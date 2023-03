DGA se reunirá el lunes con los ganaderos por los ataques de lobo tras la presión de ocho entidades ovinas

El Gobierno de Aragón se reunirá al fin con los ganaderos de ovino bajoaragoneses tres meses después de que no hayan parado de sucederse los ataques de al menos una loba a los rebaños, con una treintena de ovejas muertas y otras tantas heridas. La cita será el lunes a las 19.00 en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcañiz y asistirá el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales.

La reunión fue convocada este jueves justo dos días después de que ocho entidades del sector ovino de todo el Bajo Aragón Histórico registraran una carta en la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz en la que le pedían al ejecutivo una reunión para acercar posturas sobre la irrupción del lobo en el territorio y plantear medidas. El documento, hecho público por el periódico La COMARCA en su edición digital, estaba dirigido al director general de Producción Agraria, José María Salamero; y al director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona. La carta está firmada por los presidentes de las ADS Bajo Aragón sección 1, José Mª Arostegui; ADS Bajo Aragón Sección 2, Carlos Egea; ADS Andorra, José M. García; ADS Bajo Martín, Simón Peguero; Asociación de Ganaderos de Raza Maellana, José Cases, IGP Ternasco de Aragón, Juan Carlos Brun; la Asociación Pastores del Matarraña, Alberto Riba; y OviAragón SCL-Grupo Pastores, César Monserrate.

Carta remitida por ocho entidades del sector ovino de todo el Bajo Aragón Histórico al director general de Producción Agraria, José María Salamero; y al director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona del Gobierno de Aragón./ La COMARCA

El encuentro del lunes ya lo prometió la bióloga que acudió a la sede de la OCA en Alcañiz el 25 de enero para reunirse con los técnicos de las ADS aunque no ha sido hasta el registro de la carta y su difusión pública cuando se ha concretado.

Principalmente, los ganaderos reclaman al Gobierno de Aragón que se capture a los ejemplares de lobo y se les traslade a algún centro o finca en el que no causen daños a la ganadería extensiva. También proponen una serie de medidas compensatorias distintas a las que ha anunciado DGA a partir de este año en Alcañiz y de las que no se ha informado directamente a los ganaderos. Quieren que no solo se apliquen en la capital bajoaragonesa sino a todas las explotaciones en un radio de 25 kilómetros de los lugares en los que se ha documentado algún ataque.

Piden también que se indemnice a los ganaderos directamente por cada una de las bajas sufridas por los ataques en un plazo máximo de un mes desde que se constate la autoría del lobo con las necropsias que realizan los técnicos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca. En caso de que no pueda ser así, que al menos DGA se haga cargo de la parte de la franquicia que tienen la mayoría de los seguros y que en este momento no lo cube. También que se cubra económicamente la bajada de productividad causada por el ataque del lobo -abortos, parada durante la cubrición,…- justificando estos daños con el peritaje realizado por algún técnico independiente.

En cuanto a las medidas preventivas, solicitan que se preste a los ganaderos el material necesario para limitar los ataques con una malla lobera de 1,8 metros de altura, pastor eléctrico y cámaras de vigilancia con conexión inalámbrica (esto ya se aplica). También que se incluya el mantenimiento de los mastines y formación para los ganaderos sobre cómo recriar a esta raza de perros poco habitual en esta zona. Asimismo, también piden que se les forme sobre las costumbres y las formas de actuar de los lobos para mejorar en lo posible la convivencia para así evitar los posibles ataques.

Por último, solicitan que se exima de realizar el pastoreo a las explotaciones que presentan pastos para la PAC cuyo aprovechamiento implique el traslado de los animales y su permanencia durante unos días lejos de la explotación de origen porque aumenta su exposición al ataque de los lobos.