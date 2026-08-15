Eclipse, vacaciones y Moto GP, un tridente perfecto que llena plazas hoteleras en el Bajo Aragón Histórico

La sombra del eclipse solar total es alargada en el territorio. Ha sido lugar de recepción de miles de personas que se han embarcado en trayectos de cientos y cientos de kilómetros para sentir un momento único. Pasado el fenómeno, el territorio sigue siendo la casa de muchos porque han llegado para pasar al menos toda la semana. El eclipse ha atraído a multitud de público que no conocía todavía las bondades de la Tierra Baja, ni si quiera de zonas turísticas por excelencia como es el Matarraña.

"Ha venido un perfil distinto al que estamos habituados a ver, el eclipse ha atraído a gente del Norte y Este de Europa, de zonas como Alemania o Polonia, entre otras", dice el el presidente de la Asociación de Empresarios del Matarraña, Víctor Vidal. Celebra que su llegada no haya sido esporádica de un día para avistar el eclipse, sino que se hayan quedado. "Están por aquí, los vemos estos días en nuestros pueblos disfrutando del entorno y los veremos estos días porque han alargado toda la semana", apunta.

En muchos pueblos se están encontrando con el estallido de las fiestas patronales, que alcanzan su punto álgido. "Ahora mismo está todo lleno, tanto hoteles como casas rurales y zonas de furgonetas y autocaravanas. Si hay bajas de última hora, se ocupan rápido", añade. "Este agosto estamos haciendo el agosto, de verdad", bromea.

Mismas sensaciones se registran en el Bajo Aragón, territorio en el que también confían que el eclipse haya servido como impulso al astroturismo. La ocupación hotelera es alta y, a nivel general, agosto "va a ser muy buen mes en términos turísticos". Y es que, al eclipse, las vacaciones y las fiestas patronales, se suma el mundial de motociclismo para cerrar el mes.

Desde Turismo Bajo Aragón y Asociación Empresarial Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, "el eclipse ha llenado nuestros alojamientos con un cliente diferente al que nos suele visitar y, para culminar el mes, tenemos el Gran Premio de Moto GP". Se han dejado ver americanos, alemanes y franceses, especialmente. En ambos casos las reservas no se han esperado al final, al revés. "Las reservas se han hecho con muchísima antelación y eso nos permite una mayor organización", valora la gerente, Nieves Ballestero.

A la espera de Moto GP, con las reservas casi al completo

En el caso de Moto GP, en muchos casos las reservas incluso se realizan de un año para otro. Las escuderías son las primeras que se aseguran el lugar, pero también grupos de aficionados que una vez conocen un alojamiento en el que se encuentran bien, ya lo apalabran. "Muchísimos de los que vienen son fijos, ya son como familia con el alojamiento", añade Vidal.

Cabe destacar que ya hay varias gradas de Motorland Aragón rozando el lleno. Los clubes de fans de los pilotos son los más previsores y todos los años llenan sus espacios en gradas y pelouses con los colores y emblemas de los deportistas a los que animan, con el fin de que estos los vean y sientan sus ánimos desde la pista durante las carreras.