El Bajo Aragón Histórico no se resigna y este domingo ha celebrado el Domingo de Ramos. Eso sí, sin procesiones. Las ‘burricas’, ‘burretas’, ‘burras’ e imágenes de Jesús entrando en Jerusalén no han recorrido las calles de los pueblos ni los más pequeños han cubierto de palmas las plazas. Tampoco los mejores grupos de tambores y bombos de todo el país han mostrado en el concurso de Híjar toda su destreza. El pregón de Calanda y las exaltaciones de Andorra, La Puebla de Híjar o Albalate tendrán que esperar hasta el año que viene. Pero el territorio ha demostrado que este virus no va a parar la Semana Santa. Además, los balcones de los cofrades se han engalanado.

Los alcañizanos han respondido al llamamiento del párroco, Pablo Roda, y han engalanado sus balcones y ventanas con ramas de olivo y palmas pintadas por los más pequeños de la casa. Por supuesto, han redoblado en sus balcones con la mejor de las sonrisas. Mirando al cielo y sabiendo que este año no saldrán en el Silencio ni en la Soledad pero «pidiendo salud» para volver a hacerlo en 2021.

Los hijaranos también han rememorado su concurso de tambores y bombos, que este año hubiese cumplido su 55 aniversario. Las calles de la localidad han vibrado con el toque local. Además, el alcalde, Luis Carlos Marquesán, ha anunciado que el acto de Romper La Hora se podrá seguir en streaming el Jueves Santo a medianoche a través de la aplicación localreporter.es/canales/romperlahora/hijar. La empresa aragonesa Aranova ha cedido gratis este canal para que los hijaranos puedan hacer llegar sus redobles al mundo entero.

En Calanda, la Cofradía Jesús Entrando en Jerusalén citó a los vecinos a las 10.30. Los calandinos, que llevan varias semanas tocando el tambor para recordar que «estamos en Cuaresma», debían haber celebrado este domingo las jornadas de confraternización de las cofradías con el pregón de las hermanas Magallón. Pero no ha podido ser. Aún así, algunos se han puesto hasta la túnica.

Pero los tambores no sólo han sonado este domingo en los pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo. También en Maella, entre otros muchos pueblos, los miembros de la cofradía del Cristo de la Luz han salido a tocar.