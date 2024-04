DGA aporta 300.000 euros para la construcción de la nueva piscina climatizada de Alcañiz

El Gobierno de Aragón aportará 300.000 euros para la construcción de la nueva piscina climatizada de Alcañiz, cuyo coste se elevará hasta casi los tres millones de euros. El departamento de Presidencia, Interior y Cultura y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo de colaboración en forma de convenio según se ha dado cuenta en consejo de gobierno. Este jueves se aprobará en comisión de Deportes el proyecto de obra de la piscina y el lunes 6 en el pleno municipal, pasos previos para sacar a licitación su construcción.

El Ejecutivo autonómico considera un objetivo prioritario en su política deportiva la construcción, remodelación y equipamiento de instalaciones deportivas en Alcañiz. «Este es un instrumento fundamental para su consecución, que contribuirá de manera significativa a incrementar la práctica deportiva de aquellos deportes que se ejecutan en la piscina en sus diferentes modalidades para atender de manera eficaz y satisfactoria la vigente demanda. Además, la oferta deportiva canalizada desde el Ayuntamiento pretende consolidarse como referencia y motor de promoción del deporte en el Bajo Aragón», afirma DGA en un comunicado.

El proyecto es el mismo que se ideó en 2019 pero con los precios actualizados, que se han doblado, por lo que el Ayuntamiento espera optar a más ayudas públicas. La nueva piscina climatizada está proyectada para aliviar la situación de la actual, con más de mil usuarios y unas dimensiones menores de las necesarias para una ciudad como Alcañiz, lo que provoca que diariamente se encuentre saturada y no pueda albergar competiciones oficiales al no estar homologada. Tan solo hay cuatro calles, por lo que no pueden nadar más de ocho personas a la vez, una cifra totalmente irrisoria.

Estará situada en la Ciudad Deportiva Santa María entre la piscina actual y las pistas de tenis. Contará con unas dimensiones aptas para albergar campeonatos locales y regionales y por ende cumplirá con las directrices de la Real Federación Española de Natación. Teniendo en cuenta la normativa vigente, el vaso medirá 25 metros de largo y 12,5 de ancho, lo que supone una superficie total de 312 metros cuadrados. Tendrá una profundidad de dos metros con pendiente y seis calles frente a las cuatro actuales, muy escasas para el número de usuarios.

Tendrá una superficie construida de 30 o 32 metros de longitud y unos 16-17 de ancho; y tres plantas de altura. La planta calle albergará el vaso de la piscina y unas instalaciones complementarias. Tendrá un sótano de 200 metros cuadrados para la caldera y la depuradora; y un piso superior en un lateral con una grada con capacidad para entre 80 y 100 personas.