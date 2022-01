DGA y el Ayuntamiento de Alcañiz rebaten las conclusiones de la Cámara de Cuentas sobre el impacto de Motorland

«Motorland es un proyecto estratégico para Aragón, que contribuye al desarrollo económico y social y a la vertebración del territorio, además de ser un foco de atracción turística y deportiva». Así de tajante se ha mostrado el presidente de Motorland y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, a lo hora de valorar el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón en torno al complejo deportivo que se ha dado a conocer este jueves. El escrito señala diferentes aspectos a corregir y alerta del «escaso impacto» en el empleo y el dinamismo de la zona, fuera del sector turístico.

En la misma línea se ha mostrado el alcalde de Alcañiz y vicepresidente de de Motorland, Ignacio Urquizu, quien a falta de estudiar el informe en profundidad ha discrepado de muchas de las conclusiones del mismo. «Desde luego la percepción que nosotros tenemos aquí en Alcañiz no coincide justamente con lo que dice este informe«, ha señalado.

Según el escrito de la Cámara de Cuentas los datos de empleo «no reciben el impacto positivo» de la actividad de Motorland, ni en general, ni en el sector servicios en particular siendo muy similares a los del resto de Aragón. Eso sí la celebración del GP en el mes de septiembre permite alargar las cifras más favorables de la época estival. El primer edil ha defendido que “sí que existe un efecto sobre el empleo” –especialmente en el sector hostelero y de la restauración-, y una oferta y calidad turística “que se ha incrementado notablemente“ desde que existe Motorland. Urquizu ha indicado que se trata del circuito del mundo que más extranjeros recibe en la celebración del Campeonato del Mundo de Moto GP. Un aspecto que ratifica el propio informe de la Cámara de Cuentas. El circuito de Aragón recibe más extranjeros por delante de los circuitos de Jérez, Barcelona y Valencia.

Con respecto a la «dependencia total» del apoyo financiero que le prestan las instituciones públicas de la cual alertan los auditores, Aliaga ha señalado que «como todos los circuitos de máximo nivel internacional de España se financia a través de fondos públicos», aunque desde hace meses, el Gobierno de Aragón explora alternativas financieras que permitan ir reduciendo la dependencia de financiación pública. Una de ellas es la fórmula de los patrocinios.

Que dependiera “más o menos” de las subvenciones de dinero público «no tiene que ser algo negativo» ha defendido, por su parte, Ignacio Urquizu, quien ha recalcado que no hay ningún circuito que tenga un modelo diferente. «Cuando uno tiene que pagar las licencias para los grandes premios internacionales que tienen un elevado coste es verdad que no se pueden rentabilizar con la propia gestión interna y se necesita de una ayuda exterior. En Motorland no pasa nada distinto que no esté pasando en otros circuitos y organismos públicos”, ha dicho. Aunque ese dinero público no tenga en la cuenta de resultados de Motorland un efecto de beneficio, sí que tiene «un beneficio claro en el territorio» en la generación de economía, ha matizado el primer edil. «Hay que recordar que es un circuito que tiene una ocupación prácticamente de 280 días al año».

Desde el año 2006, Alcañiz no ha sufrido variaciones considerables en el número de habitantes y la comarca del Bajo Aragón y otras comarcas de influencia han perdido población desde 2009 a un ritmo superior al resto de la Comunidad Autónoma, señala el informe de la Cámara. En este sentido el alcalde de Alcañiz ha defendido que «no sería lógico» hacer esta comparativa ni relacionarla únicamente con la actividad de Motorland, ya que hay muchos más factores en el territorio que inciden directamente sobre la situación demográfica. «Si pensáramos que cualquier proyecto estratégico tuviera un efecto directo creo que podrían considerar la influencia de más proyectos, no solo el de Motorland», señala Urquizu. «La pregunta habría que hacérsela al revés, ¿qué pasaría si no existiera la Ciudad del Motor? Alcañiz sin Motorland también sería distinto y seguramente tendríamos menos población de la que tenemos ahora».

El alcalde ha señalado otros factores «muy determinantes» que ejercen un efecto directo sobre la evolución demográfica en el territorio bajoaragonés como es el caso del cierre de la Central Térmica de Andorra. «En este territorio están sucediendo muchas más cosas que tienen efecto sobre el número de población que tenemos, la pandemia misma o las diferentes crisis económicas que hemos enfrentado en la última década», ha recalcado.

