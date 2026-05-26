De Rea a Toprak: las estrellas del Mundial de Superbike que han convertido Motorland en territorio de leyendas

Antes de que Toprak Razgatlioglu desafiara la física en cada frenada. Antes de que Álvaro Bautista encontrara en el trazado bajoaragonés uno de sus escenarios más reconocibles. Antes incluso de que Ducati, Yamaha o Kawasaki protagonizaran algunas de las grandes batallas recientes del Mundial de Superbike. Motorland Aragón ya estaba construyendo algo importante.

El circuito alcañizano aterrizó en el calendario del WorldSBK en 2011 y, desde entonces, se ha convertido en una de las paradas más reconocibles del campeonato. Sus fuertes frenadas, sus desniveles, la larga recta trasera y una combinación de curvas técnicas y rápidas han terminado conquistando a pilotos y equipos. Pero sobre todo han construido historia.

Con 5.077 metros de longitud, 17 curvas y una de las rectas más largas del campeonato con casi un kilómetro, Motorland obliga a encontrar un equilibrio complejo entre velocidad punta y paso por curva. Una exigencia técnica que pilotos y equipos sitúan habitualmente entre las más completas del calendario.

Jonathan Rea: el rey de Motorland

Hablar de Superbike en el circuito bajoaragonés obliga inevitablemente a mirar a Jonathan Rea. El británico ha sido uno de los grandes dominadores del trazado. Rea llegó a convertir Motorland en uno de sus territorios predilectos.

El británico acumula ocho victorias en Alcañiz dentro del Mundial de Superbike, más que ningún otro piloto, una cifra que explica por sí sola su dominio en Alcañiz durante la etapa más brillante de Kawasaki.

Jonathan Rea a los mandos de la Kawasaki durante unos entrenos / SBK

Su etapa junto a la escudería marcó una era irrepetible dentro del campeonato. Precisión. Regularidad. Capacidad competitiva. Y una lectura de carrera que le permitió convertirse en uno de los nombres más importantes que ha pasado por Motorland. Porque el circuito bajoaragonés también ha sido escenario de dominio. Y pocos dominaron tanto como Rea.

Álvaro Bautista y la revolución Ducati

Motorland también forma parte de la trayectoria reciente de Álvaro Bautista. El español encontró en Aragón uno de los escenarios donde mejor se adaptó a las características de Ducati. Especialmente durante su etapa moderna dentro del campeonato, donde la velocidad punta y la capacidad de aceleración de la marca italiana encontraron en la larga recta de un aliado perfecto.

Bautista suma además varias victorias en Alcañiz y protagonizó allí algunos de los fines de semana más sólidos de su trayectoria reciente en WorldSBK. El piloto español ha llevado a caboalgunas de las actuaciones más contundentes de los últimos años sobre el trazado alcañizano. Su adaptación a Ducati y el enorme rendimiento mostrado junto a la marca italiana cambiaron el equilibrio competitivo del campeonato.

Y Motorland fue uno de esos escenarios donde quedó demostrado. La combinación entre velocidad punta y un pilotaje extremadamente fino convirtió al español en uno de los grandes protagonistas modernos del campeonato. Especialmente en un circuito donde la confianza sobre la moto marca diferencias.

Imagen de Toprak Razgatlioglu en la Aragón Round de Motorland en 2024 / Motorland Aragón

Toprak y el espectáculo moderno

Si existe un nombre que simboliza el presente del Mundial de Superbike es Toprak Razgatlioglu. El piloto turco se ha convertido en uno de los grandes referentes internacionales gracias a una forma de competir distinta. Más agresiva. Más visual. Más espectacular.

Sus frenadas imposibles ya forman parte de la identidad moderna del campeonato. Y Motorland Aragón ha sido escenario perfecto para ello. Especialmente en las grandes zonas de frenada del trazado bajoaragonés; en curvas como la primera frenada tras meta o la llegada al icónico "Sacacorchos", donde la agresividad en la entrada y la capacidad de frenar más tarde que nadie se convierten en un arma diferencial.

Precisamente el terreno donde Toprak ha construido gran parte de su identidad deportiva. Allí donde unos levantan la moto. Toprak todavía encuentra tiempo para atacar. Y eso ha convertido cada visita del turco a Alcañiz en uno de los grandes atractivos deportivos del fin de semana.

Bautista, Razgatlioglu y una rivalidad que marcó una época

El Mundial moderno de Superbike no se entiende sin la rivalidad entre Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu. Ducati frente a Yamaha. Después BMW. Dos estilos completamente distintos. Dos maneras de competir. Y un circuito como Motorland convertido muchas veces en juez de algunas de las batallas más importantes del campeonato.

La primera carrera de SBK en Motorland fue para Álvaro Bautista / Motorland

Porque el trazado bajoaragonés tiene una característica especial. Premia al piloto completo. Exige velocidad. Pero también inteligencia. Gestión. Y precisión.

Una carrera de Motorland entre las mejores de la historia

Y no solo lo dicen pilotos, equipos o aficionados. El propio Mundial de Superbike ha colocado una prueba disputada en Motorland Aragón entre las más memorables de toda la historia reciente del campeonato. La segunda carrera celebrada en Motorland Aragón en 2017 forma parte de la selección elaborada por WorldSBK con algunas de las pruebas más espectaculares que ha dejado la competición.

Aquella cita reunió muchos de los ingredientes que han convertido al trazado bajoaragonés en una referencia internacional: adelantamientos constantes, igualdad hasta la última vuelta y una batalla deportiva que terminó dejando una de las imágenes más recordadas del campeonato. Aquel domingo Jonathan Rea y Chaz Davies protagonizaron un duelo de enorme nivel competitivo en un escenario que volvió a demostrar por qué Motorland premia tanto la precisión como la valentía.

Chaz Davies durante la carrera de Motorland en 2017 / @chazdavies7

La combinación de fuertes frenadas, curvas rápidas y oportunidades constantes de adelantamiento convirtió la carrera en una de esas pruebas que permanecen en la memoria colectiva del Mundial. Aquella segunda carrera de 2017 terminó además con apenas décimas de diferencia entre Jonathan Rea y Chaz Davies después de una batalla constante que convirtió el tramo final en uno de los más intensos que recuerda el campeonato.

Porque pocos circuitos pueden presumir de algo así. No solo recibir a algunos de los mejores pilotos del planeta. También formar parte de las carreras que terminan construyendo la historia de un Mundial.

El circuito que todos quieren conquistar

Desde su llegada al campeonato en 2011, Motorland se ha mantenido como una de las citas fijas del calendario y uno de los escenarios mejor valorados tanto por pilotos como por equipos. Pocos circuitos modernos han conseguido consolidarse tan rápido dentro de un Mundial acostumbrado a convivir con algunos de los trazados más históricos del planeta.

Con el paso de los años, ganar en este trazado se ha convertido en algo más que sumar puntos. Se ha convertido en prestigio. En una referencia. En una victoria que pilotos y equipos señalan dentro del calendario.

Jonathan Rea. Álvaro Bautista. Toprak Razgatlioglu. Grandes nombres. Grandes batallas. Grandes domingos. Y una realidad que el Bajo Aragón ya ha normalizado. Que algunos de los mejores pilotos del planeta sigan escribiendo su historia deportiva en Alcañiz. Porque Motorland Aragón ya no es solo una prueba del Mundial. Es uno de los escenarios más importantes del WorldSBK.