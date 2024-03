La DPT pide al Gobierno de España que no elimine 54 paradas de autobús en la provincia

La Diputación de Teruel aprobó este miércoles en el pleno ordinario del mes de marzo una propuesta de Teruel Existe para evitar la supresión de las paradas de autobús en los corredores nacionales que afectan a 54 municipios de la provincia. La moción, que incorporó una enmienda del PSOE, salió adelante por unanimidad. Todos los grupos políticos rechazaron que los turolenses tengan que hacer transbordos con autobuses regionales para llegar hasta las paradas nacionales, una «solución» propuesta por el Gobierno central. Esta iniciativa ya fue rechazada de forma unánime por todas las formaciones de las Cortes aragonesas y por el Gobierno de Aragón.

La propuesta de Teruel Existe insta al Gobierno de España a eliminar el artículo 49 de la Disposición transitoria 2ª del proyecto de Ley de Movilidad y Sostenibilidad contenida en el nuevo mapa concesional de competencia estatal de transporte por autobús. De esta forma, «se evitarían las consecuencias» de su aplicación en la provincia turolense: la eliminación de medio centenar de paradas en cabeceras comarcales y localidades de más de 1.000 habitantes. Asimismo, solicita que la futura Ley «se ajuste al Mecanismo Rural de Garantía previsto en la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado y garantice la vertebración territorial».

«Queremos que el Gobierno de España garantice la parada de las líneas de bus en todas las cabeceras de comarca atravesadas por la ruta, que se aplique la modalidad de paradas facultativas o bajo demanda en todas las localidades mayores de 1.500 habitantes que estén en las rutas referidas, que no se reduzca el número de paradas existentes en la actualidad, que se aproveche la Ley y la capacidad de la red de transporte para vertebrar los territorios de las periferias interiores con las ciudades y que se garantice la accesibilidad de los territorios buscando el plan de un país de 30 minutos«, detalló la portavoz de TE, Beatriz Redón.

Redón insistió en que la movilidad «debe de ser un derecho para todos los ciudadanos como reconoce el proyecto de Ley», pero «especialmente debe garantizarse en las zonas como la provincia de Teruel, con gran dispersión territorial y con recursos para desplazarse en muchos casos inexistentes». «En el prediseño de las rutas de largo recorrido del Estado se ven afectados cinco corredores dentro del territorio aragonés, y especialmente preocupante es la situación de la provincia de Teruel. Me gustaría saber qué es lo que van a hacer las personas que viven en Alfambra, Bronchales, Orihuela del Tremedal… y así hasta 54 municipios. Cuando se planifican estas rutas hay que tener en cuenta las peculiaridades y necesidades de nuestro territorio», subrayó la portavoz de TE.

Por su parte, la vicepresidenta primera, Beatriz Martín, también de Teruel Existe, recordó el anuncio de un «transporte a demanda» que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el anterior presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, «prometieron en junio de 2021 como excusa por retirar líneas y cerrar servicios de transporte público, algunas de ellas en Teruel (como la Teruel-Caudiel)». «Hablaron de sustituir trenes por taxis a demanda pero nunca se ha implementado. Es contradictorio que el Gobierno diga que quiere un plan de un país en 30 minutos, y al mismo tiempo suspendan líneas de autobús con los pueblos», argumentó Martín.

Desde el PAR, el vicepresidente segundo, Rafael Samper, comentó que «hay nuevas concesiones de ruta valoradas en 10 millones de euros que van a dar servicio a todos los municipios pequeños». «Van a quedar todos unidos desde las cabeceras de las comarcas. De hecho, en esas 54 paradas que podrían suprimirse, el Gobierno de Aragón está valorando la posibilidad de que si pasan por ahí algunas de ellas atenderlas. Se están negociando las paradas que todavía no están definidas», adelantó.

El PSOE presentó una enmienda en la que se insta al Gobierno de Aragón a solicitar al Ejecutivo central que, en el caso de que se produzca la pérdida de paradas de autobús en localidades pequeñas, aporte los recursos necesarios para la asunción de dicho servicio en el mapa concesional de transporte de Aragón de forma anual. «Nosotros siempre hemos defendido en todos los aspectos, ya sea en educación, sanidad u otros, que aunque haya un solo viajero, alumno o paciente, hay que mantener esos servicios. Apoyamos la moción para que no se reduzcan las paradas y si es así, que sea el Gobierno de Aragón el que complemente esos trayectos con un dinero que provenga del presupuesto estatal del Gobierno de España», explicó el portavoz socialista, Pedro Polo, quien, además, dijo que «el contexto de por qué se van reduciendo paradas es que no tienen usuarios».

