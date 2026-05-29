El Mundial de Superbike más allá de Motorland: El Bajo Aragón alcanza el 100% de ocupación hotelera

Cuando el semáforo se apaga y las Superbikes aceleran en Motorland Aragón, la atención de los aficionados se centra en adelantamientos, frenadas imposibles y lucha por el podio. Pero el Mundial no se limita a la pista. Más allá de la adrenalina y el rugido de los motores, Alcañiz y toda la comarca del Bajo Aragón viven un fenómeno turístico y económico de gran magnitud que transforma la región durante toda la semana del campeonato. Durante este fin de semana se espera la llega de aficionados de todo el país y del extranjero dispuestos a disfrutar de la cita mundialista. Pilotos y equipos, llegaron más discretamente desde el miércoles para dejarlo todo a punto.

Las pruebas de este tipo que llegan al trazado bajoragonés tienen un impacto directo en los hoteles de la zona. Es el caso del Ciudad de Alcañiz, uno de los más grandes en la capital y también de los mejor ubicados para llegar rapidamente al complejo deportivo. «El evento genera una ocupación del 99 % desde el miércoles al domingo y alcanzamos el 100 % en las tres noches previas al campeonato», explica David Román, director del establecimiento. «Reforzamos alimentos y bebidas para atender a todos los clientes, que vienen tanto por Superbike como por otros motivos profesionales», añade.

Una cita con tradición y récords de ocupación

El Mundial de Superbikes se ha consolidado como uno de los grandes atractivos internacionales de Motorland Aragón. Según la Asociación de Empresarios Turísticos , los alojamientos asociados registran una ocupación media del 96%, y los que están más cerca del circuito alcanzan el 100%, con reservas realizadas incluso con un año de antelación, replicando la dinámica del Gran Premio de MotoGP.

El flujo de visitantes no solo llena hoteles. Cada año, el campeonato convierte la comarca en un escaparate mundial: desde en alojamiento y la hostelería hasta el comercio y los servicios locales. «Superbike genera actividad en toda la región y consolida a Motorland como uno de los grandes motores económicos del Bajo Aragón», confirma la presidenta, Nieves Ballestero.

Aunque el impacto y el radio de ocupación no es tan extenso como el que puede ofrecer la prueba de MotoGP, el tránsito constante de moteros tiene peso en las comarca aledañas. En el caso del Matarraña, Víctor Vidal, gerente de la Asociación de Empresarios de la zona, confirma que esta semana hay más actividad, especialmente durante los servicios de comidas y confirma que este es uno de los fines de semana «en los que se pueden ver más motos circulando por nuestros pueblos».