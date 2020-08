La D.O. Melocotón de Calanda prevé certificar más de 3,5 millones de kilos

La Denominación de Origen Melocotón de Calanda prevé una campaña «normal» que podría llegar a los kilos que se certificaron el año pasado o incluso superarlos. Es decir, pasar los tres millones y medio o, en el mejor de los casos, quedarse cerca de los cuatro millones.

La D.O. lleva dos años en los que la cantidad y la calidad del melocotón son buenos, unos estándares que en este 2020 se esperan repetir debido a que no se han producido heladas y, por el momento, tampoco pedrisco. El granizo que cayó el viernes entre Alcorisa y Calanda no afectó a los campos. «Lo ideal sería llegar a los kilos del año pasado y, si es posible, superarlos»; apunta el presidente de la D.O; Samuel Sancho.

En cuanto a los precios, también se esperan similares a los de 2019, cuando fueron «decentes» en palabras de Sancho. «De esa forma se puede trabajar y hay beneficio para el agricultor», precisa el presidente.

Falta de trabajadores

Esta semana ha terminado el embolsado de las variedades más tardías y a primeros de septiembre se comenzarán a recoger las más tempranas. Será un poco después, cuando se compatibilice la labor en el campo con la del almacén, cuando se produzca el mayor pico en la mano de obra y se podrían producir problemas de personal.

En estos momentos van «justos» y prevén que si no cuentan con más plantilla pueden producirse problemas por un déficit de trabajadores en septiembre en las semanas más exigentes. «Con el personal de ahora nos quedaríamos cortos en los picos de la campaña», apunta.

Las restricciones de la movilidad debido al estado de alarma por el coronavirus causaron problemas al inicio de la campaña que finalmente se solucionaron y llegaron al territorio los fijos-discontinuos que, desde hace muchos años, vienen desde Rumanía. En cuanto al covid, Sancho precisa que no se ha producido ningún contagio y se trabaja con las normas establecidas.

Sin feria en Asia

El coronavirus sí que ha trastocado los planes de abrir mercado en Asia con la asistencia a una feria. La exportación se mantendrá en Europa, donde la climatología afecta a las ventas-a más calor más demanda- aunque el principal mercado sigue siendo el español.