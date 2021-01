La DPT aprueba una ampliación que eleva el presupuesto de 2021 hasta los 79,5 millones de euros

La Diputación de Teruel eleva el presupuesto de 2021 hasta los 79,5 millones de euros, después de que el pleno ordinario de este mes de enero haya aprobado una ampliación de 2,5 millones de euros, procedentes de una actualización de los tributos que el Estado destina a la institución provincial. Además, en la sesión plenaria se han debatido siete mociones distintas, de las que dos, referentes a la defensa de los servicios financieros y los pequeños mataderos en el medio rural, han sido aprobadas por unanimidad.

La modificación presupuestaria se produce después de que el Estado haya actualizado tributos, lo que ha permitido que el equipo de gobierno haya completado ya la dotación del Plan de Concertación de este año hasta los 3,3 millones de euros, tal y como se comprometió en las negociaciones del presupuesto.

El grueso del orden del día estaba compuesto por “propuestas y mociones que en su mayor parte nada tienen que ver con las competencias de esta institución” lo que para el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, es una “buena señal porque este equipo de gobierno trabaja en lo que es nuestra competencia”.

Rando ha anunciado en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria de este miércoles la próxima celebración de pleno extraordinario para aprobar las bases de los planes de obras y servicios dedicado a municipios y barrios, que permitirán que los ayuntamientos dispongan de más de 31 millones de euros para invertir este año.

En ese sentido, el vicepresidente de la institución, Alberto Izquierdo, ha dicho que “esta modificación cumple con las promesas que hicimos a los partidos de la oposición, a los que votaron a favor y a los que no” y espera que se puedan poner en marcha estas partidas “a la mayor brevedad”.

Ampliación presupuestaria

En este primer pleno ordinario del año se ha aprobado una modificación presupuestaria que aumentará en 2.590.286,18 euros el histórico presupuesto de 2021. En total superará los 79,5 millones, gracias a esta cantidad que remite el Estado como actualización de los tributos que asigna a la DPT, y servirá para, principalmente, completar ya el Fondo de Concertación con 1,65 millones de euros hasta los 3,3 comprometidos por el equipo de gobierno en la negociación presupuestaria.

El Fondo de Concertación permite a los ayuntamientos disponer de liquidez para gasto corriente en las actuaciones que consideren más importantes o necesarias para mantener o mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Además de permitir cumplir el compromiso de mantener el Fondo de Concertación con la misma cantidad que en 2020, esta modificación presupuestaria facilita completar la primera fase de la reforma de la colonia Polster de Alcalá de la Selva, sumando otros 500.000 euros a los 500.000 que ya estaban consignados, acometer las obras de la nueva sede de la DPT en Alcañiz con 400.000 euros después de destinar 342.000 para adquirir el local y los garajes; y dedicar 40.286,18 euros para la extracción de humos del parque de bomberos de Alcañiz.

A estos casi 79,5 millones hay que sumar los 31,7 millones de ampliación extraordinaria con los remanentes de tesorería aprobados el mes de noviembre pasado, con lo que en 2021 la Diputación gestionará más de 111 millones de euros. En el proceso de negociación con los partidos políticos, el equipo de gobierno ha aceptado enmiendas por valor de más de 4 de millones de euros.

Dentro del orden del día también se ha aprobado invertir en mejorar el soporte y mantenimiento informático de la Diputación de Teruel, con el objetivo de garantizar la seguridad de las telecomunicaciones. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los servicios a la ciudadanía se ofrecen ahora de manera telemática y además, la situación de pandemia ha incrementado las necesidades de facilitar el teletrabajo en condiciones de seguridad. “Esto está todo dentro del plan de modernización informático de esta institución que estaba obsoleto” ha dicho el presidente Rando.

Propuestas y mociones

En el pleno ordinario se han debatido además siete propuestas y mociones. Tres presentadas en torno a la rebaja del precio de la luz y el gas, presentadas por Ganar Teruel-IU, Ciudadanos y el Partido Aragonés. También se han debatido dos del Partido Popular que pedían instar al Gobierno de Aragón a agilizar el proceso de vacunación y otra adherirse a la Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional.

Las dos únicas mociones que han logrado el apoyo unánime de todos los grupos han sido la de Ciudadanos que reclama al Gobierno de Aragón medidas para garantizar los servicios financieros en toda la provincia de Teruel, y la presentada por el Partido Aragonés que insta al Gobierno de Aragón a redactar una normativa aragonesa en materia de higiene alimentaria que contemple las nuevas exigencias recogidas en el R.D.1086/20 para los mataderos de pequeña capacidad del medio rural.

Izquierdo ha explicado además en la rueda de prensa las dos iniciativas presentadas por el Partido Aragonés en el pleno provincial, una sobre la rebaja del IVA a la electricidad y al gas natural y otra en la que se pide al Gobierno de Aragón que tenga en cuenta las necesidades del mundo rural en la redacción de la nueva normativa de higiene alimentaria. Para los aragonesistas, “flexibilizar en la medida de lo posible esas normas” facilitaría mucho la vida del comercio de proximidad, permitiría mejorar la economía circular y atender las necesidades de los vecinos de los pequeños municipios.

Votaciones

La propuesta presentada por el portavoz del Grupo Provincial del Partido Ciudadanos (Cs), en relación con adoptar las medidas oportunas, instando al Gobierno, a reducir el precio de la factura de luz y gas a familias y empresas de la provincia, se ha aprobado con los votos a favor de Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Aragonés, el voto en contra de Ganar y la abstención de los diputados socialistas. También se ha aprobado la que ha presentado el Partido Aragonés sobre este asunto, con el apoyo de sus diputados, los del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE y el voto en contra de Ganar Teruel-IU. No ha salido adelante la iniciativa sobre esta misma materia presentada por Ganar Teruel – IU, que ha recibido el voto negativo de todos los grupos, excepto los diputados socialistas que se han abstenido.

En cuanto a la iniciativa presentada por el Grupo Provincial del Partido Popular (PP), que insta al Gobierno de Aragón a adoptar las medidas oportunas para agilizar el proceso de vacunación, la propuesta ha sido rechazada después de que haya tenido el voto a favor de los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular (10), la abstención de los diputados del PAR (5) y el voto en contra de los representantes de PSOE y Ganar Teruel-IU (10). Al haber un empate, el voto de calidad del presidente ha hecho que la propuesta fuera rechazada.

El Partido Popular pedía la adhesión a la Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional, que ha salido adelante gracias a los votos a favor de PP, Ciudadanos y PAR, el voto negativo de Ganar Teruel-IU y la abstención de los diputados del PSOE.

La última iniciativa en debatirse ha sido la moción presentada por el Partido Aragonés que instaba al Gobierno de Aragón a redactar una normativa aragonesa en materia de higiene alimentaria que contemple las nuevas exigencias recogidas en el R.D.1086/20 para los mataderos de pequeña capacidad cuya ubicación este prevista realizar en el medio rural. Esta medida ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos.