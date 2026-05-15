La DPT busca conectar a jubilados y emprendedores para asegurar la continuidad de negocios

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha retomado esta semana la convocatoria de la Mesa de Relevo Empresarial, creada desde el área de Desarrollo Territorial, que aspira a ser el órgano estable de coordinación provincial en materia de transmisión de empresas, emprendimiento por relevo y acompañamiento a quienes deciden tomar las riendas de un negocio en marcha. En esta mesa se han propuesto medidas como la puesta en marcha de bolsas de interesados en emprender, mentorías o la creación de una ventanilla única que se trabajan de manera coordinada por las distintas administraciones representadas en este órgano, que ahora se amplía con la incorporación de Agujama y Cruz Roja.

La Mesa de Relevo Empresarial es un espacio de trabajo interinstitucional destinado a articular una respuesta conjunta ante uno de los principales retos económicos y demográficos de la provincia: la falta de continuidad de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los negocios familiares del medio rural cuando sus titulares se aproximan a la jubilación.

Su función es tratar de poner en común y coordinar las actividades que programan las distintas entidades turolenses en esta materia, buscando así ganar eficacia, mejorar y potenciar las propuestas, optimizar recursos y aunar esfuerzos, evitando la duplicidad de actuaciones y el desgaste colectivo.

Sus líneas prioritarias pasan por identificar de forma anticipada las empresas turolenses sin sucesión prevista, poner en contacto a personas cedentes y personas emprendedoras, reforzar la formación y la orientación desde la Formación Profesional, y aprovechar los programas europeos que la provincia ya gestiona en el marco de la lucha contra la despoblación.

La última reunión contó con la asistencia de Javier Ciprés, diputado delegado de Desarrollo Territorial, Antonio Abad, diputado delegado de Programas Europeos; Ana Lor, asesora técnica de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón; Alejandro García, del Servicio de Apoyo para la creación de Empresas de del INAEM (SACE); Sergio Calvo, de CEOE Teruel; Rodrigo Villarroya, de Cámara de Comercio e Industria de Teruel; Sonia Salcedo, de Accem; y José Manuel Martín y Pilar López (técnicos del área en DPT). A todos ellos se unieron, por primera vez en la composición de esta Mesa, tanto Anabella Ibáñez, de Agujama, como Javier Pérez, de Cruz Roja.

Javier Ciprés explica que esta Mesa “nació como respuesta a las iniciativas diversas, la mesa pone todas esas iniciativas en común para ser más eficientes y entre todos coordinarnos mejor, ver qué puede aportar cada uno y pensar que yendo juntos vamos a tener más facilidad para conseguir el relevo empresarial de la provincia o que no se pierdan tantos servicios como hay previstos en el

horizonte”.

La incorporación de Cruz Roja y Agujama responde precisamente a la dimensión social de la mesa: acompañar a personas que llegan a la provincia, incluidos perfiles migrantes y personas en procesos de inserción, para que puedan integrarse en el tejido productivo turolense, incluso como continuadoras de negocios sin relevo familiar. La presencia del INAEM y de los Grupos de Acción Local garantiza la conexión con las políticas activas de empleo, las ayudas LEADER y los instrumentos de desarrollo rural; la de la Cámara de Comercio y CEOE Teruel, el conocimiento directo del tejido empresarial; y la de Educación, el puente con la juventud y la Formación Profesional.

Próximas actuaciones

En esta última convocatoria, la Mesa abordó el proyecto de relevo empresarial en tres municipios de las provincia de Teruel gestionado por el CIT (Centro de Innovación Territorial) de Cuenca, que fue impulsado por este mismo CIT en colaboración con el de Teruel y que cuenta con subvención del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO). Desde la Mesa se va a explorar la colaboración con Zincaman, entidad que actualmente lo gestiona.

En reuniones anteriores, la Mesa planteó la creación de unos cuestionarios para poner en marcha bolsas con las que generar sinergias entre todos aquellos que tienen inquietud para emprender o generar un negocio puedan apuntarse. Asimismo, analizaron los resultados del segundo informe de relevo empresarial elaborado por Cámara de Comercio en el convenio con Diputación Provincial de Teruel, formularios y otros instrumentos para la atención a usuarios, valorando las siguientes acciones necesarias para que esta herramienta alcance toda su efectividad.

Otro de los objetivos de la Mesa va a ser la organización de talleres formativos o mentorías con un enfoque profesionalizado y presencia en distintos puntos de la provincia. Se tendrá en cuenta la actividad que ya se está realizando y que se puso en común, como el convenio de Cámara de Comercio y Gobierno de Aragón, o la actividad de la CEOE.

Propuesta de ventanilla única

El diputado Antonio Abad trasladó las conclusiones y propuestas derivadas de la peer review organizada por Programas Europeos y la Cámara de Comercio de Teruel entre el 24 y el 26 de marzo de 2026 en Mora de Rubielos, donde el tema central fue el relevo empresarial y la integración de nuevos pobladores. En ella participaron expertos de diversos países, que aportaron sus experiencias y valoraron muy positivamente la puesta en marcha en Teruel de esta Mesa de Relevo Empresarial.

Abad transmitió que los expertos expusieron la utilidad demostrada en otros países de la creación de una “ventanilla única” como puerta para nuevos pobladores y herramienta para el impulso al relevo empresarial, con varios modelos de referencia, como el de Finlandia, Alemania o Francia. “Propusieron tratar esta Mesa como un foro de puesta en común con proyección hacia una

ventanilla única en el territorio”, señaló Abad.

La Mesa de Relevo empresarial celebrará nuevas reuniones de trabajo en los próximos meses, con el objetivo de presentar, un plan de actuación provincial con medidas concretas, calendario e indicadores de seguimiento. La Diputación Provincial de Teruel reafirma con esta convocatoria su compromiso con el mantenimiento del tejido productivo de la provincia y con la fijación de población en el conjunto de las comarcas turolenses.