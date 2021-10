El documental ‘La Senda del Pastor’, disponible online durante una semana

La Senda del Pastor’ tiene como protagonistas a seis pastores de Aragón y Soria y hasta el 25 de octubre podrá verse online. El documental que dirige Silvia Pradas (Zaragoza, 1991) es uno de los seleccionados en el IV Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales que promueve el Ministerio de Agricultura.

Los pases online son gratuitos pero el aforo es limitado y es necesario solicitar el acceso a través de la web de Cine y Mujeres Rurales. Está disponible para visionarse en España, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá. También podrá verse presencial hasta el 12 de noviembre en tres poblaciones de Canarias y una de Jaén.

Con su inclusión en Cine y Mujeres Rurales, la película continúa el camino que inició en septiembre tras su estreno en dos pases privados para prensa, protagonistas y autoridades en la sala más amplia de los Cines Aragonia de Zaragoza. Entre los protagonistas de ‘La Senda del Pastor’ está el valderrobrense Alberto Riba, quien comparte planos con Lorena Genzor, Antonio Enfedaque, Joaquín Guillamón, Lorena Palacio y José Luis Hernández.

La película se empezó a fraguar en 2018 y el periodo de rodaje se extendió durante un año con sus cuatro estaciones. El director de fotografía, Juan Plaza; la jefa de producción, Camino Ivars; el técnico de sonido directo, Adrián Vázquez; la directora, Silvia Pradas y el productor ejecutivo, Javier Llovería forman el equipo 100% aragonés que ha sacado adelante la película. Entre agosto de 2019 y junio de 2020 recorrieron varios enclaves con el fin de reflejar diferentes escenarios y mostrar cómo es el pastoreo en alta montaña o en zona esteparia, entre otros paisajes. Para ello rodaron en las localidades y términos municipales de Valderrobres, Galve, Visiedo, Linares de Mora y Mosqueruela, en Teruel; Villanueva de Gállego y Zuera, en Zaragoza; Viu de Linás, Linás de Broto y Broto, en Huesca; y Pobar y Almajano, en Soria.

Se trataba de que los protagonistas tuvieran la palabra y transmitiesen su filosofía de vida al tiempo que la película mostraba su oficio de cerca. «Para eso no bastaba con ir una semana o un mes, yo quería el desarrollo de un año y las cuatro estaciones porque en cada una se realiza una actividad determinada y con condiciones climatológicas muy diferentes», explica Pradas.

Preparando gira por los pueblos que lo soliciten

Además de esta primera oportunidad de visionado online, mientras el documental sigue también incluido en programación de festivales, el equipo va a poner en marcha el próximo año lo que han llamado ‘Ciclo de Proximidad’, que se traduce en que serán ellos mismos los que lleven la película al lugar que la soliciten. «Nos queremos montar una autocaravana para ir por los pueblos a proyectar porque mucha gente se ha visto muy identificada y queremos que el trabajo de nuestros pastores se vea. Si la gente no se puede desplazar a verlo en pantalla grande ya iremos nosotros», dice la directora. Para confeccionar el calendario, la directora lanza un llamamiento a todos aquellos ayuntamientos interesados. Solo tienen que contactar a través de la web de la productora Crew Films o de la página de ‘La Senda del Pastor’.

Además, en enero arrancará camino fuera de las fronteras patrias con ‘3 Box Media’, agente de ventas internacional que se encargarán de que vaya por todo el mundo. En cuanto al estreno en salas comerciales, estiman que se produzca en marzo.

Momento clave en el sector

El documental llega en un momento clave de negociación de la PAC. Ni esto, ni mucho menos el estallido de la pandemia, estaba buscado en el plan de rodaje. De hecho, aunque se salva muy bien en el documental, supuso un momento de crisis ya que el equipo no podía desplazarse. «Fue en 2018 cuando surgió la idea y se ha ido trabajando. Se han juntado muchas cosas incluso en rodaje», apunta Pradas. En el año de grabación una de las pastoras se quedó embarazada y dio a luz en primavera. También captan el antes y después de la jubilación de otro protagonista y que coincidiera el final con el confinamiento revaloriza todavía más la importancia de este sector esencial que no paró de trabajar. «El estreno ha coincidido con la PAC y es muy curioso. Se dan toda una serie de casualidades por las que vemos que ha sido el momento idóneo para dar visibilidad a este oficio», señala.

Alberto Riba aparece en el documental con sus ovejas y con sus perros a los que adiestra. «Nos contactaron y accedimos porque todo lo que es dar visibilidad a un sector que está de capa caída y en peligro de extinción nos parecía interesante», dice. Riba confiaba en el resultado aunque ha superado todas sus expectativas. «Le han dado una buena visión y tratamiento, muestra lo que es un pastor hoy en día que nada tiene que ver con una persona que sale cada día con un palo al monte», añade. En cuanto a la PAC, el documental es otra ayuda más y bienvenida a dar visibilidad a este oficio amenazado. «Las directrices que nos está presentando el ministerio aún mete más el cuchillo a la ganadería extensiva», reflexiona Riba, quien además preside la Asociación de Ganaderos de Ovino del Matarraña.

Camino Ivars, Adrián Vázquez, Javier Llovería, Juan Plaza y Silvia Pradas son el equipo del documental que ha producido Crew Films. / La Senda del Pastor

Pradas se define como urbanita y por eso le llamó la atención una primera conversación con unos pastores hace más de cuatro años. Indagando se dio cuenta de que en los últimos 30 años habían desaparecido la mayoría y no solo en Aragón. «Me pareció trágico porque cuando te metes más en el tema ves la importancia de este oficio a muchos niveles y había una historia que contar. Pensé que era importante documentar las vidas de estas personas con su realidad y sus problemas porque no tenían ni el reconocimiento ni la visibilidad que se merecen por todo el trabajo que realizan».

El año de rodaje ha sido un viaje personal para ambas partes y el final es un punto y seguido. «Ha sido una experiencia de admiración y respeto mutua», apunta Camino Ivars. Ha sido la Jefa de Producción de este documental y no le duelen prendas en reconocer que enseguida se le rompieron los esquemas. «Creo que el poder que tiene este documental es que es transformador. Llegamos allí, vimos cómo se desviven por sus animales y cómo se dejan la piel en su trabajo y es impresionante», dice. «Es una de las profesiones más vocacionales que he visto en mi vida y conectamos muy bien porque gente del cine y periodistas compartimos esa vocación por nuestro trabajo», añade y asegura que todo eso fue un reto extra. «Son personas muy exigentes en su trabajo, así que teníamos que estar a la altura y no decepcionarles».

Pasado un tiempo del primer pase para los protagonistas y prensa, reconoce que el equipo está «abrumado» ante la cantidad de buenas palabras de quienes lo han visto. «Muchas veces cuando estás dentro de un rodaje pierdes la perspectiva de lo que estás haciendo y las palabras de la gente y verlo al fin en pantalla grande nos ha dado una idea de la magnitud de lo que hemos hecho entre todos y estamos muy orgullosos».

Este poder transformador se refleja en una continuidad en el caso de la directora. «Estoy desarrollando un guion de largometraje de ficción, un drama rural un poco inspirado en todo el proceso de descubrimiento personal que he tenido. No puedo contar más pero así me ha tocado el tema… Tanto, que han surgido más ideas», concluye Pradas sonriendo.