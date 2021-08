El artista Jesús Guallar inauguró la exposición ‘Movimientos’ el pasado domingo 1 de agosto en el antiguo Ayuntamiento. A su vez, ese mismo día tuvo lugar también el estreno de la nueva muestra expositiva ‘Fet a Favara’ en la Casa de los hierros, creada por la pareja de Guallar, Mercedes Bada. La primera durará hasta el día 29 de agosto, y la segunda terminará el 22 de este mismo mes.

La exposición ‘Movimiento’ estuvo acompañada el día de su apertura de una actuación de danza. Esta muestra está compuesta por diversas esculturas en hierro reciclado. «Mi familia se dedicaba a la herrería y de ahí me viene la fascinación por este material, y me gusta todavía más si es reciclado, ya que guarda otra vida anterior», explica el artista Guallar. Las obras resultantes suelen ser expresionistas o abstractas, pero en algunas ocasiones se pueden intuir en ellas figuras humanas o de animales. «A mí me gusta que mis obras digan algo pero a cada uno lo que le sugiera, que no sean evidencias», reconoce Guallar.

La pieza central de la exposición se llama ‘Universo’, mide 2×2 metros y está equilibrada, aunque «con un ligero toque, tiene algo de movimiento», expone el artista. A partir de esta pieza han salido hasta tres reproducciones con elementos añadidos.

La obra central de la exposición ‘Movimientos’ se titula ‘Universo’ / E.B.

Las obras más realistas de la exposición son rostros humanos / J.G.

A pesar de que las principales obras de Jesús Guallar son expresionistas o abstractas, también tiene otras más realistas como los retratos / J.G. La exposición ‘Movimientos’ de Jesús Guallar se encuentra en el antiguo ayuntamiento

La muestra ‘Fet a Favara’ también se inauguró el pasado domingo 1 de agosto, en este caso a cargo de Mercedes Bada en la Casa de los hierros. Esta exposición acoge multitud de esculturas hechas con productos reciclados, pintura, fotografía, esculturas de cerámica, patchwork, obras hechas con pirograbado, caligramas y, sobre todo, poesía embotellada. El espacio es una antigua casa reformada que se usa como sala de exposiciones permanentes a la que, este mes, se le ha añadido principalmente la muestra de las botellas con versos.