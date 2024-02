DGA creará una nueva ley de agricultura que aúne «a todo el sector»

La consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación eliminará este año los puntos «negativos» de la Ley de Agricultura Familiar de Aragón aprobada al final de la pasada legislatura con división en el sector y los votos en contra de los partidos que ahora gobiernan en el Pignatelli, PP y Vox. Mientras, de forma paralela, prepara un nuevo texto con «todo el sector». El propio consejero de Agricultura, Ángel Samper, confirmó hace una semana en su visita a Mazaleón que ya están trabajando en la eliminación de «los capítulos en los que el sector no está de acuerdo» mientras en paralelo se prepara «una ley de todos con los propios afectados», para que, una vez esta esté lista, se pueda derogar totalmente la anterior.

Todo ello en un clima complicado para el sector con los agricultores movilizados desde principios de mes con jornadas de protestas que no han cesado en Aragón, aunque sí han remitido en el territorio bajoaragonés a lo largo de esta semana. Sí se prevén reactivar este viernes en Aguaviva y Caspe con cortes de tráfico y marchas lentas. Este jueves el debate de la calle se trasladó también al parlamento regional con un importante rifirrafe entre todos los partidos.

Además de los votos en contra de PP y Vox, la Ley salió adelante el pasado febrero sin la unanimidad de los sindicatos. UAGA la apoyó pero no Asaja, presidida hasta el año pasado por el propio Samper; Araga y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón al asegurar que no respondía a sus necesidades reales.

Según el consejero, la Ley de Agricultura Familiar fue «construida con la oposición de agricultores, ganaderos, regantes, organizaciones y cooperativas agrarias». Todavía no hay fecha concreta para iniciar los trámites de dicho proceso legislativo, pero el departamento «ya se está ocupando de la reforma de los capítulos que «afectan negativamente» al sector. Es el caso de los asuntos que le han trasladado los «afectados» como son «regadío, la financiación, la distancia entre granjas o el dominio público que propició una denuncia del Ministerio por invadir competencias que no eran propias». Además también se extraerán del texto asuntos como los relacionados con notarios o procuradores, entre otros, que chocan con leyes a nivel nacional.

Rifirrafe en las Cortes

La modificación de esta ley estuvo presente precisamente este jueves -aunque de forma muy breve- durante el pleno de las Cortes de Aragón, donde la situación del sector agrícola provocó un rifirrafe entre todos los grupos políticos, quienes llevaron a pleno diferentes proposiciones no de ley para afrontar la actual crisis y mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos. El Partido Socialista solicitó que el gobierno «cumpliera con su promesa de dar ayudas directas a los agricultores, las cuales hicieron durante campaña y que ahora han olvidado». «Por mucho que se empeñe el consejero la solución no son los créditos blandos, una medida que viene del gobierno anterior. Las ayudas directas que van a cobrar los agricultores aragoneses las dará el Gobierno de España», defendió el diputado Marcelino Iglesias.

Fernando Ledesma, diputado del Partido Popular, por su parte, criticó la actitud de los socialistas que «presentan una iniciativa con un único punto, la exigencia de ayudas directas, esas que no dieron en ocho años de gobierno. El portavoz recalcó que «en solo seis meses de Gobierno de Azcón se ha hecho más que en estos últimos años».

El debate entre PP-PSOE incluso acabó derivando hacia otros temas fuera de la agricultura como cuando Ledesma se dirigió directamente a Mayte Pérez para afearle que «pide la dimisión del señor Samper y del ministro Marlaska se olvidó decir que tiene a dos muertos a sus espaldas», comentario que Pérez solicitó que se retirase porque «afecta al decoro» de su grupo parlamentario.

Durante el pleno la iniciativa para manifestar el apoyo al sector primario en Aragón de los populares fue la única que salió adelante, a través de la cual se insta al Gobierno de España para que defienda a los agricultores y ganaderos en la Unión Europa a la vez que le pide que desarrolle una política de precios en los costes y en la producción, que facilite la viabilidad de las explotaciones. Además también se insta al Gobierno «a que trabaje, en colaboración con las CCAA, en la adaptación de la política de seguros de nuestro país y, sobre todo trabajen en la modificación de la PAC en el presente año 2024, intentado facilitar, adaptar e incluir las reivindicaciones del sector», insistieron los populares.

Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) también participó en el debate criticando la forma en la que PP y Vox echan «los balones fuera». «Por supuesto que en Madrid tienen que intervenir para garantizar el cumplimiento de la cadena alimentario, pero ustedes aquí tienen mucha responsabilidad para que no haya abusos. Su PNL no dice nada, no les compromete a nada. Hay que hablar de resolver los problemas de nuestra gente en el campo. ¿Falla la política agraria? Por supuesto, pero ¿Quiénes la votaron? Ustedes», denunció el diputado Álvaro Sanz, quien añadió que «el problema no es la Agenda 20-30, ni el cambio climático, sino los grandes especuladores que compiten con el pequeño agricultor».

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ironizó con que «el Partido Popular debe ser el único que trabaja» y criticó «el libre comercio que mata a la agricultura». «Busquen ustedes soluciones», dijo refiriéndose a Nolasco y Samper. Y por su parte, Santiago Morón (Vox), se mostró en contra de todas las iniciativas de la izquierda por «no mostrar ningún interés por arreglar problemas estructurales».