de los alcaldes que se mostró «sorprendido» fue el valdealgorfano Ángel Antolín. El primer edil manifestó su voluntad de que estas cuestiones se resuelvan de forma interna y en los órganos de partido. «Creo que pertenecer a un partido es como formar parte de una gran familia. Por ello no estoy de acuerdo con que una persona en solitario tome una decisión de este tipo y en cualquier caso creo que debemos hablar y opinar en los órganos pertinentes del partido», explicó Antolín. Cabe recordar que los diputados provinciales no son elegidos de forma directa por los ciudadanos, sino que son elegidos a través de los avales de apoyo de los propios concejales electos.

El mismo jueves ya la comisión permanente del PAR desautorizó a Zapater. Además, recordó que «en ningún caso» Zapater puede negociar acuerdos con otros partidos, por lo que trasladará esta situación a la Comisión de Disciplina del PAR «por si pudieran ser objeto de un expediente disciplinario». La Comisión Permanente apercibirá por escrito a la alcañizana y ha advertido de que si reitera estos hechos «al margen de las decisiones que se toman en los órganos de dirección» del PAR aplicará el artículo 21 de los Estatutos del PAR, de forma que podría suspenderle de militancia. Cabe recordar que muchos cargos y afines a Cs pertenecen a una escisión del propio PAR que fue Compromiso con Aragón, partido absorbido por Cs en 2018.

Por su parte, el concejal de Alcañiz, Kiko Lahoz, que también comenzó en política dentro del PAR en 2014, calificó el acuerdo de «despropósito». Su partido forma parte del tripartito que da la gobernabilidad a Alcañiz (PSOE-IU-Cs) y Lahoz asegura que «no peligra». «Cada uno que se apañe con lo que hace, no voy a entrar en ese juego. Yo me visto por los pies, ahora sería imposible una moción de censura, muchas cosas tendrían que cambiar dentro del equipo de gobierno», aseguró Lahoz, quien criticó que Cs no contara con las bases antes de presentar un acuerdo con el PAR. El concejal de Alcañiz, sin cargo orgánico después de ceder a Jesús Gan la coordinación del partido en el Bajo Aragón Histórico, asegura que se enteró de la rueda de prensa ese mismo día por una llamada de un compañero de partido cuyo nombre prefiere no revelar y por el propio Ramón Fuertes dos horas antes de la rueda de prensa.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, convocó de urgencia a los diez miembros de la comisión ejecutiva permanente de forma telemática para abordar las reacciones a la decisión de Berta Zapater. Recordó que en la ejecutiva celebrada unos días antes para decidir la fecha del congreso del partido nadie comentó nada de este acuerdo y que se enteraron por la prensa. «Es triste. Esta señora diputada debe reflexionar. Desautorizo absolutamente sus declaraciones. La capacidad de pactar con otros partidos la tienen los órganos del PAR. Los hechos se trasladan a la comisión de disciplina y se la apercibirá para que tenga en cuenta que los estatutos contemplan la expulsión de militancia. Que traiga el debate político a los órganos del partido y no a otros sitios», explicó Aliaga.

Zapater aseguró este lunes que no tiene ninguna comunicación oficial de su partido por la que la vaya a apercibir por su actuación y que todos los movimientos después de su «declaración de intenciones» los conoce por los medios de comunicación. Explicó que no entiende que se le pueda llegar a aplicar ninguna sanción ni abrir expediente y para ello puso de ejemplo que uno de los hombres fuertes de Aliaga, el portavoz del PAR en las Cortes, Jesús Guerrero, no fue apercibido «después de que hace dos años pactara en Monzón con el PP contrario a la decisión de la ejecutiva de no pactar con los populares» tan solo unos días antes de que se formara el cuatripartido en Aragón.

La alcañizana defendió que, aunque hay a quien no le ha gustado su decisión, también cuenta con el respaldo de la agrupación local del PAR de Alcañiz (este lunes se reunieron) y también con el entorno de los otros dos críticos en la Diputación: el grupo del PAR en el Ayuntamiento de Teruel, liderado por Julio Esteban; y el PAR en el Ayuntamiento de Alcorisa, cuyo único concejal es el otro diputado crítico, Antonio Pérez. También del Ayuntamiento de Montalbán, cuyo alcalde Carlos Sánchez, reclama entrar en la Diputación por un acuerdo de partido restando un sillón a los diputados oficialistas.

Por su parte, el vicepresidente de la DPT, el también aragonesista Alberto Izquierdo, rechazó el jueves el acuerdo anunciado por la portavoz de su grupo y por el diputado de Cs, recalcando también su «más absoluto respeto» por Ramón Fuertes con quien se siente «muy a gusto» por su trabajo en la DPT y «está legitimado por su partido para esta decisión». Izquierdo sin embargo, criticó la declaración de intenciones presentada por Zapater. Izquierdo consideró grave la «aventura unipersonal» y sin contar con nadie. «No hay casi nadie del PAR que haya respaldado esta idea y así ha constado en nuestros grupos de Whatsapp».

Recordó que Antonio Pérez y Berta Zapater incumplieron el acuerdo de la ejecutiva de 2019 para decidir los diputados provinciales, y consideró que ahí empezaron «los problemas»: «Engañaron a la gente para que Antonio Pérez usurpara un cargo. Hoy seguro que los alcaldes elegirían a otros diputados que no se rigiesen sólo por sus intereses personales. Si Berta Zapater hoy fuera diputada en las Cortes como quería no habría ningún problema, y esa es la realidad. Cuando uno está en un partido debe trabajar por él allá donde le pongan, pero cuando tiene objetivos personales desmesurados, hace cosas como estas sin contar con nadie, ni siquiera con los alcaldes que la avalaron», criticó Izquierdo, quien además recordó que el PAR no comparte muchos planteamientos de Cs.

La Diputación de Teruel, en la que los cinco representantes del PAR dieron el poder al PSOE, está dentro del pacto de gobierno suscrito por Aliaga y el socialista Javier Lambán, que también incluía gobernar juntos en 17 de las 33 comarcas. Fueron Berta Zapater y Julio Esteban, portavoces de la gestora de la que nació la corriente crítica, los únicos que se salvaron hace dos años de la criba que ejecutó en la DPT la ejecutiva permanente del PAR. Zapater, exparlamentaria en las Cortes, ya había sido relegada en las listas autonómicas meses antes a favor de la abogada Esther Peirat.

Asimismo, Izquierdo valoró que tras la última comisión ejecutiva los críticos no se han sentido apoyados. «Hemos llegado a acuerdos puntuales con Cs y el PP, pero eso no requiere este tipo de escenificación. Aquí hay quien está buscando una salida para sustentar y mantener su situación personal», añadió. Cabe recordar que para decidir la fecha del congreso del partido el próximo octubre, 20 miembros votaron a favor y cuatro en contra.