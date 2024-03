La nueva piscina de Alcañiz ultima los trámites previos a la licitación de la obra

El proyecto básico y de ejecución de la nueva piscina climatizada cubierta de Alcañiz ya ha salido a exposición pública, paso previo a la licitación de la obra y al inicio de su construcción este año. El proyecto es el mismo que se ideó en 2019 pero con los precios actualizados, que se han doblado y alcanzan los casi 3 millones de euros.

La nueva piscina climatizada está proyectada para aliviar la situación de la actual, con más de mil usuarios y unas dimensiones menores de las necesarias para una ciudad como Alcañiz, lo que provoca que diariamente se encuentre saturada y no pueda albergar competiciones oficiales al no estar homologada. Tan solo hay cuatro calles, por lo que no pueden nadar más de ocho personas a la vez, una cifra totalmente irrisoria.

Estará situada en la Ciudad Deportiva Santa María entre la piscina actual y las pistas de tenis. Contará con unas dimensiones aptas para albergar campeonatos locales y regionales y por ende cumplirá con las directrices de la Real Federación Española de Natación. Teniendo en cuenta la normativa vigente, el vaso medirá 25 metros de largo y 12,5 de ancho, lo que supone una superficie total de 312 metros cuadrados. Tendrá una profundidad de dos metros con pendiente y seis calles frente a las cuatro actuales, muy escasas para el número de usuarios.

Tendrá una superficie construida de 30 o 32 metros de longitud y unos 16-17 de ancho; y tres plantas de altura. La planta calle albergará el vaso de la piscina y unas instalaciones complementarias. Tendrá un sótano de 200 metros cuadrados para la caldera y la depuradora; y un piso superior en un lateral con una grada con capacidad para entre 80 y 100 personas.