El presidente de la DPT, Joaquín Juste (PP), le afeó a Polo sus palabras: «Usan el bus las personas más necesitadas, las que no tienen otro recurso para poder desplazarse: mayores, niños, inmigrantes… Usted dice que las quitan porque no hacen falta». Asimismo, destacó que «el mapa concesional de Aragón está caducado desde 2017» y que «estamos teniendo servicio por la buena voluntad de las empresas». «Se ha diseñado el mapa sin tener en cuenta estas paradas. Las de Aragón no interaccionan con las nacionales. ¿No se puede usar un sistema moderno, haciendo uso de las nuevas tecnologías para determinar la demanda, y si hay que el autobús pare? ¿Tan difícil es? Pero es mejor suprimir y luego decir que somos los que más estamos abanderando la despoblación», concluyó Juste.

Otras seis mociones

El pleno de la DPT debatió, además, otras seis mociones presentadas por los distintos grupos políticos que lo conforman. Se aprobó por unanimidad la propuesta de Teruel Existe relativa al mantenimiento de las actuales sedes provinciales para la realización de la Evau. Es decir, además que además de examinarse en la capital turolense, se pueda seguir haciendo en Alcañiz y Calamocha. Salió también adelante otra moción de TE con el apoyo del PP para que el 31 de marzo sea declarado Día Europeo de Lucha Contra la Despoblación, una iniciativa que parte de las asociaciones de la Revuelta de la España Vaciada.

La propuesta presentada por PP sobre el mantenimiento del Fondo Español de Garantía Agraria se aprobó con los votos a favor de Teruel Existe y PAR y el voto en contra de los diputados del PSOE. La otra moción de los populares relativa a que se efectúe la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado correspondiente al año 2022 también salió adelante con el apoyo de Teruel Existe y PAR y el voto en contra del PSOE.

La propuesta del PSOE relativa a la reprobación de la conducta del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, fue rechazada con los votos a favor, además del PSOE, de Teruel Existe, y los votos en contra de PP y PAR. Tampoco se aprobó la otra moción de los socialistas referente a la mejora, estabilización y profesionalización del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Diputación Provincial de Teruel. Fue descartada con los votos a favor del PSOE y el PAR, los votos en contra del PP y la abstención de TE.

Convenio con Caja Rural para ferias agropecuarias

Unos de los puntos del día del pleno, que se aprobó por unanimidad, fue la firma un año más del convenio de colaboración entre la institución provincial y Caja Rural de Teruel para el apoyo económico a la celebración de ferias agropecuarias agroalimentarias y medioambientales en la provincia turolense durante 2024. Caja Rural aportará hasta 12.000 euros, cantidad equivalente al 10% de la partida presupuestaria total dotada con 120.000 euros.

Gracias al Programa de ayudas a ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales, en la pasada anualidad 27 municipios se vieron beneficiados por líneas de ayuda directas para la organización de sus diferentes ferias, con cantidades que oscilaron entre los 3.018,84 euros y los 9.056,52 euros. En total se otorgaron ayudas por un valor total de 119.998,89 euros por parte de la Diputación Provincial de Teruel a los municipios organizadores.

Tras la celebración de la totalidad de las ferias subvencionables con cargo al Programa de ayudas y una vez justificados por los comités organizadores ante la DPT los gastos de desarrollo de las mismas, se procederá a la aprobación por parte de la institución provincial de las subvenciones a conceder a las distintas ferias, hecho que se comunicará a Caja Rural para que abone también el diez por ciento correspondiente.

Cruz de San Jorge

El pleno de la DPT aprobó también conceder la Cruz de San Jorge, máxima distinción provincial, a dos figuras relacionadas estrechamente con el deporte turolense y tristemente fallecidos recientemente, Carmen Valero y Ramón Navarro. Ambos son figuras destacadas del mundo del deporte turolense y llevaron el nombre de la provincia de Teruel fuera de nuestras fronteras en el ámbito deportivo. Ambos, además, lucharon siempre por la provincia de Teruel, demostrando el amor por su tierra y el valor para luchar por ella.

También en este sentido el pleno aprobó la propuesta de distinciones honoríficas a diverso personal de institución provincial, con motivo de la festividad del patrón de la institución, correspondiente al año 2023 y hasta el mes de abril de 2024.

En materia económica, la Diputación aprobó aceptar la delegación de las funciones de recaudación en periodo ejecutivo de las sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Beceite. También aprobó aceptar la delegación de las funciones de recaudación en periodo ejecutivo de las tasas por mesas y veladores y por sanciones de tráfico dentro del casco urbano solicitada por el Ayuntamiento de Rubielos de Mora.

Además, en el pleno el equipo de Gobierno dio cuenta del Informe de la ejecución del presupuesto de la Diputación de Teruel y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, correspondiente al cuarto trimestre del 2023.