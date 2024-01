La DPT aprueba su Plan Estratégico de Subvenciones para toda la legislatura

El pleno de la Diputación de Teruel ha aprobado en la sesión ordinaria del mes de enero celebrada este miércoles su Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2024-2027. Este documento supone una decisión programática que se enmarca dentro de la planificación y no crea derechos ni obligaciones cuya efectividad quedará ligada a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio dentro de la horquilla plurianual abarcada por este plan.

Según han explicado, el documento pretende, no solo cumplir con el requisito exigido por la legislación de subvenciones que requiere la existencia de este plan antes de la concesión de las mismas, sino que busca luchar contra la despoblación en la provincia, favoreciendo el tejido empresarial, el impulso demográfico, mediante la atracción de nuevos pobladores y el mantenimiento de los actuales, objetivo prioritario que se pretende alcanzar con líneas de subvención como el apoyo al tejido empresarial, al sector agropecuario y ayudas para el desarrollo rural, la formación en el mundo rural, el bienestar social, cultura, deportes y educación sin descuidar las inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales.

Este Plan Estratégico de subvenciones incluye, por ejemplo, el Plan de Obras y Servicios (POS) de competencia municipal incluyendo los barrios, con 15.500.000 euros, el Plan de Empleo, dotado con 1.700.000 euros, los 3.300.000 euros del Plan de Concertación Municipal o los 3.000.000 de euros para la Caja Provincial de Cooperación.

Además, debe servir de «auténtica herramienta para conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la actividad subvencional y una mayor eficiencia en la asignación del gasto público».

Nuevas convocatorias de los premios San Jorge

El pleno ha aprobado también la convocatoria del XLI Premio Provincial de Narrativa Infantil y Juvenil San Jorge. A este certamen podrán concurrir todos los niños y jóvenes residentes en la provincia de Teruel divididos en dos categorías: Categoría Infantil, para alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria o Primer Ciclo de E.S.O; y Categoría Juvenil, para alumnos de Segundo Ciclo de E.S.O., Bachillerato o equivalente.

Se establece un primer premio de 100 euros y dos accésit de 50 euros para cada una de las categorías, así como un Premio Especial para los centros donde realicen sus estudios los concursantes ganadores, que recibirán un lote de libros por valor de 200 euros. El tema será libre, con extensión máxima de cinco páginas para la Categoría Infantil y diez páginas para la Categoría Juvenil. Cada concursante podrá presentar un solo trabajo escrito, en el centro escolar respectivo y se valorará la originalidad y estilo narrativo. El plazo de admisión de trabajos finalizará el 15 de marzo de 2024.

Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria del XXXV Premio Provincial de Pintura Infantil y Juvenil San Jorge. En este certamen podrán participar todos los escolares de cualquier centro de enseñanza de la provincia de Teruel divididos en dos categorías: Categoría Infantil, para alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria o Primer Ciclo de E.S.O; y Categoría Juvenil, para alumnos de Segundo Ciclo de E.S.O., Bachillerato o equivalente.

Se establece un primer premio de 100 euros y dos accésit de 50 euros para cada una de las categorías, así como un Premio Especial para los centros donde realicen sus estudios los concursantes premiados, que recibirán cien euros para la adquisición de material de pintura. Cada alumno podrá presentar un dibujo o pintura de temática libre y realizados mediante cualquier técnica pictórica. El plazo de admisión de las obras finalizará el 15 de marzo de 2024.

Renuncia de Raquel Clemente y Carlos Boné

Dentro del orden del día también se ha tomado reconocimiento por el Pleno de la renuncia de Raquel Clemente y Carlos Boné al cargo de diputados provinciales, declaración de vacante y solicitud de nombramiento de sustituto por parte de la Junta Electoral Central.

El trasvase y las ayudas la funcionamiento colman las mociones

El pleno también ha dado lugar al estudio y debate de hasta ocho mociones. Algunas de ellas incluso han llegado a repetir temática, por ello el aumento del importe de las ayudas al funcionamiento se ha debatido en dos ocasiones con mociones presentadas por Teruel Existe y el Partido Popular. Más aún se ha debatido la negativa al trasvase del Ebro con hasta tres mociones (PP, PSOE y PAR). A estas se ha unido una moción del PSOE con la que se cuestionaba la reducción de la atención médica en los consultorios rurales.

Por ultimo, Teruel Existe ha denunciado el rechazo de PSOE y PAR a su propuesta de apoyar al Matarraña con la declaración de protección de su paisaje frente a las renovables. El Partido Popular, por su parte, se ha abstenido.

El diputado y concejal por Ráfales, Javier Ciprés, ha explicado que el pleno ha desperdiciado la gran oportunidad que hubiera supuesto esta votación: «La Diputación se pone de lado o se manifiesta en contra de esta declaración institucional, que se aprobó con 18 votos a favor y una abstención en la Comarca del Matarraña«. Ha aclarado que Teruel Existe presentó en primer lugar, a finales de diciembre, una adhesión a la declaración institucional de la Comarca tal cual, pero esta fue rechazada por PSOE y PAR, sin posibilidades de prosperar como Declaración de la DPT, por lo que se ha vuelto a llevar a pleno como proposición donde se han incluido apoyar el modelo de desarrollo elegido, «basado en el valor de sus paisajes, reconociendo la singularidad de los mismos, y reconocer también que la implantación de grandes áreas de renovables destruye, invalida y arrasa esos mismos paisajes singulares». Y reconocer que la implantación de parques eólicos afectará negativamente al sector del turismo y naturaleza «con un 69,30% de los contratos registrados durante el año 2022, en este sector, y un 34,98% de los trabajadores por cuenta propia en la actividad de servicios».

Ciprés ha recriminado que otros grupos hayan hablado en el pleno de autonomía de los ayuntamientos «cuando la realidad es que los vecinos no tuvimos información, nos la tuvimos que buscar, y solo teníamos un mes para alegar«. En la localidad de Valjunquera, por ejemplo, los vecinos votaron que no los querían, «¿y qué tenemos a fecha de hoy? Una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con una declaración positiva de unos parques que van en su término. Y no los quiere pero ¿se los van a quitar o les van a expropiar? ¿Qué propone el PSOE? ¿Declarar de utilidad pública ese territorio para expropiar?«, ha reflexionado el diputado de Teruel Existe.

Para Ciprés y Teruel Existe, la comarca del Matarraña ha demostrado «que no quieren estos proyectos». Y es que, ha afirmado, «el modelo de desarrollo que en su día aprobó el Matarraña funciona y muy bien, y ahora se ve amenazado por esos parques».

Ciprés ha señalado que «estos proyectos de parques eólicos aparecieron hace cuatro años en la provincia de la mano del Gobierno de Aragón del cuatripartito, con PSOE y PAR». Ha recordado al PSOE que Gent del Matarraña llevó al pleno de las Cortes de Aragón una propuesta a través de IU, que pedía ordenar el territorio y que se aprobó, «pero no se ha ordenado, y allí estaba el PSOE gobernando, pero del dicho al hecho hay un gran trecho».