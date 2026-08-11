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11 AGO 2026|

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Varias gradas de Motorland rozan ya el 100% a tres semanas de que llegue el Gran Premio de MotoGP

Las distintas gradas situadas alrededor del circuito contarán con clubes de fans en representación de algunos de los pilotos españoles que tomarán parte en el Gran Premio

Imagen de la pelouse 4 en el circuito de Alcañiz / Motorland Aragón
Imagen de la pelouse 4 en el circuito de Alcañiz / Motorland Aragón

Jesús Burgos11 08 2026

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El Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP es una cita marcada en rojo en el calendario de todos los amantes al motociclismo del mundo. Por ello, muchos de ellos no perderán la oportunidad de asistir del 28 al 30 de agosto a Motorland para vivir el espectáculo animando a sus pilotos favoritos, los cuales contarán con clubes de fans en las gradas.

Además, para los aficionados que quieran vivir la experiencia más inmersiva posible, Motorland Aragón dispondrá de zona de acampada oficial cercana al circuito bajoaragonés con un ambiente perfecto para los amantes al motociclismo.

Los clubes de fans se apuntan a Motorland Aragón

Las distintas gradas situadas alrededor del circuito de Motorland Aragón contarán con clubes de fans en representación de algunos de los pilotos españoles que tomarán parte en el Gran Premio. La grada 3B será, como ya es tradición, el hogar del Club de Fans de Marc Márquez que teñirá la curva del emblemático rojo de Ducati para animar al 9 veces campeón del mundo. 

A su lado, en la grada 3A estarán los fans de Álex Márquez, Ducati, Fermín Aldeguer, Álex Escrig y Jorge Martín, este último líder del campeonato. Por otro lado, la Grada 7 contará con una zona designada de la Harley Davidson Bagger World Cup, el nuevo certamen de MotoGP que celebra su única prueba española en Motorland Aragón.

Dentro de la fiesta de MotoGP, la zona de acampada

Caravanas, autocaravanas y vehículos camper podrán hacer uso de plazas exclusivas de entre las 1.361 parcelas disponibles que se habilitarán entre los tres sectores de la zona de acampada. 

En las plazas de caravanas, autocaravanas y campers - pertenecientes al sector A del A001 al A149 y de la A202 a la A362 - el máximo es de 7 personas por parcela, mientras que el resto como máximo serán de 4. Es necesaria ficha técnica debidamente homologada para los vehículos. Las parcelas son de 35 metros cuadrados.

Situada dentro del complejo Motorland Aragón, la zona de acampada oficial cuenta con duchas, baños, agua potable, vigilancia 24 horas y una zona de relax con bar para poder descansar. Además, se incluye el servicio de recogida de basuras y la posibilidad de tener animales domésticos, siempre bajo la responsabilidad del dueño.

Las gradas, cerca de su 100% de ocupación

El Gran Premio Michelin de Aragón ofrecerá un fin de semana de puro motociclismo para los miles de aficionados que visitarán Motorland. Muchas de sus gradas se encuentran prácticamente llenas, con un 99% en el caso de las gradas 1C y 3B. Entre el 95 y 97% se sitúan las gradas 1A, 1B y 3C, mientras que aún queda algo más de disponibilidad para la grada 7 colocada en el final de recta de atrás frente al curvone. 

Por supuesto, también se encuentran habilitadas las pelouse 4 y 6 con el ambiente único y especial que ofrece la afición. Los menores de 14 y mayores de 65 años tienen acceso libre a pelouse y descuento en la compra de entradas de grada. Es indispensable llevar el DNI. Como novedad, este año será posible adquirir la entrada de pelouse sólo de domingo por 50€ a partir del sábado 29 de agosto a las 16:00 horas tanto en taquilla como online. Las entradas de fin de semana están disponibles en la web de Motorland Aragón.

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