El alcañizano Mateo Broc se alza como campeón de Aragón Sub-18 de pesca a mosca con solo 13 años

El alcañizano Mateo Broch continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la pesca deportiva aragonesa. Con tan solo 13 años, el joven deportista se proclamó el pasado fin de semana campeón de Aragón sub-18 de pesca a mosca tras imponerse en el campeonato autonómico celebrado en el coto de Villanúa, en el río Aragón.

La competición estaba prevista sobre cuatro mangas, dos el sábado y dos el domingo, aunque las tormentas eléctricas obligaron a suspender la jornada dominical por motivos de seguridad. La clasificación obtenida durante la primera jornada fue suficiente para otorgar el título a Broc, que firmó una brillante actuación.

El campeonato no comenzó de la mejor manera para el pescador alcañizano. En la primera manga del sábado las truchas apenas dieron la cara y solo logró capturar cuatro ejemplares de medida y siete piezas pequeñas, un resultado que le obligaba a remontar para mantenerse en la lucha por el campeonato.

En la manga de la tarde, disputada bajo las altas temperaturas del mediodía, Mateo completó una actuación sobresaliente al capturar 12 truchas de medida y cuatro pequeñas, además de hacerse con la pieza de mayor tamaño de la competición. Ese resultado, unido a las pruebas técnicas de montaje de aparejos y lanzamiento, le permitió finalizar el sábado como líder provisional. "La primera manga me costó mucho porque no picaban, pero por la tarde supe leer muy bien el tramo y se me dio muy bien", ha explicado el propio Mateo Broc.

Competir con rivales cinco años mayores

Aunque la categoría es sub-18, Mateo afronta el campeonato con una notable desventaja de edad. Con solo 13 años compite frente a deportistas que pueden llegar a tener hasta 17 años. "Es complicado porque ellos tienen más experiencia y físicamente tienen ventaja para moverse por el río, pero al final todos competimos en igualdad de condiciones", ha asegurado el campeón autonómico.

El joven reconoce que también encuentra aspectos positivos en esa diferencia física. "Al ser más bajito puedo acercarme más a los peces sin espantarlos, aunque hay zonas del río a las que no puedo acceder porque me cubren o la corriente es demasiado fuerte", ha reconocido.

Una trayectoria brillante desde la infancia

Este nuevo éxito confirma una trayectoria deportiva excepcional. Desde que comenzó a competir con apenas ocho años, Mateo suma ya tres campeonatos de Aragón, además de dos subcampeonatos y un tercer puesto autonómico. Su afición nació gracias a su padre, quien le introdujo en el mundo de la pesca deportiva. Más tarde comenzó a formarse junto a Juanma García, de la Escuela Aragonesa de Pesca, donde descubrió su pasión por la competición.

A pesar de su juventud, combina los entrenamientos de pesca con otra de sus grandes aficiones: el hockey. "Entre semana entreno hockey y aprovecho cualquier momento libre para estudiar, porque sé que los fines de semana los dedicaré a competir o a entrenar pesca", ha explicado Broc.

El próximo objetivo: el Campeonato de España

Tras conquistar el título autonómico, el siguiente reto llegará en septiembre con la disputa del Campeonato de España sub-18, que tendrá lugar en el río Órbigo, en la provincia de León, donde representará a la selección aragonesa. Durante el verano intensificará su preparación viajando con frecuencia al Pirineo, el lugar más cercano donde puede entrenar esta modalidad. "Iremos probando diferentes moscas y técnicas y trabajaremos junto al equipo para preparar la competición lo mejor posible".

El joven afronta la cita nacional con ilusión y ganas de volver a medirse con los mejores pescadores del país. "Es la competición que espero con más ganas porque conoces a mucha gente de toda España y el ambiente es increíble”, ha asegurado el alcañizano.