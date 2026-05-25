Motorland Aragón, curva a curva: Así describen los pilotos del Mundial de Superbike uno de los trazados más especiales del campeonato

Motorland Aragón vuelve este fin de semana a convertirse en el epicentro del motociclismo internacional con la disputa de la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Superbike. Pero más allá de adelantamientos, frenadas al límite y lucha por el podio, existe una realidad que se repite año tras año: los pilotos del Mundial siguen cayendo rendidos ante el trazado bajoaragonés.

El circuito de Alcañiz se ha ganado con el paso del tiempo un prestigio internacional que va mucho más allá de albergar grandes competiciones. Sus 5,077 kilómetros mezclan velocidad, sectores técnicos, curvas de distintos radios y constantes cambios de elevación que convierten cada vuelta en un auténtico desafío.

“En algunos momentos, los pilotos deben sentirse como en una película del Oeste rodada a toda velocidad”. Así lo recoge el propio programa oficial del campeonato al definir un circuito moderno construido en una zona histórica de España y caracterizado por una combinación única de curvas y desniveles.

Y precisamente son los propios pilotos quienes mejor explican por qué Motorland Aragón se ha convertido en uno de los recorridos más valorados del calendario.

El primer sector: precisión absoluta desde la primera frenada

Nada más salir de meta llega uno de los primeros puntos críticos. El primer sector obliga a los pilotos a encontrar el equilibrio perfecto entre agresividad y control. La primera curva ya marca diferencias.

Jeremy Alcoba explica que la clave está en “frenar fuerte sin pasarse de frenada” para no perder la trazada antes de afrontar la secuencia inicial. La curva 3 aparece además como una de las favoritas para el piloto de Kawasaki. “Es muy rápida y ahí puedes marcar diferencias”, señala. No es casualidad. Motorland exige atacar desde los primeros metros.

Imagen de archivo de Jeremy Alcoba / @jeremyalcoba52

Las curvas 4 y 5: uno de los grandes secretos del circuito

Uno de los sectores que más respeto genera aparece en la zona intermedia. La curva 4 exige una enorme precisión técnica. Según explican los pilotos, es un área especialmente dura para el neumático delantero porque obliga a frenar y girar con mucha carga hasta encontrar el vértice.

Y justo después aparece la curva 5. Allí apenas existe margen para errores. Se trata de una transición rápida donde frenar demasiado tarde puede comprometer toda la secuencia posterior. La moto debe mantenerse estable. Y el piloto, fino. Muy fino.

El “sacacorchos” de Motorland

Pero si existe un punto icónico dentro del trazado bajoaragonés es la combinación entre las curvas 8 y 9. Los pilotos la comparan con una especie de descenso técnico donde el circuito cambia por completo de carácter.

La curva 8 aparece como una derecha cerrada que inmediatamente desemboca en una izquierda más pronunciada. Después llega la curva 9. Y con ella una bajada donde la moto se abre mientras el piloto comienza a preparar uno de los puntos más determinantes de toda la vuelta. El trazado cambia. Sube. Baja. Se estrecha. Vuelve a abrirse. Motorland obliga constantemente a adaptarse.

La curva 12 y la larga recta trasera

Otro de los grandes protagonistas aparece en la curva 12. El piloto Remy Gardner la define como una de las mejores zonas del circuito. Y no solo por la propia curva. También por todo lo que viene después.

La salida marca la velocidad que se alcanza en una de las rectas más largas y espectaculares del campeonato. Allí las Superbikes superan velocidades altísimas antes de afrontar la fuerte frenada de la curva 16. Una zona perfecta para adelantamientos. Para buscar rebufos. Y para asumir riesgos. Muchos riesgos.

Remy Gardner sobre la moto / @remygardner

El último sector: velocidad máxima antes de volver a empezar

La última parte del trazado exige precisión milimétrica. La curva 16 obliga a preparar perfectamente la entrada para afrontar la última gran frenada. Después llega la 17. Compacta. Rápida. Y muy técnica. Los pilotos destacan especialmente la importancia de salir bien posicionados para afrontar la subida hacia meta.

Porque en Motorland Aragón una vuelta nunca termina, simplemente vuelve a empezar. Mucho más que un circuito, el trazado bajoaragonés ha conseguido algo reservado a muy pocos escenarios del motor: tener personalidad propia. Cada curva tiene identidad. Cada sector exige algo distinto.

Y eso explica por qué año tras año algunos de los mejores pilotos del mundo siguen señalando Motorland como una de las grandes referencias internacionales. Este fin de semana volverán a demostrarlo. A más de 300 kilómetros por hora. Y con Alcañiz como escenario.