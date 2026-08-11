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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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11 AGO 2026|

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Desembarco de turistas americanos, alemanes y franceses para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico

Más de 2.000 personas han elegido Motorland como punto oficial para disfrutar del fenómeno astronómico. Los visitantes aprovechan para realizar turismo en la zona el día previo

Diego Romero, guía de la Oficina de Turismo de Alcañiz, realiznado una visita con gran afluencia este martes. / Alberto Gracia
Diego Romero, guía de la Oficina de Turismo de Alcañiz, realiznado una visita con gran afluencia este martes. / Alberto Gracia

Gema RomeroBeatriz Lecha11 08 2026

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El Bajo Aragón Histórico ya está preparado para el eclipse total de Sol que tendrá lugar mañana 12 de agosto. Un momento histórico que comienza a llenar la comarca de turistas nacionales, europeos e internacionales. Este martes por la mañana las primeras caravanas han comenzado a llegar hasta Motorland, Punto de Punto Oficial de Observación gestionado por el Gobierno de Aragón (POGA). Según los datos oficiales del Gobierno de Aragón más de 2.000 personas verán este fenómeno desde esta ubicación.

Es el caso de Carmen y Jaime. Ellos viven en Mollet del Vallés (Barcelona) y han optado por desplazarse hasta el circuito aragonés para presenciar este acontecimiento histórico. Además, Jaime tiene raíces bajoraragonesas ya que la familia de su madre es calandina. Esta pareja llegó este lunes por la tarde con su autocaravana y prevén quedarse hasta el fin de semana en la zona para visitar a la familia.

«Hemos elegido Motorland por la cercanía con Calanda y porque a mi marido le encantan las motos, así que era el lugar ideal», detalla la mujer. A pesar de que no tienen conocimientos sobre astronomía, cuentan que tienen muchas ganas y que «todo lo que sale de la normalidad siempre es muy interesante». También han explicado que el próximo año se desplazarán hasta Andalucía para ver el eclipse. Asimismo, Carmen ha recordado cómo vivió un eclipse parcial de Sol cuando era pequeña: «Mi abuela preparó un barreño con agua en el patio de casa y lo vi a través del reflejo». Aunque para este año, las gafas las han traído de casa. 

Raúl también es de Barcelona y «de manera improvisada» ha decidido desplazarse hasta Alcañiz. «Buscaba un lugar poco masificado y bastante despejado», detalla. Además, a primera hora de este martes estaba haciendo pruebas con su cámara para poder sacar las mejores imágenes del momento. El barcelonés también vivió el acontecimiento de 1999 aunque de una forma diferente: «Estaba de viaje con el interrail y fue un momento único. Al viajar con el tren para el desplazamiento era mucho más fácil».

Jaime y Carmen llegaron a Motorland con su autocaravana este lunes por la tarde. / G.R.
Jaime y Carmen llegaron a Motorland con su autocaravana este lunes por la tarde. / G.R.

Gran afluencia de turistas en Alcañiz

La oficina de turismo de Alcañiz no ha parado de recibir visitantes durante toda la mañana. Los turistas salían con las manos llenas de folletos y gafas homologadas para el eclipse, y continuaban su paso por la Plaza, sin perderse la oportunidad de fotografiar puntos de interés como la Iglesia de Santa María la Mayor. Se han mostrado curiosos por todo lo que ofrece la ciudad, y se han interesado por lugares para visitar, comer y, sobre todo, aparcar, porque la afluencia de visitantes se ha dejado notar esta mañana en la capital bajoaragonesa. Largas filas de coches para entrar al parking de Mercadona, mucho tránsito por el centro y plazas de aparcamiento llenas que obligan a los visitantes a tener que estacionar el coche en barrios más apartados del centro y continuar su visita a pie.

Los turistas, congregados en la zona de la Plaza y la oficina de turismo, llegan de diferentes partes de España y de países de Europa, como Alemania. Aunque Alcañiz haya concentrado un gran número de visitantes, la mayoría no se alojan en la ciudad, sino que han aprovechado el buen día para venir hoy a visitar la capital del Bajo Aragón. Generalmente están repartidos por las comarcas de alrededor, como un grupo de dos familias que se alojan en el camping de Caspe, o unos padres con su hija, que suelen hacer turismo todos los años por la zona y han elegido Beceite como destino para este año.

Aunque el eclipse sea el reclamo turístico de esta semana, no todos han venido específicamente para ello: «Nos ha coincidido con que estábamos de vacaciones por la zona, no habíamos planeado venir para el eclipse, pero, ya que estamos, aprovecharemos para verlo», declaraba un miembro de una familia. La gente que se ha acercado a hablar coincide en que verán este fenómeno desde los lugares en los que se alojan, aunque otros se moverán a pueblos cercanos, como la familia que está en Beceite, que irá hasta Valderrobres. El grupo de alemanes es uno de los que afirma haber venido a propósito para el eclipse, y lo verán desde Valmuel, donde también se hospedan. Los visitantes comenzaron a llegar el lunes, pero entre el martes y el miércoles se espera que siga aumentando el ritmo de afluencia en la zona.

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