Las tendencias se confirman. El 78,18% del electorado español ha acudido este domingo a las urnas para ejercer su derecho al voto. Casi un 12% más que en las elecciones de julio de 2023. La movilización masiva de ambos bloques confirma que estas elecciones suponen un cambio de ciclo político. Así, los comicios se sitúan en el tercer puesto del ranking histórico de participación, justo por delante de los de marzo de 1996.

En Aragón, Teruel ha registrado los datos de participación más altos de la comunidad autónoma, con un 81,88% del electorado que ha acudido a la cita electoral. A las 14.00, un 47,94% había pasado por las urnas, 6,02 puntos porcentuales más que en 2023. A las 18.00, la cifra ha subido hasta el 67,73% del total.

En Zaragoza se ha registrado una participación del 79,88%. La tendencia al alza se ha dado durante toda la jornada. A las 14.00, en la comunidad autónoma ya había pasado por las urnas un 49,98% del electorado, 7,70 puntos porcentuales menos que en los últimos comicios. A las 18.00, el dato se ha disparado hasta el 69,7%, un 17,37% más.

En unos comicios marcados por la gran movilización en las urnas, han destacado también historias como la de María Muñoz, de La Fresneda, que, a sus 102 años, continúa ejerciendo su derecho al voto acompañada por su familia. Al igual que ella, son muchos los centenarios del territorio que no han faltado a la cita con la fiesta de la democracia.

Los grandes récords en los comicios españoles

El récord de participación en unas elecciones generales en España se remonta al 28 de octubre de 1982, cuando el 79,97% del censo electoral acudió a las urnas en los comicios que dieron la primera mayoría absoluta al PSOE de Felipe González. Le siguen las primeras elecciones democráticas, celebradas el 15 de junio de 1977, con un 78,83%, y las de marzo de 1996, cuando el 77,38% del electorado ejerció su derecho al voto en la cita que llevó a José María Aznar a la Moncloa.

En lo que va de siglo XXI, la mayor movilización electoral en España se registró el 14 de marzo de 2004, con una participación del 75,66%, en las elecciones celebradas tres días después de los atentados del 11-M en Madrid. Desde entonces, ninguna convocatoria de elecciones generales había conseguido superar la barrera del 75% del censo total.

Máximos de participación en Aragón

Aragón ha registrado tradicionalmente niveles de participación superiores a la media nacional. Su máximo histórico se alcanzó también en 1982, cuando votó el 82,42% del electorado aragonés, seguido del 81,57% de 1977 y del 78,16% de 1993. En 1996, la participación se situó en el 77,46%, mientras que el récord aragonés del siglo XXI se registró en 2004, con un 77,04%.

En la provincia de Teruel hay que remontarse hasta las primeras elecciones democráticas de 1977 para encontrar el mayor registro de participación electoral de su historia. Entonces acudió a las urnas el 84,59% del electorado turolense, casi seis puntos porcentuales por encima de la media española. En 1982 se volvió a superar la barrera del 80%, con un 80,05%, mientras que en 1996 se alcanzó el 77,49%.

Ya en el siglo XXI, la mayor movilización de los turolenses en unas elecciones generales se produjo en 2008, con un 76,57% de participación, ligeramente por encima del 76,36% de 2004. En las dos citas electorales de 2019, la provincia registró un 73,73% en abril y un 69,47% en noviembre. En las últimas generales, celebradas el 23 de julio de 2023, la participación turolense se situó en el 71,99%.