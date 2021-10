Los profesionales del campo exigen una PAC de apoyo «real» adaptada al territorio

Enfadados, decepcionados e ignorados, como si fueran ciudadanos de segunda; así se sienten los agricultores y ganaderos aragoneses ante la nueva propuesta del Ministros de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Comunitaria, más conocida como PAC. El proyecto determina el reparto de los 400-500 millones anuales que llegarán a Aragón del 2023 al 2027 procedentes de Europa.

Para mostrar su indignación sobre este reparto, el viernes el sector primario aragonés está llamado a manifestarse en Zaragoza. ARAGA, ASAJA, UAGA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias se unen bajo el lema ‘Una PAC para el apoyo de agricultor@s y ganader@s no a la propuesta Planas’, y una misma bandera. También han redactado un manifiesto en el que recogen sus reivindicaciones. «Tienen que ser un grito de basta ya, un grito de que esta situación hay que mejorarla, tiene cambiar. Se tiene que empezar a hacer una política agraria adecuada», asegura José María Alcubierre, secretario general del sindicato UAGA Aragón.

«Esto es una vuelta de tuerca más a los ciudadanos del medio rural. Es muy injusto el reparto de las ayudas, que siempre benefician a los que más tienen», lamenta Daniel Esteban, agricultor ecológico de Valdealgorfa. Cree que los derechos históricos son «una vergüenza». «Es indignante que gente sin estar vinculada a la actividad esté cobrando subsidios agrícolas sin cultivar ni tener animales», añade. Él y otros agricultores de la zona partirán a primera hora de la mañana para asistir a la manifestación. Desde Alcañiz y Teruel viajarán dos autobuses con agricultores y ganaderos que quieren hacerse oír en las calles zaragozanas.

A las 11.00 arranca la concentración en la plaza San Pedro Nolasco, ante el departamento de Agricultura de la DGA. La marcha recorrerá las céntricas calles de la capital aragonesa hasta terminar en la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar, donde se leerá un manifiesto. «Tenemos que llamar la atención de las dos administraciones que se supone que velan por nuestros intereses, la autonómica y la nacional. Queremos que nos escuche el consejero para que se ponga a negociar lo que hay, ya no se va a cambiar la PAC que se ha diseñado, entonces tiene que tratar de hacer que sea lo menos lesiva para nuestros intereses», especifica Jorge Valero, presidente de ARAGA.

Muchos agricultores defienden que la reforma de la PAC solo defiende los intereses de algunas comunidades autónomas, «la única pretensión de esta PAC es dejar todo como está ahora, y contentar a las regiones que más influencia tienen o que más presión han podido ejercer sobre el Ministerio, dejando a un lado los intereses de los profesionales del campo», lamenta José Manuel Roché, secretario general de UPA.

Aunque la actual propuesta del Ministro Planas aglutina más rechazo que apoyo entre las comunidades autónomas, todos los actores involucrados saben que el tiempo corre y se debe presentar un proyecto a la Comisión Europea antes de final de año. El documento definitivo está en la recta final de su redacción. «Esta no es la PAC a la que se comprometió hace dos años el Ministro, nos prometió equiparar la situación en todo el país, que el mismo trabajo supondría la misma ayuda para todos, pero no ha sido así. Este documento perjudica a la actividad real que realizan los agricultores profesionales», señala Roché.

Uno de los puntos más polémicos es el mantenimiento de los derechos históricos, tan reclamados desde el sur del país y tan denostados en el resto del territorio. En el boceto del Ministerio se mantienen, inicialmente, aunque se determina que desaparecerá en un plazo máximo de 2 años. «No se pueden repartir los fondos europeos de una manera aleatoria, con este tipo de medidas está acabando con los profesionales del sector», denuncia Alcubierre. Estos derechos se cobran en relación con las actividades agrícolas y ganaderas que se realizan hace 20 años, lo que denuncian que «no se corresponde con la situación real del sector».

También critican que el objetivo de esta reforma no es fomentar un modelo de agricultura moderna y sostenible que incentive al agricultor auténtico y rentabilice las explotaciones familias. Y la falta de medidas que faciliten la llegada de jóvenes al sector, impidiendo que se produzca el salto generacional y el asentamiento de nueva población en localidades con explotaciones agrícolas y ganaderas.

Las cinco organizaciones convocantes de la manifestación también reivindican una ayuda redistributiva real que apoye a las empresas que generan actividad económica, social y medio ambiental; que la reducción y modificación de los estratos se realice con criterios agronómicos y no meramente económicos; un apoyo específico a los sectores ovinos y vacuno, especialmente a la ganadería extensiva: «tenemos que conseguir que tengan un ecoesquema al que acogerse, que a día de hoy no existe», admite Valero. También solicitan incluir en la PAC el sector frutícola y leñoso con un presupuesto adecuado, acuerdos en los eco esquemas que no mermen la viabilidad de las explotaciones; y que el Ministerio asuma la cofinanciación del segundo pilar de la PAC.

