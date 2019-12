DGA analiza otra propuesta de la UTE para evitar rescindir el contrato del Hospital

Movimientos en los despachos de Zaragoza pero no en los terrenos de Cantagallos. La UTE OHL-Dragados al fin ha movido ficha públicamente este lunes presentando otra propuesta aunque tarde, después de que el Salud amenazara con rescindir el contrato del nuevo Hospital de Alcañiz si la obra no se retomaba antes de que finalizara noviembre. El plazo concluyó el sábado sin que se hayan producido cambios en los terrenos. Tan solo una petición de reunión in extremis que se ha producido este lunes y de la que muy pocos detalles se conocen por ambas partes.



El Salud tan solo ha confirmado que la UTE le ha trasladado «una serie de nuevas propuestas técnicas» que, a partir de ahora, «van a ser analizadas y valoradas» por el departamento. No se trataría de la misma modificación de contrato al alza para ahorrarse costes que la UTE reclamó hace unas semanas si no otra distinta ya que aquella fue rechazada. La Unión Temporal de Empresas (UTE) ganó el concurso hace dos años gracias a una sustancial rebaja económica, del 28,8%, que ahora pretende compensar porque, como era de prever, no le salen los números.



Lo que sí confirman fuentes del departamento es que, pese a terminarse el plazo del ultimatum, por el momento, tampoco se ha iniciado el proceso de rescisión del contrato. Un procedimiento para nada fácil tanto por el tiempo que se va a perder como por lo que le podría costar al Salud.



Han insistido en que la cita ha sido «muy técnica» y a tres bandas entre la empresa, el Salud y representantes del departamento de Sanidad. No ha estado la consejera del área, Pilar Ventura, pero sí el director general de Obras del Salud, Francisco Muñoz.

Desde las dos empresas que conforman la UTE también guardan silencio y evitan realizar declaraciones.



El encuentro se produjo tras expirar el plazo – el mes de noviembre- que otorgó el Gobierno de Aragón para poner «todos los medios personales y materiales» que permitan finalizar en plazo-finales de 2021- la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz. El porcentaje de ejecución del futuro centro sanitario bajoaragonés en los casi dos años que lleva en obras es del 10% y tan solo le quedan otros dos años para terminar en plazo. Esta situación lleva muchos meses viéndose venir ya que no es ningún secreto que las obras del Hospital van al ralentí desde hace meses pero es ahora cuando los informes de la dirección facultativa advierten de que peligra la viabilidad del proyecto para llegar a tiempo a finales de 2021.

Apoyo a la moción del PAR

Del Hospital de Alcañiz se ha hablado también este lunes en el pleno de Alcañiz con la aprobación de una moción del PAR presentada hace un mes pero que hasta ahora no se había podido introducir en el orden del día.



El grupo municipal del PAR en Alcañiz propuso que se solicite al Gobierno de Aragón que pongan en marcha todas las herramientas de control y exigencia de cumplimiento que el contrato le permite para que la UTE que construye el Hospital cumpla con los plazos parciales que establece el programa de trabajo. Asegura que DGA no puede eximirse de sus responsabilidades culpando únicamente a OHL-Dragados de la lentitud de las obras porque en el contrato quedan muy detalladas las obligaciones de ambas partes.



Según dijo su portavoz, Berta Zapater, en caso de rescisión, con todo el proceso administrativo que conlleva, el Hospital no estaría en marcha hasta, como pronto, 2025. Esta fecha equivaldría a 20 años después de que Marcelino Iglesias anunciara el nuevo centro hospitalario para Alcañiz, 14 años después de que lo hiciera el PP de Luisa Fernanda Rudi y 10 años después del PSOE de Javier Lambán. La edil calculó que, en caso de que una hipotética rescisión no se haga de mutuo acuerdo, el Gobierno de Aragón debería pagar unos 1,5 millones de euros por el 3% de la prestación que se habría dejado de realizar salvo que la causa sea imputable. «Estos retrasos nos llevan a continuos parches en el Hospital actual con la excusa de que pronto vamos a tener una infraestructura que no llega y, mientras tanto, sin UCI», dijo la edil Zapater.