En cuanto a la «desigualdad salarial» y la «falta de homogeneidad retributiva» para puestos de igual categoría y similares funciones que resalta el informe «se están dando pasos» y es algo que el alcalde ha defendido en muchas ocasiones tanto en su posición de primer edil como diputado autonómico. «Corporación y Gobierno de Aragón han de ser quienes deben estudiar esto en detalle. Quiero pensar que se está cumpliendo toda la normativa y que todos los trabajadores están sujetos a sus convenios concretos. En caso de que esto no se esté produciendo desde luego que el Gobierno de Aragón tendría que tomar alguna medida para que exista esa igualdad retributiva», ha destacado el Urquizu. El edil entiende además que «se debe cumplir con la legalidad», siendo este aspecto competencia de la misma corporación y DGA.

Del análisis de la contratación se desprende que, en 2020, la sociedad adjudicó 37 contratos por importe de 4.2 millones de euros, entre los que destaca por su relevancia económica, el contrato de servicios para la celebración del campeonato del mundo de Superbikes FIM WCSBK para la temporada 2020-2022, por importe de 1.6 millones de euros. Los contratos menores adjudicados fueron 1.105, por importe de 690.173 millones de euros. De una plantilla de 60 personas, a 31 de diciembre de 2020 estaban cubiertas 53 plazas, el 43% con contratos temporales, según la auditoria.

Respecto a la necesidad de «diversificar» como una de las recomendaciones de la Cámara, desde DGA señalan que el Ejecutivo autonómico trabaja en atraer proyectos y actividades más allá del Gran Premio de Moto GP y de las pruebas deportivas precisamente con este objetivo. Una de las ideas más avanzadas es convertir al complejo de Motorland y Motortech en unas infraestructuras únicas de investigación y desarrollo multidisciplinar alrededor del motor y las nuevas tecnologías. El objetivo es hacer de este complejo un laboratorio de vehículo conectado 5G, que sirva de zona de pruebas para potenciales empresas de automoción, logística o maquinaria pública o agrícola, en un momento en el que la industria del automóvil ya ha iniciado su transformación hacia el negocio de la movilidad y los sistemas conectados. Con esta iniciativa, se pretende «complementar la actividad deportiva con más servicios tecnológicos» para las empresas relacionadas con el mundo del motor y así, aumentar la ocupación anual de las instalaciones. Existen también iniciativas de colaboración para la formación universitaria con alumnos de España y de otros países europeos. «Motorland es un circuito reconocido por su prestigio a nivel nacional e internacional», señala Aliaga.

Se está ampliando la capacidad tecnológica para incrementar la oferta de servicios del circuito con el coche eléctrico, autónomo, conectado y comunicado. Uno de los ejes centrales en el trabajo que se realiza en el circuito es precisamente ampliar servicios que permitan un aumento de la ocupación anual. Al respecto Ignacio Urquizu se desplazará este lunes a Málaga junto con el director de Technopark y la directora del Instituto Tecnológico de Aragón para visitar su Parque Tecnológico, el mayor de España con 60.000 puestos de trabajo directos. «Vamos a visitar zonas donde se trabaja ya con el vehículo autónomo. Estamos viendo otras experiencias para trasladarlas a nuestro Parque Tecnológico con el fin de conseguir un mayor crecimiento empresarial.

Se está haciendo “todo lo posible” con el objetivo de que Motorland sea el complemento perfecto a través de la tecnología para que Technopark pueda albergar a más empresas y por lo tanto generar más empleo. “La voluntad y el trabajo están», ha señalado el alcalde. Ha añadido que este tipo de iniciativas «suelen ser de largo recorrido». «Estamos hablando de proyectos de muy largo plazo, a veces me da la sensación de que hacemos unos análisis excesivamente simples sobre un proyecto estratégico en el territorio que implica tiempo. Si todo va bien dentro de unos años muchos de los argumentos que ahora escuchamos no serán válidos”.

Por último, Aliaga ha recordado que hay que tener en cuenta que 2020, el año analizado por la Cámara de Cuentas, fue un año marcado por la paralización en todos los ámbitos como consecuencia de la pandemia. «Una crisis que también afectó al desarrollo y el día a día de instalaciones como Motorland. Por tanto, difícilmente puede tomarse como referencia para cualquier tipo de análisis».