Una de las novedades de la reforma son los ecoesquemas con los que ofrecer a todos los agricultores y ganaderos desarrollar en sus explotaciones prácticas beneficiosas para el clima, el territorio y el medio ambiente, cumpliendo unas medidas y así conseguir una ayuda complementaria. Sin embargo las asociaciones denuncian que el Ministerio es inamovible sobre los requisitos para acceder a estos fondos extras, «no están entrando a negociar ese aspecto».

Respecto a las consecuencias de la nueva PAC en Teruel, la opinión en unánime entre los representantes provinciales, que denuncian el trato injusto que reciben los agricultores turolenses ya que todas las regiones agrícolas de la provincia reciben unas ayudas inferiores a las del resto de Aragón, sin una causa justificada. «No es justo el reparto entre comunidades autónomas, pero dentro de Aragón tampoco es justo el reparto entre provincias», indica José Manuel Cebollada, presidente de ASAJA, que denuncia que no tiene sentido que un agricultor de la provincia de Teruel reciba la mitad de las ayudas, pese a hacer lo mismo que sus homólogos de otra provincia. «Teruel vuelve a salir perjudicada una vez más en esta reforma», concluye el secretario de UPA.

Irán a los tribunales

Las organizaciones agrarias ya están definiendo cuáles van a ser los siguientes pasos a dar en el caso de que el Ministro no escuche sus reivindicaciones. «Estamos barajando la posibilidad de ir a los tribunales europeos a denunciar esta situación, casi única, en Europa», asegura Alcubierre, que también considera que ha llegado el momento de que el presidente del Gobierno de España se implique en este asunto porque «hay que cambiar las cosas para los profesionales del sector». Por su parte, ASAJA ha anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad del Plan Estratégico si no se elimina las desigualdades en los importes de las ayudas, según el territorio. También se está negociando una gran manifestación de todo el sector en Madrid, porque son muchas los agricultores y ganaderos afectados en toda España.



El proyecto actual de la PAC tampoco convence al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del ejecutivo aragonés, que el pasado viernes se lo transmitió al Ministro en un documento con las alegaciones y propuestas del ejecutivo aragonés para la elaboración de la PAC. Según Olona, «el departamento no apoya una propuesta que mantiene el modelo de PAC vigente y que imposibilita la reforma en profundidad, sin la cual resulta imposible ofrecer soluciones a la agricultura familiar y profesional de la que depende, a su vez y en gran medida, la economía y demografía de nuestro mundo rural más despoblado». El documento señala que no es aceptable que las zonas con limitaciones productivas, como los sécanos áridos, sigan teniendo los pagos por hectárea más bajos, como tampoco que sigan cobrando quienes no tienen ganado mientras quienes sí lo tienen no cobran lo suficiente, ni que se perciba por lo que se hacía y ya no se hace. El texto, a su vez, propone medidas como definir al agricultor en activo en función de la actividad ejercida, reducir el número de regiones por debajo de 20,actualmente existe 50, reforzar la concentración de ayudas asociadas en la ganadería extensiva, además de abolir los derechos históricos.

Compromiso del Ministro Planas

El martes, en sesión plenaria del Senado, Teruel Existe, trasladó el malestar y decepción de los profesionales de la agricultura turolense ante la nueva PAC. La senadora, Beatriz Martín, le instó a comprometerse a equiparar las regiones para los agricultores de las provincias aragonesas, si el consejero del Gobierno de Aragón le hace una propuesta específica en esta dirección para la nueva PAC. A lo que el Ministro aseguró estar dispuesto a dialogar con la comunidad autónoma, «siempre que haga una propuesta de simplificación, de agrupación de regiones y sin repercusiones negativas para otros territorios».

Martín también recordó al Ministro Planas que este proyecto incumplía uno de los puntos del Acuerdo de Investidura entre PSOE y Teruel Existe. Y exigió que «retire su propuesta actual y consensue una nueva con las comunidades autónomas, con los sindicatos agrarios y con los profesionales». También solicitó que se diseñe un mecanismo que garantice que estas ayudas lleguen a los «verdaderos profesionales del sector y faciliten la incorporación de jóvenes al campo».

Esta previsto que este mes de octubre se celebre una nueva conferencia sectorial en la que se realizarán las últimas modificaciones del nuevo plan para enviarlo a Bruselas. Su aprobación está prevista en 2022 y su entrada en vigor en 2023.