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04 JUN 2026|

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El alcañizano David Peralta debuta como árbitro internacional en una de las grandes citas europeas del taekwondo

El colegiado bajoaragonés dirigió una decena de combates, entre ellos dos finales, en la prestigiosa competición ETU Grand Prix E6 Open Ramus celebrada en Bulgaria

David Peralta en el ETU Grand Prix E6 Open Ramus celebrado en Bulgaria / Cedida
David Peralta en el ETU Grand Prix E6 Open Ramus celebrado en Bulgaria / Cedida

Jesús Burgos04 06 2026

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Alcañiz

Deporte

El alcañizano David Peralta ha dado un importante paso en su trayectoria dentro del arbitraje de taekwondo al participar como árbitro internacional en el ETU Grand Prix E6 Open Ramus, celebrado en la ciudad búlgara de Sofía. Se trata de una de las competiciones más relevantes del calendario europeo para las categorías cadete y júnior.

El torneo reunió a jóvenes promesas procedentes de numerosos países del continente. La competición, organizada bajo el paraguas de la Unión Europea de Taekwondo, tiene una gran relevancia para los deportistas participantes, ya que reparte puntos de gran valor para el ranking europeo y sirve como plataforma de clasificación para futuras competiciones internacionales de máximo nivel.

La participación de Peralta en Bulgaria llegó después de ser seleccionado por la organización continental entre los candidatos inscritos para el evento. «Por fin he podido entrar en la rueda del arbitraje internacional», explica, quien reconoce sentirse especialmente satisfecho por la oportunidad recibida.

Durante los dos días de competición, el colegiado alcañizano desempeñó distintas funciones dentro de la pista. Formó parte del equipo arbitral encargado de diferentes funciones como juez de esquina, responsable del marcador y juez del vídeo replay. Además, como árbitro central, dirigió una decena de combates, entre ellos dos finales. El sábado arbitró una final de categoría cadete y el domingo hizo lo propio en una final junior,

El alcañizano dirigiendo un combate en el ETU Grand Prix E6 Open Ramus celebrado en Bulgaria / Cedida
El alcañizano dirigiendo un combate en el ETU Grand Prix E6 Open Ramus celebrado en Bulgaria / Cedida

El estreno internacional de David Peralta “ha sido una experiencia extraordinaria”, según explica él mismo. No obstante su profesionalidad y exigencia le conducen a poner el foco en mejorar. “Siempre hay pequeños aspectos que mejorar, pero me he sentido cómodo y he tenido buenas sensaciones”, asegura el oficial alcañizano.

Debut después de un año de la obtención de la licencia

Hace tan solo un año, Peralta obtuvo la licencia de árbitro internacional tras superar las exigentes pruebas celebradas en Turquía, convirtiéndose en el primer aragonés en conseguir esta titulación. Desde entonces ha participado en diferentes eventos nacionales y, tras completar recientemente un reciclaje de reglamentación en Viena, ha comenzado a recibir convocatorias para competiciones europeas.

David Peralta comenzó su vinculación con el arbitraje de taekwondo hace más de diez años, concretamente en 2013. Desde entonces ha ido ascendiendo por las distintas categorías hasta convertirse en director de arbitraje de la Federación Aragonesa de Taekwondo el pasado 2021.

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