«Disfruto haciendo música… All.Cuco está aquí»

‘LO Q T GSTA A TI’ es la última canción de All.Cuco que asoma en las plataformas en las que se puede escuchar a este artista en ciernes hijo de Torrevelilla. Huye un poco de la palabra artista, porque considera que le «queda lejos» pero no puede negar que es un creador. «Ojalá en un tiempo volvamos a hablar porque me he hecho mi hueco pero de momento, voy haciendo», sonríe. «Es verdad que mis pasos siempre los he encaminado al arte y la creación pero no me metí con la música hasta hace un par de años», apunta.

Estudios de Artes Escénicas, Música y Danza, Confección y Moda o Floristería salpican su currículo. «Todo es arte, eso es así», ríe. Lo de componer le viene de hace años y en secundaria, mientras a su hermano Mario le daba por dibujar, él ya escribía sus poesías. Ahora ha decidido musicar esos versos y otros nuevos. De hecho, hay mucha novedad porque en este camino ha perdido hasta dos cuadernos con sus composiciones. «No sé si es una señal, pero ahora tiro de móvil», bromea. En cualquier momento le asaltan versos e ideas que va anotando y de las que luego echa mano. No obstante, ‘LO Q T GSTA A TI’ fue una improvisación que salió mientras se afeitaba. «Ni yo me lo creía que me saliera así pero salió, es muy visceral, me gustó y la grabé», dice. «Me gusta porque es una canción de ese preciso momento, te puedes meter en mi cabeza y ver lo que pasaba por ella esos tres minutos». Ese fue el estreno de un pequeño equipo que acaba de comprarse para emplear en casa.

No es amigo de etiquetas, y es que tampoco es fácil colocarle una. «¿Rap? ¿trap? No sé, por ahí me muevo pero no me gustaría encasillarme, estoy empezando y fluyo», reflexiona. De hecho, el último tema publicado esta misma semana rompe con los cinco anteriores. ‘LO Q T GSTA A TI’ tiene otro ritmo en melodía, en voz y en todo. También en el vídeo, porque las seis canciones publicadas hasta ahora van apoyadas por clips que bien merecen visionados. «Tiro a la música urbana pero, ¿cómo será la próxima canción? Pues exactamente no lo sé, sólo sé que me gustaría publicarla pronto».

Se ha marcado la constancia como reto. No se dedica a la música de forma profesional y arañar tiempo al día es fundamental para intentarlo. Una vez adquiere las bases musicales, compone sobre ellas, hace los arreglos y las lanza al público. El trabajo que hace es bien artesanal porque mezcla, edita y se graba las voces que hagan falta, aunque la parte de la tecnología no es la que más le apasiona. «Me encantaría encontrar a otra persona que se encargue de la producción. Un socio que se entienda con los ordenadores y yo me pueda dedicar a componer y cantar, que es lo que a mí me gusta», lanza.

Es consciente de que el talento es importante pero tiene que ir acompañado de suerte y, sobre todo, de visibilidad. «El márquetin para que sepan que existes y te escuchen es crucial», apunta. All.Cuco existe y se reivindica: «Estoy aquí».

Detrás de All.Cuco

Arturo Lázaro Lombarte (1997) está detrás de All.Cuco. El pseudónimo es un homenaje a su madre Cuca. All -que pronuncia en inglés- es el acrónimo de sus iniciales. «Sabe que la quiero, pero está encantada», ríe. Estampas bajoaragonesas salen en los vídeos mezcladas con imágenes que nada tienen que ver porque él mismo va grabando lo que le «apetece» donde sea. «Quien lleva la cámara es el que menos sale, y ese soy yo», bromea. Para ‘Antimalas’ le echaron una mano y sí que sale, aunque sin ningún afán de protagonismo. Torrevelilla se atisba. Allí va con mucha frecuencia desde Zaragoza. «No solo vacacional, he vivido temporadas allí, años. También he pasado periodos trabajando en el bar, en la obra, en la temporada de la fruta… Me conocen y los conozco. Es mi pueblo», sonríe. Además en su canal de Youtube, sus pasos se pueden seguir en varias redes como Spotify o Instagram en las que se presenta como All.Cuco, entre otras muchas.